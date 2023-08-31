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ارتفاع الذهب وسط توقعات بوقف رفع أسعار الفائدة

8/31/2023 11:21:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






ارتفعت أسعار الذهب عالميا أمس مقتربة من أعلى مستوياتها في شهر، على وقع ترجيحات بوقف رفع أسعار الفائدة هذا العام عززتها مجموعة جديدة من البيانات الأميركية الضعيفة.
حيث أظهرت بيانات صدرت خلال هذا الأسبوع نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أقل بقليل مما كان يتوقع خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما انخفض عدد الوظائف الشاغرة في اميركا إلى أدنى مستوى في ما يقرب من عامين ونصف خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، وسط تباطؤ سوق العمل تدريجيا.
وعلى الرغم من المكاسب التي حققها المعدن الأصفر هذا الأسبوع، فإنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري بنحو 1 %، حيث من المرتقب ان يحقق الدولار أول ارتفاع شهري له في ثلاثة أشهر، وتتطلع عوائد سندات الخزانة الأميركية لارتفاعها الشهري الرابع بعد أن وصلت إلى مستويات عام 2007 الأسبوع الماضي.
وكان قد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية امس إلى نحو 1945 دولارا للأونصة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1972.40 دولار.
وعلى الرغم من مكاسب الذهب هذا الأسبوع فإنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري نحو 1 %، إذ يتطلع الدولار إلى أول ارتفاع شهري له في ثلاثة أشهر وتستعد عوائد سندات الخزانة الأميركية لارتفاعها الشهري الرابع بعد أن وصلت إلى مستويات عام 2007 الأسبوع الماضي.
وفي السوق المحلي استقرت أسعار الذهب امس، إذ بلغ سعر غرام الذهب من عيار24 لغاية الشراء 44.2 دينار، فيما بلغ لغاية البيع 46.8 دينار.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار21 الذي يعد الأكثر طلبا لدى المواطنين 39.1 دينار لغاية الشراء، حينما بلغ 38.9 دينار لغاية البيع.
في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 لغاية الشراء 32.4 دينار مقابل 35.400 لغاية البيع.
وتوقع نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن يرتفع سعر الذهب عالميا في المرحلة القادمة في حال ما صدقت التحليلات بتوجه مجلس الاحتياط الفيدرالي الاميركي نحو تثبيت اسعار الفائدة.
ولفت علان إلى ان العوامل الموجودة في الاسواق العالمية تشير كافة إلى ان اسعار الذهب سترتفع، مبينا بأنه من الممكن ان تلامس الاسعار حاجز ألفي دولار للاونصة الواحدة في نهاية شهر ايلول.
وفي سياق محلي آخر كشف علان " للغد" عن سحب النقابة مقترح السماح بعمل محال الذهب يوم الجمعة واصدار نشرة بأسعار الذهب لذلك اليوم، حيث قرر ان يبقى الجمعة يوم عطلة رسمية لسوق الذهب المحلي.
وحذر علان المواطنين من الاقبال على شراء الذهب في يوم الجمعة، حيث انه قد يكون هناك تلاعب في الاسعار من قبل المحال التي تعمل في يوم العطلة الرسمية بشكل غير مرخص، مؤكدا بأن النقابة بصدد وضع نظام رقابة بالشراكة مع الجهات المعنية على المحال التي تعمل يوم الجمعة .
وفي ما يتعلق بالمعادن الاخرى تراجعت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 0.25 % إلى 24.55 دولار للأوقية، كما انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.10 %، ليبلغ نحو 978.84 دولار للأوقية على الرغم من توجه لتحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي.
وتراجع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.16 %، ليصل 1231.13 دولار للأوقية مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بحوالي 4 %



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