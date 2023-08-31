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البورصة ترتفع 0.46 %

8/31/2023 11:21:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس، إلى 2408.69 نقطة، بارتفاع نسبته 0.46 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 5.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2.961 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها. أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات 1.23 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي 0.24 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة 0.08 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الخدمات التعليمية، الطاقة والمنافع، الخدمات التجارية، الصناعات الكهربائية، النقل، العقارات، البنوك، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 3.95 %، 2.08 %، 1.57 %، 1.44 %، 1.31 %، 0.78 %، 0.32 %، 0.24 %، 0.23 %، 0.11 % على التوالي.

في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الهندسية والإنشائية، الفنادق والسياحة، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكيماوية، التأمين، الأغذية والمشروبات 2.23 %، 0.94 %، 0.51 %، 0.37 %، 0.31 %، 0.29 %، 0.17 %، 0.14 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي، مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بنسبة 7.69 %، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 7.69 %، العربية لصناعة الألمنيوم/آرال بنسبة 7.17 %، الوطنية لصناعات الألمنيوم بنسبة 6.45 %، والعربية الدولية للتعليم والاستثمار بنسبة 5.49 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي، الطاقات الكامنة للاستثمارات بنسبة 4.80 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.26 %، الدولية للفنادق والأسواق التجارية بنسبة 4.08 %، دار الدواء للتنمية والاستثمار بنسبة 3.20 %، والأردنية للاستثمارات المتخصصة بنسبة 3.17 %.



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