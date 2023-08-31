Saturday, 02 September 2023 03:03 GMT

تكهنات مبابي مستمرة.. ونشاط كبير لتوتنهام قبل انتهاء نافذة الانتقالات

8/31/2023 11:21:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ما تزال التكهنات مستمرة بشأن قنبلة مدوية، قد تهز سوق الانتقالات الصيفية في الساعات القليلة المقبلة، بشأن إمكانية انتقال كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.
وواصلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تأكيداتها بأن هذه الصفقة قد تتم في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، وتبقى حاليا عالقة على أمر واحد، وهو الاتفاق بين مبابي وبي إس جي على تسوية مديونية مالية.
أوضحت أن المديونية قيمتها 80 مليون يورو، وتمثل مكافأة التوقيع في عقد مبابي مع بي إس جي، والتي يستحقها لاستمراره مع الفريق لما بعد 31 تموز (يوليو) 2023.
وأشارت الصحيفة "هذه المكافأة من الأسباب الرئيسية التي تدفع النجم الفرنسي للبقاء في باريس هذا الصيف، والانضمام إلى ريال مدريد، مجانا، بعد عام".
ولفتت "سبورت" إلى أنه حال صحة التكهنات الأخيرة، فإنه سيتعين على ريال مدريد الاتفاق مع مبابي على كيفية سداد مكافأة توقيعه.
ورجحت أن صفقة كيليان مبابي، ستكلف خزينة النادي الملكي 250 مليون يورو.
توتنهام برفض عرض بيرنلي
أفادت تقارير صحفية أمس، بأن توتنهام رفض عرضًا من بيرنلي للتعاقد مع إيريك داير على سبيل الإعارة.
بعد ما يقرب من عقد من الزمن في النادي، تم ربط داير مرارًا وتكرارًا بالابتعاد عن توتنهام هذا الصيف.
وأشارت التقارير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، يمكن أن يتبع هاري كين إلى بايرن ميونخ، حيث قيل إن المدرب توماس توخيل حريص على ضم داير لإمكانيته المتنوعة، على الرغم من أن هذه الخطوة لم تتحقق بعد.
ولم يبدأ داير بعد مباراة تنافسية للنادي منذ أن تولى أنجي بوستيكوجلو منصب المدير الفني في وقت سابق من هذا الصيف، وتم استبعاده من التشكيلة في مباراة كأس الرابطة مع فولهام يوم الثلاثاء.
ومع ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن موقع "ذا أثليتيك"، رفض توتنهام صفقة إعارة من فريق المدرب فنسان كومباني.
لم يتبق أمام اللاعب الإنجليزي الدولي سوى عام واحد على عقده الحالي في توتنهام، ويقال إن النادي اللندني غير راغب في السماح له بالمغادرة على سبيل الإعارة في الأشهر الـ 12 الأخيرة من عقده.
وشارك داير في 361 مباراة مع توتنهام منذ انضمامه إلى النادي في 2014.
توتنهام مهتم بضم جالاجر
يستعد توتنهام لتقديم عرض متأخر لأحد نجوم تشلسي، حسب ما أكدته تقارير صحفي أمس.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن توتنهام يريد استقدام لاعب سط تشلسي كونور جالاجر، قبل يوم واحد من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.
ويدرك اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي لعب لتشيلسي ضد ويمبلدون أول من أمس الأربعاء ضمن مسابقة كأس الرابطة، اهتمام توتنهام، لكن الأخير لم يقدم عرضا رسميا بعد.
ومن المرجح أن تعتمد الصفقة على رحيل بيير إميل هويبرج المرتقب، والذي يناقش إمكانية الانتقال إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.
وكان جالاجر قد تلقى عرضا بقيمة 38 مليون جنيه إسترليني من وست هام في وقت سابق من النافذة الصيفية، لكنه فضل البقاء في تشيلسي.
وظهر جالاجر بشكل منتظم تحت قيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو، لكنه يدرك أن الأماكن الأساسية قد تكون محدودة مع وصول كول بالمر من مانشستر سيتي.
تشلسي يضم لاعب سيتي
حصل تشلسي على مراده، واتفق مع مانشستر سيتي على ضم لاعبه كول بالمر، حسب ما أكدته تقارير صحفية أول من أمس.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن تشيلسي وافق على دفع 40 مليون جنيه إسترليني، لضم لاعب المنتخب الإنجليزي تحت 21 عامًا.
وستتضمن الصفقة مبلغًا إضافيًا قدره 5 ملايين جنيه إسترليني كإضافات للاعب البالغ من العمر 21 عامًا والذي من المقرر أن يخضع للفحص الطبي في وقت لاحق.
وأضافت الصحيفة، أن تشلسي أخبر بالمر بأنه سيلعب على الجانب الأيمن من هجومه أو كلاعب وسط هجومي رقم 10.
وتم ربط بالمر بالرحيل عن مانشستر سيتي، نظرًا لضعف فرصه في اللعب أساسيا، مع قدوم البلجيكي جيريمي دوكو.
ورفض سيتي في البداية عرضًا بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني من تشلسي، لكن الأخير رفع فورا قيمة العرض، ليحصل على الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.
جرافينبيرش قريب من ليفربول
أكدت تقارير صحفية، أن لاعب بايرن ميونخ رايان جرافينبيرش، اتفق مع ليفربول على الشروط الشخصية لانتقاله إليه.
وانضم لاعب خط الوسط الهولندي إلى الفريق البافاري في العام 2022 قادماً من أياكس، لكنه كافح لترك انطباع جيد في الأشهر الـ 12 الماضية، حيث بدأ 6 مباريات فقط في 34 مباراة مع الفريق.
والآن يحرص اللاعب على مغادرة النادي في فترة الانتقالات الحالية، حيث وافق على شروط الانتقال إلى ليفربول وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، على الرغم من أن الناديين لم يتفقا بعد على قيمة الصفقة.
ومع اقتراب جواو بالينيا لاعب فولهام من الانتقال إلى بايرن، يشعر فريق المدرب توماس توخيل أن الوقت ماسب للاستغناء عن لاعب الوسط لهولندي البالغ من العمر 21 عاما.
ويسعى مدرب ليفربول يورجن كلوب يائس لملء الفراغ في خط الوسط، رغم وصول أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي.
حل سريع بشأن كانسيلو
كشف تقرير صحفي، عن تفكير إدارة برشلونة، في حل سريع لحسم التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل نهاية الانتقالات الصيفية.
وأفادت تقارير صحفية، أن برشلونة أنهى الاتفاق مع مانشستر سيتي على كافة الأمور التي تتعلق بالصفقة التي ستتم على سبيل الإعارة لمدة موسم.
ووضع برشلونة خيارا للشراء، حال تأهله إلى مرحلة خروج المغلوب ببطولة دوري أبطال أوروبا (دور الـ16)، بقيمة 25 مليون يورو، سيتم تفعيله تلقائيا بنهاية الموسم.
وقال خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فإن برشلونة مستعد لإزالة بند خيار الشراء من صفقة كانسيلو من أجل تخطي عقبة اللعب المالي النظيف.
وأضاف رومانو: "سيتم إبرام الصفقة على سبيل الإعارة حتى يونيو/حزيران 2024، على أن تتم المفاوضات بنهاية الإعارة مع إدارة السيتي لضم اللاعب بشكل نهائي وبنفس الرقم الذي كان سيتم وضعه في العقد".
بونوتشي إلى البوندسليجا
قرر ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس، مغادرة النادي الإيطالي، والانتقال للعب بالدوري الألماني خلال الموسم الجاري.
واستبعد بونوتشي من مشروع يوفنتوس، حيث قرر المدرب ماسميليانو أليجري خروجه من الفترة التحضيرية بجانب مباريات الموسم الجديد، ليستقر اللاعب والنادي في النهاية على الانفصال هذا الصيف.
وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن بونوتشي وافق على عرض نادي يونيون برلين الألماني، لارتداء قميصه خلال الموسم الحالي.
وأضافت أن بونوتشي أعطى الموافقة النهائية في الساعات القليلة الماضية، حيث سيسافر إلى ألمانيا لكي يخضع للفحوصات الطبية غدا الجمعة، قبل توقيع عقود انتقاله للفريق الألماني. وأشارت الشبكة إلى أن بونوتشي سيوقع على عقد لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لعام إضافي، ليضمن بذلك اللعب بمسابقة دوري أبطال أوروبا التي سيشارك فيها يونيون هذا الموسم.
ولفتت إلى أن يوفنتوس سيدفع جزءا من راتب بونوتشي خلال الموسم الجاري، وتحديدا حوالي 3.5 مليون يورو. -(وكالات)



MENAFN31082023000072011014ID1106994091

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث