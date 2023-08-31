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3 ميداليات للأردن في بطولة كأس آسيا للمبارزة

8/31/2023 11:21:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






سجل لاعبو المنتخب الوطني للمبارزة، حضورهم القوي في افتتاح بطولة كأس آسيا للناشئين للمبارزة، التي تقام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب بمشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون منتخبات دول (أوزبكستان والهند واليمن وعمان والكويت ولبنان، البحرين، ومكاو، إضافة إلى الأردن).
وتمكن اللاعب عزالدين العتوم من الظفر بالميدالية الفضية في سلاح الإيبيه، وفاز اللاعب عبدالرحمن المغايرة بالميدالية البرونزية، في الوقت الذي فاز به اللاعب العماني سعيد الشوابي بالميدالية الذهبية، بينما فاز اللاعب الأوزبكي بالمركز الثالث المكرر.
وفازت لاعبة المنتخب الوطني ليمار الزمر بالميدالية البرونزية في سلاح الفلوريه، وتمكنت اللاعبة الإماراتية من الفوز بالميدالية الذهبية، ونالت اللاعبة العمانية إسراء السيابي الميدالية الفضية، وجاءت اللاعبة العمانية غزل البوليشي بالمركز الثالث المكرر.
وتتواصل صباح اليوم لقاءات البطولة، في الوقت الذي يتطلع فيه لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني إلى تحقيق المزيد من الميداليات، خصوصا وأن الاتحاد دفع بكوكبة كبيرة من اللاعبين واللاعبات لتمثيل الأردن في هذه البطولة، حيث يشارك في لقاءات سلاح الإيبيه كلا من منذر العبداللات، عبدالرحمن عماوي، عزالدين العتوم، جعفر الدجاني، عبدالرحمن المغايرة، يوسف عماوي، نصر المحتسب، سيف ابو عليا، كريم عطيات، سليمان مغايضة، ريان زايد، جنى عابدين، تينا عواد، زين حتاملة، ميرا شنك، سارة خراز، ماس الكلوب، زينة الناصر، اليسا الصلاحات، تاليا خرفان، زاهية عطا، زينة عطا.
وفي سلاح الفلوريه يمثل الأردن كلا من محمد بسيسة، عبدالله أبو حمور، جاد ابو حسان، عبدالله العدوان، أوس البلوي، عيد الجغبير، سند الجغبير، يحيىء الكايد، علي عطيات، أحمد شنك، عمر سلاق ليمار الزمر، سيلين أبو عبيد، جود المحتسب، جنى العساف، ليلى الحياري، سيلين العزة، ميرا الحسيني.
ويذكر أن الجهاز الفني الذي يقود المنتخبات الوطنية في بطولتي كأس وغرب أسيا يضم كلا من المدربين المدربين بشار أبو عاصي ومحمود جندية (سلاح السابر)، والمدرب الأوزبكي ابرو (سلاح الفلوريه)، وعلي أبو زمع وحسان وأنس الكايد وحسان القنة (سلاح الإيبيه)، وعبد الكريم الشولي (المعد البدني)، وسعيد الكرمي (المعد الذهني).



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