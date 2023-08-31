Saturday, 02 September 2023 03:03 GMT

برونزيتان للتايكواندو في اختتام بطولة العالم للأشبال

8/31/2023 11:21:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب ‏






توقف رصيد المنتخب الوطني للأشبال والزهرات بالتايكواندو في بطولة العالم، التي أختتمت منافساتها أمس في سراييفو، عند الميداليتين البرونزيتين عن طريق لاعبتي المنتخب الوطني صفاء عنيزات لفئة ‏طول تحت 144 سم، وليان الرواشدة لفئة طول تحت 160 سم.
وخرج باقي لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو من دون نتائج وهم: علاء الدرادكة (فئة طول تحت 164 سم) وأسامة ‏المناصير (فئة ‏طول ‏‏168 سم)، وأحمد الربابعة (فئة طول تحت 172 سم)، وزينب بصيلة (فئة طول تحت 168 سم) ومحمد الفايز (فئة طول تحت 156 سم) وسلاف العدوان ضمن فئة طول تحت ‏‏160 سم، وهمام العدوان (فئة طول تحت 152 سم) ويزيد عمرو (فئة طول ‏تحت 144 سم) ، وسلينا الوريكات (فئة طول تحت 156 سم)، والمعتز بالله السخني (فئة طول ‏تحت 176 سم)، ومحمد سلمي (فئة طول تحت ‏‏180 ‏‏سم).
وغادر أمس الى لبنان وفد المنتخب الوطني للناشئين للمشاركة في بطولة آسيا التي تنطلق منافساتها يوم غد.
ويضم المنتخب الوطني اللاعبين واللاعبات: حسام الجرس وأنس الحسامي وجعفر الداوود، ومحمد اسعد ومحمد أبو غزال ، وحمزة النشاش ، راشد حمدان ، أحمد الخلايلة ، مؤمن عصفور ، ينال الازهري، وسدين حمزة، جنى عبد الله، آية العبد الله، إيمان ابراهيم، سارة ابو جيش، فادية خرفان، لين الجعافرة، رزان الرواشدة، ميسر الدهامشة، ملاك الأشقر.



MENAFN31082023000072011014ID1106994096

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث