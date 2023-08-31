Saturday, 02 September 2023 03:04 GMT

جبر نفوس

8/31/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقال إن الاحترام تربية وليس ضعفا، والاعتذار خلق وليس مذلة، ويعتبر اعتذار الإنسان المذنب مع اعترافه بالخطأ من الآداب الإسلامية في التعامل مع الآخرين، والذي يبعد عن الإنسان شعوره بالتكبر، وينفي من قلوب الآخرين شعور الحقد والكراهية، ويعتبر خلق الاعتذار عند الخطأ من التواضع، كما يعتبر خلق الاعتذار ايضا من الأخلاق الإسلامية التي تقي المجتمعات الإسلامية من سوء الظن، وتبادل التهم.
ولكن الكثير يعتقد ـ للأسف ـ أن الاعتذار نقطة ضعف لا يجب إظهارها، كونها دليل انكسار وهزيمة لا تليق بهم، بالرغم من انه ليس دليل ضعف أو فشل، كي نخجل منه، يكفي أن نعلم أن مجرد الاعتذار، هو اعتراف بالخطأ ورجوع عنه، وبالتالي فإن ترجمة هذا الشعور إلى فعل حسي ملموس، تحتاج إلى قوة محركة تجبر النفس على النزول إلى الحق ومحاسبة ذاتها، وهذا لا يكون إلا عند من يملك صفة الشجاعة، فإذا كنت من الذين يجبرون الإساءة بالاعتذار فاعلم أنك شجاع.
والاعتذار ليس كلمة تقال في زحمة الحديث وتبرير الخطأ، أو البحث عن مخرج من الورطة التي سببها سلوك ما خاطئ، الاعتذار يعني الاقتناع التام بأن هناك خطأ ينبغي تصحيحه، وهو ما أوجب الاعتذار، وبالتالي فإن نوع الاعتذار لابد أن يقترن بنوع الخطأ وحجمه، كهدية تعبيرا عن تقديرنا وحبنا واحترامنا لمن أخطأنا بحقهم.
وفي كثير من المجتمعات يعتبر الاعتذار جزءا من مقوماتها وثقافتها الفكرية، فتراهم يزرعون في أطفالهم ثقافة الاعتذار منذ الصغر، للحفاظ على روابط الألفة والمحبة بين البشر، ولمنع تطور الخصومة إلى جفاء فعداوة!
الاعتذار لغة النفوس الراقية التي تحترم ذاتها، فإذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه، فالتمس له العذر، فإن لم تجد له عذرا، فقل: لعل له عذرا لا أعلمه، كما ان الحياة أقصر من أن نقضيها في تسجيل الأخطاء التي يرتكبها غيرنا في حقنا أو في تغذية روح العداء بين الناس.
فهو فن إنساني لا يتقنه جميع البشر، رغم أنه لا يتطلب علما أو ثقافة كبيرين، بل شيء من أدب وتواضع، وقدرة على كبح جماح النفس الأمارة بالسوء.
ومثلما أن الاعتذار واجب، فإن قبول الاعتذار والصفح أوجب، لأنه خلق الكرماء والنبلاء، وقبول اعتذار المعتذر لا يعني قبولا بالأمر الواقع أو ابتلاعا للإهانة، بل تسامح وإنصاف وحفظ للود وروابط الأخوة، يقول: صلى الله عليه وآله وسلم: «من اعتذر إليه أخوه المسلم من ذنب قد أتاه فلم يقبل منه لم يرد علي الحوض غدا».
ثقافة الاعتذار ممارسة تحتاجها مجتمعاتنا كثيرا.

MENAFN31082023000130011022ID1106994106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث