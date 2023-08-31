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الضريبة تمكن مختلف الجهات التحقق من براءة الذمة إلكترونيا

8/31/2023 11:21:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مجددا، أنها وفرت على موقعها الإلكتروني أيقونة خاصة للتحقق من صحة براءة الذمة الإلكترونية الصادرة عنها عبر نظام الحكومة الإلكترونية.
وقالت الدائرة: "إن هذه الأيقونة تمكن الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة من التأكد والتحقق من صحة أي براءة ذمة صادرة عن نظام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلكترونيا يتم تقديمها لأي من هذه الجهات المذكورة كشرط لإنجاز معاملة حامل هذه البراءة".
ويتم التحقق من براءة الذمة وذلك من خلال الدخول إلى موقع الدائرة الإكتروني (WWW.istd.gov.jo)، واختيار أيقونة التحقق من براءة الذمة، والقيام بإدخال رقم التحقق الإلكتروني الموجود على براءة الذمة. ومن ثم يتم التحقق من صحة هذه البراءة.
وأكدت، أن جميع براءات الذمة الصادرة عن الدائرة تحتوي على رقم تحقق إلكتروني.



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