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التجنيد الإلزامي

8/31/2023 11:21:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في سنة 1989 وقبل الغزو الغاشم بأشهر معدودة استدعيت للالتحاق بالخدمة العسكرية، فاتجهت لمعسكر التجنيد وتم توزيعنا على شكل فصائل ثم أرسلنا إلى مهاجعنا لوضع أغراضنا بجانب أسرتنا المخصصة لكل واحد منا، وفي اليوم الثاني بدأنا فعليا التدريبات التي كانت تقتصر على بعض الحركات العسكرية وحمل السلاح ثم التدريب على نوع السلاح وعملية تركيبه وتنظيفه وتسمية أجزائه وبعض التدريبات الرياضية.
تستمر هذه التدريبات لمدة تقارب الثلاثة أشهر وتسمى فترة الحجز، تتخللها بعض الإجازات المتقطعة نهاية كل أسبوع، ثم يتم فرز المتدربين إلى وحداتهم ليتموا مدة التجنيد التي تتراوح بين السنة والسنتين كإداريين أو البعض كحراس للمنشآت. لكني اعتقد أنه من الضروري أن تكون هناك استفادة أكبر من فترة التجنيد الالزامي بحيث يتعلم المجند، إلى جوار التدريب العسكري الجيد، أمورا أخرى تكون مصدر فائدة له وللمجتمع.
قرأت في إحدى الصحف كما شاهدت أيضا في بعض البرامج الوثائقية في إحدى دول شرق آسيا عن طرق تدريب المجندين بأسلوب حضاري متطور ينتهي بالمجند عند نهاية خدمته بفائدة للمجتمع وللدولة ويستفيد هو شخصيا من أساليب التدريب التي تعلمها خلال فترة تجنيده، وكان من أساسيات التدريب خلال فترة خدمة المجند هو التدريب على أهم الحرف والمهن في الحياة اليومية كالتدريب على الكهرباء وكيفية استخدام ادواتها، ثم التدريب على حرفة النجارة وصناعتها، كذلك الأدوات الصحية، وعمليات البناء وأصول العمل به، الحديد واللحيم، الديكور، الصبغ، أعمال الألمنيوم وغيرها الكثير من المهن التي لا نستغني عنها في جميع مناحي حياتنا.
يتم تدرب المجند نظريا ثم عمليا حتى يصبح متمكنا من اداء عمله في المهن التي يختارها أثناء فترة تجنيده وبعد انتهاء فترة خدمته العسكرية لينخرط بعدها في المجتمع عضوا فاعلا يفيد ويستفيد.
القصد.. التجنيد الإلزامي لا يعني الخدمة فقط بحمل السلاح والدفاع عن الوطن بل يعني أيضا الخدمة في تنمية الوطن والمجتمع بجميع المجالات التنموية علميا ومهنيا.


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