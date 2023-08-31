Saturday, 02 September 2023 03:03 GMT

غيث والجعفري يشاركان بدورة الألعاب القتالية.. ومنافسات غرب آسيا تنطلق اليوم

8/31/2023 11:21:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب ‏






تنطلق اليوم تحت رعاية سمو الأميرة آية بنت الفيصل، فعاليات بطولة غرب آسيا التي تقام منافساتها في الصالة الرياضية في جامعة البترا، ‏بمشاركة ‏‏‏200 لاعب ولاعبة لفئات الناشئين والشباب والكبار وتحت 21 عاماً‎.
ويشارك في هذه البطولة التي تستمر حتى يوم غد، 8 منتخبات تمثل دول الأردن، والسعودية والكويت ‏والإمارات ‏‏وسورية وفلسطين ‏واليمن والعراق.‏‎ ‎
وجرت يوم أمس، عملية التوزين والقرعة للبطولة كما انطلقت أول من أمس على هامش البطولة دورة الحكام الآسيوية.‏
وأعلن اتحاد الكراتيه الأردني، عن جاهزيته الكاملة لاستضافة البطولة التي تحظى باهتمام كبير، لأهميتها في مرحلة الإعداد للاعبي الدول المشاركة استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية وبطولة العالم والدوري العالمي ودورة ‏الألعاب القتالية.‏
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه يوم أمس عن المشاركين في دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية "الرياض 2023"، التي ‏‏تستضيفها العاصمة السعودية خلال الفترة من 20 وحتى 30 تشرين الأول(أكتوبر) المقبل، ‏بمشاركة أكثر من 2500 لاعب وإداري ‏‏يمثلون أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم‎.‎‏ ‏
ووفقا لموقع الاتحاد الدولي، يشارك لاعبان من الأردن ضمن منافسات الكراتيه هما عفيف غيث (وزن تحت 67 كغم)، ومحمود ‏‏الجعفري (وزن تحت 84 كغم).‏
وتحظى دورة الألعاب العالمية للألعاب القتالية، باهتمام كبير من مجتمع الألعاب القتالية، ويشارك فيها فقط نخبة اللاعبين حول ‏‏العالم، وتضم 16 لعبة قتالية هي: اللأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، والملاكمة والركل، والملاكمة ‏التايلندية، والسامبو، والسافات، ‏والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة‎.‎



MENAFN31082023000072011014ID1106994093

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث