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رجال الأعمال تشارك في اجتماع هيئة تنمية الصادرات السعودية

8/31/2023 11:21:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شاركت جمعية رجال الأعمال الأردنيين في لقاء بتنظيم من مجلس الأعمال السعودي الأردني في مجلس الغرف السعودية للتعريف بهيئة تنمية الصادرات في المملكة العربية السعودية، افتراضياً عبر وسائل التواصل المرئي الموافق 29/08/2023 بمشاركة واسعة من أعضاء الهيئة العامة لجمعية رجال الأعمال الأردنيين، للاطلاع على المزايا والخدمات التي تقدمها الهيئة للصناعة السعودية والتجارة في مختلف دول العالم.
ورحب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، بعقد مثل هذه اللقاءات لما فيه مصلحة الاقتصاد ومجمع الأعمال في البلدين الشقيقين، مؤكداً ضرورة ربط سكة حديدية ما بين الأردن والسعودية لتعظيم التبادل التجاري بين البلدين، وسهولة نقل السلع والخدمات للمنتج والمستهلك الأردني والسعودي بتكلفة أقل.
واستمع المشاركون، إلى شرح مفصل من ممثلي هيئة تنمية الصادرات في المملكة العربية السعودية حول الخدمات التي تقدمها الهيئة بما في ذلك:1
خدمات تطوير المصدرين التي تتضمن الحسابات الاستراتيجية، والحوافز، والتدريب، وتقييم المصدرين والتقييم التفصيلي. 2. خدمات ترويج الصادرات المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، والفرص التصديرية. 3. خدمات بيئة التصدير والتي تتضمن معالجة التحديات ودراسة الأسواق المستهدفة. 4. الترويج للشركات والمنتجات من خلال برنامج "صنع في السعودية"، والتواصل مع الجهات الحكومية، وتبادل المعرفة، وإقامة ورش عمل.
كما وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع المهمة لقطاع الصادرات من كلا البلدين، واقترح المشاركين بإنشاء منطقة حرة قريبة من الأردن بحيث تعطي فرصة لرجال الأعمال الأردنيين والدول القريبة بالاستثمار فيها والاستفادة منها.



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