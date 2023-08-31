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لقاءان في دوري الدرجة الأولى لكرة اليد اليوم

8/31/2023 11:21:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تشهد صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب اليوم، مباراتين في الجولة السادسة من منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، حيث يلتقي فريقا الكتة وكفرسوم عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا القوقازي ويرموك الشونة عند الساعة الثامنة مساء.
وتستكمل لقاءات الجولة السادسة يوم غد، بإقامة مباراتين قويتين في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، حيث يلتقي فريقا العربي والأهلي عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا الحسين إربد والسلط عند الساعة الثامنة مساء.
وكانت لقاءات الجولة الخامسة، شهدت فوز فريق السلط على العربي بنتيجة 27-26، وفوز فريق الأهلي على الكتة بنتيجة 34-29، وفوز فريق كفرسوم على فريق يرموك الشونة بنتيجة 28-19، وفوز فريق الحسين على فريق القوقازي بنتيجة 30-28.
ويذكر أن فريقا السلط والأهلي يتصدران الترتيب العام برصيد 10 نقاط، وجاء بعدهما فريقا العربي والحسين برصيد 6 نقاط لكل فريق، ثم فريقا الكتة وكفرسوم برصيد 4 نقاط لكل فريق، ثم فريقا القوقازي ويرموك الشونة من دون نقاط.
ويقام دوري الدرجة الأولى وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة المنتخب الوطني للشباب بنتائج غير محتسبة حيث تتأهل إلى المربع الذهبي الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، وتلعب الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس وحتى الثامن في مرحلة ثانية مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، بمشاركة المنتخب الوطني للناشئين بنتائج غير محتسبة.
وكان المنتخب الوطني للشباب، خاض ثلاث مباريات في مشاركته بدوري الدرجة الأولى، حيث حقق الفوز في مباراتين على فريقي القوقازي ويرموك الشونة، وخسر مباراته أمام فريق السلط.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني للشباب مباراته الرابعة يوم الإثنين المقبل، وذلك عندما يلاقي فريق الكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
التعامرة في صدارة الهدافين
تصدر لاعب فريق القوقازي محمد التعامرة هدافي دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد بعد الجولة الخامسة برصيد 38 هدفا، وجاء بعده لاعب فريق السلط محمود الهنداوي برصيد 37 هدفا، ثم لاعب فريق الكتة بشار فتح الله برصيد 36 هدفا، ثم لاعبا فريقا السلط والعربي عيسى قطيشات ويزن فتح الله برصيد 32 هدفا، ثم لاعب فريق الأهلي خالد عزالدين برصيد 31 هدفا.
ويذكر أن اتحاد اللعبة يخصص جائزة مالية تسلم إلى هداف الدوري مع ختام المنافسات، والهدف منها رفع روح المنافسة بين اللاعبين.



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