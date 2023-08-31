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%69 إشغال فنادق الخمس نجوم

8/31/2023 11:21:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






أعلن نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، أن 69 % نسبة إشغال فنادق الخمس نجوم في المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.
وحسب إحصائية الجمعية، بلغت نسبة إشغال فنادق الأربع نجوم في المملكة نحو
48 %، ووصلت نسبة إشغال فنادق الثلاث نجوم في المملكة إلى 41 %.
وأكد هلالات أن نسبة إشغال فنادق منطقة البحر الميت بمختلف فئاتها استحوذت على أعلى نسبة في المملكة، إذ بلغت 67 %.
وأشار إلى أن فنادق العقبة فئة الثلاث والأربع والخمس نجوم حصلت على نسب إشغال وصلت إلى 61 %، وبلغت نسبة إشغال فنادق عمان 53 %، وبلغت نسبة إشغال فنادق البترا 34 %. وأضاف "أن نسب إشغال الفنادق في البحر الميت فئة الخمس نجوم بلغت
78 %، وفي العقبة 63 %، وسجلت فنادق عمان 62 %، وسجلت في البترا 51 %.
وسجلت نسب إشغال فنادق فئة الـ4 نجوم في العقبة أعلى نسبة بفئاتها في الفنادق كافة، إذ وصلت إلى 57 %، والبحر الميت
56 %، والعاصمة عمان 51 %، فيما بلغت نسبة إشغال فنادق البترا 29 %. وسجلت نسب إشغال فنادق الـ3 نجوم في العقبة أعلى نسب في فئتها على مستوى المملكة، إذ وصلت إلى
64 %، وفي عمان 47 %،، وبلغت في البترا
22 %.
وقال هلالات ان نسب التغير الاسبوعي على اشغال الفنادق بفائتها الثلاث كان التراجع واضح في العقبة التي انخفضت
6 % مقارنة بالأسبوع الماضي، وانخفضت في العاصمة عمان بنسبة 5 %، وارتفعت في البترا بنسبة 6 %، وفي البحر الميت بنسبة 1 %.
وأضاف هلالات ان القطاع الفندقي خلال الفترة الحالية يشهد حركة سياحية نشطة خاصة في في بعض المناطق مثل منطقة البحر الميت التي تشهد مجموعات سياحية بالإضافة إلى إقامة بعض المؤتمرات والفعاليات مثل ماراثون البترا الصحراوي الذي نقطة انطلاقه البحر الميت وحتى البترا مما رفع من الحركة السياحية في البترا.
وبلغ عدد الفنادق العاملة في الأردن العام الماضي 607 فنادق، وفق بيانات نشرتها وزارة السياحة، وبحسب البيانات، فإن عدد الغرف الفندقية تجاوز 32 ألف غرفة وعدد الأسرة 55.866 ألف موزعة على إجمالي عدد الفنادق. ويبلغ حجم العمالة في القطاع الفندقي أكثر من 20 ألف عامل أردني، ونحو 3.5 ألف عامل أجنبي.
وعن أعداد الغرف الفندقية في المملكة، تضم عمان أكثر من 18.86 ألف غرفة فندقية وأكثر من 5.7 ألف غرفة في العقبة وأكثر من 2.7 ألف غرفة في البحر الميت وأكثر من 2.88 في سلطة البترا وأكثر من 2.59 ألف غرفة في مختلف محافظات المملكة، وهذه الأعداد من نجمة وحتى 5 نجوم.
وقالت وزارة السياحة والآثار، إن أعداد زوار المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حققت ارتفاعاً ملحوظاً ومستويات غير مسبوقة، حيث بلغت أكثر من 3.7 مليون زائر، وبنسبة ارتفاع 51.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت الوزارة في نشرتها الشهرية، ارتفاعاً في أعداد سياح المبيت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة % 47، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 3.08 مليون سائح.
وحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي مؤخرا فإن الدخل السياحي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 حقق ارتفاعا بنسبة 50.1 % عن الفترة نفسها من العام الماضي بتسجيله لما قيمته 3,004.8 مليون دينار (4,238.0 مليون دولار)،وبزيادة نسبتها 32 % خلال الفترة نفسها من العام 2019.



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