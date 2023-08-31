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الضريبة القاسية!

8/31/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بالأمس القريب خرج رونالدو بالدموع من كأس العالم وهو يحمل على ظهره خيبات وآلاما كثيرة.. وبالأمس البعيد أيضا مات كوبي براينت أحد أشهر لاعبي كرة السلة في حادث سقوط طائرته الخاصة بعد اعتزاله اللعبة بسنوات قليلة.
الضريبة القاسية.. حينما تكون على قمة الهرم والأضواء مسلطة عليك والناس تلتف حولك والحناجر تهتف باسمك.. وتكون كأنك لامست عنان السماء.. لا تظن أن الحال سيدوم وأن الأفراح لن تتحول لأتراح وأن السعادة أبدية.. كلما زادت شهرتك زادت الفاتورة التي ستدفعها.
شاهدت وثائقيا عن أشهر لاعب لكرة الغولف تايغر وودز.. بفترة من الفترات كان الأعلى أجرا بين اللاعبين بكل الرياضات، ولكن هناك مثل في أميركا مفاده أن قصة نجم الشباك أو المشهور لن تكتمل إلا بوجود مسارين: بروز وأفول وصعود ونزول.. وهذا ما حصل له فدخل في صراعات وأحزان وآلام قد لا يحتملها الإنسان العادي.
كل صعود بعده نزول.. وكل نشوة يعقبها خمول.. وكل سعادة بعدها حزن.. رونالدينيو، تايسون، مارادونا وغيرهم ممن هم في مجال الرياضة بعدما كانت الاضواء حولهم، تحولت عنهم وبعد أن كانوا أشهر من نار على علم، وُجد آخرون يفوقونهم شهرة وجماهيرية.. وبعد تصدر للمشهد أصبحوا بين السطور.
الضريبة قاسية.. خروج رونالدو والدموع تتساقط من عينيه وهو من هو بعالم الرياضة ولا يفوقه أحد بالألقاب والإنجازات الفردية غير اللاعب الأرجنتيني ميسي.. يخبرنا أن الانسان لا يشبع وأن الطموح لا يتوقف وأن الأحلام لا تصغر.. ومهما حقق الرياضي في حياته من إنجازات وألقاب سيبقى متعطشا لما هو قادم وسيكون ألم الحاضر يفوق فرح الماضي.
الضريبة قاسية.. رونالدو البرتغالي سيطر على الكرة العالمية لسنوات عديدة، وكيل له المديح والثناء أغلب سنوات حياته الكروية.. ونال بعض الألقاب وهو على الدكة كنهائي كأس أوروبا، حيث فاز منتخبه باللقب وهو مصاب.. أعطته الكرة كل شيء.. اهتماما وشهرة ومالا ومكانة.. لكن كما قلنا الضريبة قاسية.. كانت الكلفة أنه أصبح عالة على آخر فريق لعب له وأصبح وجوده غير مرغوب به وفسخ عقده، وأُخرج من النادي من الباب الخلفي.. كذلك لا يوجد ناد يرغب بضمه لصفوفه، وكلما ارتبط اسمه مع ناد كبير خرج هذا النادي ببيان رسمي ينفي هذا الارتباط.. مع منتخب بلاده أُجلس على مقاعد البدلاء بأهم مباراتين بكأس العالم.. تنكر له رئيس نادي ريال مدريد بتصريح لا يليق بمقامه بعد أن قدم للريال زهرة سنين حياته.. أصبح وجوده غير مرغوب به والارتباط به مكلفا والحديث عنه مقلقا.
الضريبة قاسية.. نعم فلا يلتفت لمشاعر المشهور فدموعه للتندر وبكائه للضحك وآلامه للسخرية.. كل سوء يشعر به له وحده وكل انتكاسة يتحملها دون غيره وكل سقوط يتحمله كاملا.. آلامه شفاء وأحزانه بلسم وتعاسته فرح لمن يكرهه.
الضريبة قاسية.. فحياته مشاع.. وأمواله هدر.. وجميل أفعاله تفسر خلاف ذلك.. سوؤه يكبر.. وجميله يصغر.. إذا تكلم فسر كلامه بخلاف ما يقصد.. وإذا صمت أتهم بصمته.. لا يرضى عنه أغلب الناس.. ويتمنى له الفشل أكثر البشر.
هو هكذا حال المشهور بعد أن ينال يُنال منه.. وبعد أن يفرح يُفرح لحزنه وبعد أن يسر يُسر لتعاسته.
ما حصل مع رونالدو بكاء بالأمس وحصل مع براينت موت قبله بسنوات قليلة هو ما سيحصل مع من هم بالمشهد الآن، فضريبة الشهرة قااااسية.
حديثي عن الرياضة والرياضيين لا عن ضريبة الشهرة بشكل عام.. لأن موضوع الشهرة وتبعاتها الإيجابية والسلبية تحتاج منا لأسطر كثيرة ومقالات عديدة، وقد نرى كتابا يتحدث عن هذا الموضوع قريبا.
استطراد قبل الختام.. الشهرة إن كان مردها أمراً دنيوياً ستزول بزواله.. فالقوة لن تبقى والشباب لن يدوم والإنجازات لن تستمر.. هناك حديث عظيم فعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن حقا على الله عز وجل، ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه».
ويقول الشاعر:
واذا ابن آدم نال رفعة منزل
قرن ابن آدم عندها بسفال
غير أن الشهرة إن اكتسبت من إفادة الناس وتعليمهم وتثقيفهم فلو زالت عنك مكتسباتها الدنيوية وفوائدها الظاهرة.. فذكرك وسيرتك العطرة ستبقى خالدة.


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