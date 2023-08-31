غيث والجعفري يشاركان بدورة الألعاب القتالية.. ومنافسات غرب آسيا تنطلق اليوم
التاريخ
8/31/2023 11:21:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
تنطلق اليوم تحت رعاية سمو الأميرة آية بنت الفيصل، فعاليات بطولة غرب آسيا التي تقام منافساتها في الصالة الرياضية في جامعة البترا، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة لفئات الناشئين والشباب والكبار وتحت 21 عاماً.
ويشارك في هذه البطولة التي تستمر حتى يوم غد، 8 منتخبات تمثل دول الأردن، والسعودية والكويت والإمارات وسورية وفلسطين واليمن والعراق.
وجرت يوم أمس، عملية التوزين والقرعة للبطولة كما انطلقت أول من أمس على هامش البطولة دورة الحكام الآسيوية.
وأعلن اتحاد الكراتيه الأردني، عن جاهزيته الكاملة لاستضافة البطولة التي تحظى باهتمام كبير، لأهميتها في مرحلة الإعداد للاعبي الدول المشاركة استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية وبطولة العالم والدوري العالمي ودورة الألعاب القتالية.
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه يوم أمس عن المشاركين في دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية "الرياض 2023"، التي تستضيفها العاصمة السعودية خلال الفترة من 20 وحتى 30 تشرين الأول(أكتوبر) المقبل، بمشاركة أكثر من 2500 لاعب وإداري يمثلون أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم.
ووفقا لموقع الاتحاد الدولي، يشارك لاعبان من الأردن ضمن منافسات الكراتيه هما عفيف غيث (وزن تحت 67 كغم)، ومحمود الجعفري (وزن تحت 84 كغم).
وتحظى دورة الألعاب العالمية للألعاب القتالية، باهتمام كبير من مجتمع الألعاب القتالية، ويشارك فيها فقط نخبة اللاعبين حول العالم، وتضم 16 لعبة قتالية هي: اللأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، والملاكمة والركل، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.
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