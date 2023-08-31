الضريبة القاسية!
التاريخ
8/31/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بالأمس القريب خرج رونالدو بالدموع من كأس العالم وهو يحمل على ظهره خيبات وآلاما كثيرة.. وبالأمس البعيد أيضا مات كوبي براينت أحد أشهر لاعبي كرة السلة في حادث سقوط طائرته الخاصة بعد اعتزاله اللعبة بسنوات قليلة.
الضريبة القاسية.. حينما تكون على قمة الهرم والأضواء مسلطة عليك والناس تلتف حولك والحناجر تهتف باسمك.. وتكون كأنك لامست عنان السماء.. لا تظن أن الحال سيدوم وأن الأفراح لن تتحول لأتراح وأن السعادة أبدية.. كلما زادت شهرتك زادت الفاتورة التي ستدفعها.
شاهدت وثائقيا عن أشهر لاعب لكرة الغولف تايغر وودز.. بفترة من الفترات كان الأعلى أجرا بين اللاعبين بكل الرياضات، ولكن هناك مثل في أميركا مفاده أن قصة نجم الشباك أو المشهور لن تكتمل إلا بوجود مسارين: بروز وأفول وصعود ونزول.. وهذا ما حصل له فدخل في صراعات وأحزان وآلام قد لا يحتملها الإنسان العادي.
كل صعود بعده نزول.. وكل نشوة يعقبها خمول.. وكل سعادة بعدها حزن.. رونالدينيو، تايسون، مارادونا وغيرهم ممن هم في مجال الرياضة بعدما كانت الاضواء حولهم، تحولت عنهم وبعد أن كانوا أشهر من نار على علم، وُجد آخرون يفوقونهم شهرة وجماهيرية.. وبعد تصدر للمشهد أصبحوا بين السطور.
الضريبة قاسية.. خروج رونالدو والدموع تتساقط من عينيه وهو من هو بعالم الرياضة ولا يفوقه أحد بالألقاب والإنجازات الفردية غير اللاعب الأرجنتيني ميسي.. يخبرنا أن الانسان لا يشبع وأن الطموح لا يتوقف وأن الأحلام لا تصغر.. ومهما حقق الرياضي في حياته من إنجازات وألقاب سيبقى متعطشا لما هو قادم وسيكون ألم الحاضر يفوق فرح الماضي.
الضريبة قاسية.. رونالدو البرتغالي سيطر على الكرة العالمية لسنوات عديدة، وكيل له المديح والثناء أغلب سنوات حياته الكروية.. ونال بعض الألقاب وهو على الدكة كنهائي كأس أوروبا، حيث فاز منتخبه باللقب وهو مصاب.. أعطته الكرة كل شيء.. اهتماما وشهرة ومالا ومكانة.. لكن كما قلنا الضريبة قاسية.. كانت الكلفة أنه أصبح عالة على آخر فريق لعب له وأصبح وجوده غير مرغوب به وفسخ عقده، وأُخرج من النادي من الباب الخلفي.. كذلك لا يوجد ناد يرغب بضمه لصفوفه، وكلما ارتبط اسمه مع ناد كبير خرج هذا النادي ببيان رسمي ينفي هذا الارتباط.. مع منتخب بلاده أُجلس على مقاعد البدلاء بأهم مباراتين بكأس العالم.. تنكر له رئيس نادي ريال مدريد بتصريح لا يليق بمقامه بعد أن قدم للريال زهرة سنين حياته.. أصبح وجوده غير مرغوب به والارتباط به مكلفا والحديث عنه مقلقا.
الضريبة قاسية.. نعم فلا يلتفت لمشاعر المشهور فدموعه للتندر وبكائه للضحك وآلامه للسخرية.. كل سوء يشعر به له وحده وكل انتكاسة يتحملها دون غيره وكل سقوط يتحمله كاملا.. آلامه شفاء وأحزانه بلسم وتعاسته فرح لمن يكرهه.
الضريبة قاسية.. فحياته مشاع.. وأمواله هدر.. وجميل أفعاله تفسر خلاف ذلك.. سوؤه يكبر.. وجميله يصغر.. إذا تكلم فسر كلامه بخلاف ما يقصد.. وإذا صمت أتهم بصمته.. لا يرضى عنه أغلب الناس.. ويتمنى له الفشل أكثر البشر.
هو هكذا حال المشهور بعد أن ينال يُنال منه.. وبعد أن يفرح يُفرح لحزنه وبعد أن يسر يُسر لتعاسته.
ما حصل مع رونالدو بكاء بالأمس وحصل مع براينت موت قبله بسنوات قليلة هو ما سيحصل مع من هم بالمشهد الآن، فضريبة الشهرة قااااسية.
حديثي عن الرياضة والرياضيين لا عن ضريبة الشهرة بشكل عام.. لأن موضوع الشهرة وتبعاتها الإيجابية والسلبية تحتاج منا لأسطر كثيرة ومقالات عديدة، وقد نرى كتابا يتحدث عن هذا الموضوع قريبا.
استطراد قبل الختام.. الشهرة إن كان مردها أمراً دنيوياً ستزول بزواله.. فالقوة لن تبقى والشباب لن يدوم والإنجازات لن تستمر.. هناك حديث عظيم فعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن حقا على الله عز وجل، ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه».
ويقول الشاعر:
واذا ابن آدم نال رفعة منزل
قرن ابن آدم عندها بسفال
غير أن الشهرة إن اكتسبت من إفادة الناس وتعليمهم وتثقيفهم فلو زالت عنك مكتسباتها الدنيوية وفوائدها الظاهرة.. فذكرك وسيرتك العطرة ستبقى خالدة.
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