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غرب آسيا يؤكد دعم وتطوير القطاع النسوي

8/31/2023 11:21:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت اللجنة النسوية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم على أهمية استمرارية الاستراتيجيات الخاصة بدعم وتطوير القطاع النسوي في الإقليم.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور السيدة لمياء البهيان والعضوات السيدة أمل بو شلاخ (الإمارات)، السيدة فاطمة حيات (الكويت)، السيدة رنا نخلة (لبنان)، والأمين العام لاتحاد غرب آسيا السيد خليل السالم.
وأثنت البهيان في بداية الاجتماع على الخطوات التي دأب الاتحاد على اتخاذها لخدمة منظومة كرة القدم النسوية، وأكدت أن البرامج المتعلقة بهذا الشأن أسهمت بتقدم هذا القطاع سواءً على مستوى البطولات أو النشاطات الإدارية والدورات التدريبية والتحكيمية وورش العمل.
وأشارت البهيان إلى أن اللجنة الحالية ستسخر جهودها وخبراتها لضمان استمرارية هذا التطور وتحقيق المزيد من النجاحات لكرة القدم النسوية.
من جانبه، أكد السالم على ما تقدمه اللجنة النسوية من إسهامات واضحة عبر وضع الاستراتيجيات ومتابعة تتفيذها، إضافة إلى ما تشكله خبرة العضوات من مكسب حقيقي لدعم التوجهات الساعية إلى التطوير.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على تقرير قدمته عبير الرنتيسي مديرة المسابقات عن البطولات المدرجة على أجندة العام الحالي والعام القادم 2024.
وكشف التقرير عن تنظيم الاتحاد لبطولة الناشئات الثالثة بالأردن في كانون الثاني الماضي، إلى جانب توجهه هذا العام لتنظيم النسخة الرابعة من البطولة ذاتها خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ومن ثم تنظيم بطولة الواعدات الثانية في أواخر الشهر نفسه كموعد مقترح.
وفيما يتعلق بأجندة 2024، فإنها تتضمن النسخة الثامنة من بطولة السيدات بحيث تقام بضيافة الاتحاد السعودي في شباط خلال أيام فيفا للسيدات، وبعد ذلك يعتزم الاتحاد تنظيم بطولة الأندية الثالثة وفي السعودية أيضاً خلال أيلول كموعد مقترح.
وتشمل الأجندة كذلك إقامة البطولة الخامسة للشابات في كانون الأول 2024، كمحطة تحضيرية تسبق التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات هذه الفئة العمرية.
وإلى جانب البطولات والمسابقات قدمت فرح بدارنة مديرة الشؤون الدولية والتطوير في الاتحاد أثناء الاجتماع عرضاً عن ورش العمل التي تم عقدها والمزمع تنظيمها لاحقاً.
وأشارت بدارنة إلى ورشة عمل المحاضرات الدوليات التي أقيمت في نيسانالماضي بالتعاون مع الاتحاد الألماني، كما كشفت عن ورشة عمل ستقام في الفترة المقبلة لإعداد مراقبات المباريات.



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