الضريبة: التحقق من براءة الذمة متاح إلكترونيا

الضريبة: التحقق من براءة الذمة متاح إلكترونيا
التاريخ
8/31/2023 11:21:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أكدت دائرة ضريبة
الدخل والمبيعات مجددا أنها وفرت على موقعها الإلكتروني أيقونة خاصة للتحقق من صحة
براءة الذمة الإلكترونية الصادرة عنها عبر نظام الحكومة الإلكترونية.
وقالت الدائرة إن هذه
الأيقونة تمكن الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة من التأكد والتحقق من صحة أي
براءة ذمة صادرة عن نظام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلكترونيا يتم تقديمها لأي
من هذه الجهات المذكورة كشرط لإنجاز معاملة حامل هذه البراءة.
وبحسب الدائرة، يتم
التحقق من براءة الذمة وذلك من خلال الدخول إلى موقع الدائرة الإلكتروني (WWW.istd.gov.jo )، واختيار أيقونة التحقق من براءة الذمة
والقيام بإدخال رقم التحقق الإلكتروني الموجود على براءة الذمة، ثم يتم التحقق من
صحة هذه البراءة.
وأكدت أن جميع براءات
الذمة الصادرة عن الدائرة تحتوي على رقم تحقق إلكتروني.
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