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الطاقة وهيئة المسح الجيولوجي الأميركية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتكنولوجي

8/31/2023 11:21:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة: "إن الوزارو تركز جهودها لإعادة الزخم لقطاع التعدين، باعتباره أحد القطاعات التي صنفتها رؤية التحديث الاقتصادي ذا قيمة صناعية عالية".
وأضاف الخرابشة خلال توقيعه أمس على مذكرة تفاهم مع هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن العمل يجري على مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وقيمة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة بثلاثة أضعاف، وعلى قدرة القطاع وجهود العاملين فيه على تجاوز النسب المستهدفة خلال السنوات العشر من عمر رؤية التحديث.
ووقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس، مذكرة تفاهم مع هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS) في مجال التعاون العلمي والتكنولوجي في علوم الأرض والجيولوجيا.
ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وعن هيئة المسح الجيولوجي نائب السفير الأميركي في عمان روهيت نيبال. وأضاف الخرابشة، أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير مقترحات لاستغلال خامي السيليكا والبازلت، منوها، إلى النجاحات المتحققة في قطاع التعدين خلال السنتين الأخيرتين، والمتمثلة بتوقيع 13 مذكرة تفاهم في مجال التعدين والتنقيب عن خامات الليثيوم والنحاس والذهب والعناصر الأرضية النادرة والفوسفات والبوتاس الصخري.
وأكد الوزير الخرابشة، أهمية المذكرة في تنشيط التعاون بين البلدين في مجالات تبادل المعلومات الفنية والزيارات والمشاركة في برامج التدريب والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة، اضافة إلى تبادل الخبرات والخبراء الجيولوجيين في مجالات الاهتمام المشترك، وتطوير التعاون بين البلدين ليمتد إلى الجامعات والمؤسسات الرسمية الأخرى والمراكز البحثية وشركات القطاع الخاص.
كما أكد، العلاقات الأردنية - الأميركية العميقة والخبرات المتميزة التي يمتكلها الجانب الاميركي في مجال التعدين، وأهمية توظيف مذكرة التفاهم الموقعة اليوم في إطار هذه العلاقة للوصول إلى نتائج ايجابية في المجالات ذات الاهتمام المشترك في الطاقة والثروات المعدنية، والصحة البيئية، وتقييم المخاطر الطبيعية، وتكامل البيانات والمعلومات بين الجانبين.
من جانبه، أكد نائب السفير الأميركي في عمان روهيت نيبال، أن الأردن حليف وشريك رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وأن دعم النمو الاقتصادي الشامل في الأردن يعد إحدى أهم أولويات بلاده.
واضاف نيبال، "أن الشراكة بين هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ستفتح آفاقاً جديدة للمعرفة بينما نواصل العمل معاً لمكافحة أزمة المناخ ومعالجة ندرة المياه، لضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة."
وقال: "إن تاريخ بعض المسوحات الأولى التي أجرتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في الأردن يعود إلى الستينيات، حيث استكشفت موارد المياه الجوفية في المملكة والرواسب المعدنية وإمكانات الطاقة الحرارية الأرضية، وتم تمويل هذا العمل المبكر من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية من خلال اتفاقية مشتركة".
وتواصل هيئة المسح الجيولوجي الأميركية حاليا العمل مع مرصد الزلازل الأردني لتسهيل تبادل البيانات وبناء القدرات، كما تعمل الهيئة على تخزين طبقات المياه الجوفية واستعادتها، من خلال شراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تستخدم جريان مياه العواصف ومياه الصرف الصحي المعالجة لإعادة شحن طبقات المياه الجوفية. ويعتبر هذا العمل مهما بالنسبة للأمن المائي في الأردن.
وهيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS): هيئة علمية في حكومة الولايات المتحدة، تدرس تضاريس الولايات المتحدة، ومواردها الطبيعية، والكوارث الطبيعية التي تهددها، ويضم مركز الهيئة أربعة تخصصات علمية، تهتم بعلم الأحياء، الجغرافيا، الجيولوجيا، والهيدرولوجيا.



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