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المنتخب الوطني البارالمبي يحرز فضية الفرق بختام مشاركته ببطولة العالم لرفع الأثقال

8/31/2023 11:21:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توج المنتخب الوطني لرياضة رفع الأثقال البارالمبية، بالميدالية الفضية، في منافسات الفرق ببطولة العالم والتي اختتمت في مدينة دبي الإماراتية، وهي إحدى المحطات التأهيلية إلى أولمبياد باريس عام 2024.
ونجح المنتخب الوطني المكون من اللاعبين: عبدالكريم خطاب، عمر قرادة، أسماء عيسى في نيل الميدالية الفضية. فيما أحرز المنتخب الأوكراني الميدالية الذهبية ونال المنتخب الفرنسي الميدالية البرونزية.
وبهذه النتائج يكون المنتخب الوطني، أنهى مشاركته في بطولة العالم بحصوله على 4 ميداليات، حيث كان عبدالكريم خطاب توج بالميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن 88 كغم، وحاز اللاعب عمر قرادة على فضية وزن 49 كغم، فيما نال اللاعب جميل الشبلي برونزية وزن فوق 107 كغم.
وتعتبر المنتخبات الوطنية البارلمبية من المنتخبات التي دائما ما تتألق في المشاركات الخارجية، وتحقق النتائج التي تساهم في رفع علم الوطن عاليا في مختلف المحافل الخارجية.



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