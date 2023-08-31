جبر نفوس
التاريخ
8/31/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقال إن الاحترام تربية وليس ضعفا، والاعتذار خلق وليس مذلة، ويعتبر اعتذار الإنسان المذنب مع اعترافه بالخطأ من الآداب الإسلامية في التعامل مع الآخرين، والذي يبعد عن الإنسان شعوره بالتكبر، وينفي من قلوب الآخرين شعور الحقد والكراهية، ويعتبر خلق الاعتذار عند الخطأ من التواضع، كما يعتبر خلق الاعتذار ايضا من الأخلاق الإسلامية التي تقي المجتمعات الإسلامية من سوء الظن، وتبادل التهم.
ولكن الكثير يعتقد ـ للأسف ـ أن الاعتذار نقطة ضعف لا يجب إظهارها، كونها دليل انكسار وهزيمة لا تليق بهم، بالرغم من انه ليس دليل ضعف أو فشل، كي نخجل منه، يكفي أن نعلم أن مجرد الاعتذار، هو اعتراف بالخطأ ورجوع عنه، وبالتالي فإن ترجمة هذا الشعور إلى فعل حسي ملموس، تحتاج إلى قوة محركة تجبر النفس على النزول إلى الحق ومحاسبة ذاتها، وهذا لا يكون إلا عند من يملك صفة الشجاعة، فإذا كنت من الذين يجبرون الإساءة بالاعتذار فاعلم أنك شجاع.
والاعتذار ليس كلمة تقال في زحمة الحديث وتبرير الخطأ، أو البحث عن مخرج من الورطة التي سببها سلوك ما خاطئ، الاعتذار يعني الاقتناع التام بأن هناك خطأ ينبغي تصحيحه، وهو ما أوجب الاعتذار، وبالتالي فإن نوع الاعتذار لابد أن يقترن بنوع الخطأ وحجمه، كهدية تعبيرا عن تقديرنا وحبنا واحترامنا لمن أخطأنا بحقهم.
وفي كثير من المجتمعات يعتبر الاعتذار جزءا من مقوماتها وثقافتها الفكرية، فتراهم يزرعون في أطفالهم ثقافة الاعتذار منذ الصغر، للحفاظ على روابط الألفة والمحبة بين البشر، ولمنع تطور الخصومة إلى جفاء فعداوة!
الاعتذار لغة النفوس الراقية التي تحترم ذاتها، فإذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه، فالتمس له العذر، فإن لم تجد له عذرا، فقل: لعل له عذرا لا أعلمه، كما ان الحياة أقصر من أن نقضيها في تسجيل الأخطاء التي يرتكبها غيرنا في حقنا أو في تغذية روح العداء بين الناس.
فهو فن إنساني لا يتقنه جميع البشر، رغم أنه لا يتطلب علما أو ثقافة كبيرين، بل شيء من أدب وتواضع، وقدرة على كبح جماح النفس الأمارة بالسوء.
ومثلما أن الاعتذار واجب، فإن قبول الاعتذار والصفح أوجب، لأنه خلق الكرماء والنبلاء، وقبول اعتذار المعتذر لا يعني قبولا بالأمر الواقع أو ابتلاعا للإهانة، بل تسامح وإنصاف وحفظ للود وروابط الأخوة، يقول: صلى الله عليه وآله وسلم: «من اعتذر إليه أخوه المسلم من ذنب قد أتاه فلم يقبل منه لم يرد علي الحوض غدا».
ثقافة الاعتذار ممارسة تحتاجها مجتمعاتنا كثيرا.
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