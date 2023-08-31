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منكو: النصر يجني ثمار الانسجام ونتطلع إلى إنجاز خارجي لـالطائرة النسوية

8/31/2023 11:21:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






أكد المدير الفني لفريق النصر علي منكو، أن الفريق يتطلع إلى رباعية ألقاب الموسم، مشيرا إلى تتويج فريق النصر بألقاب "طائرة" الأندية الشاطئية، وكأس السوبر وكأس الأميرة آية للسيدات، مشددا على أن النصر يوجه بوصلة اهتمامه بلقب الدوري الذي ينطلق يوم غد السبت.
جاء ذلك في تصريحات منكو إلى "الغد"، بعد قيادة فريق النصر إلى التتويج بلقب كأس الأميرة آية أول من أمس، قائلا: " الفريق قدم وجبة تكتيكية عالية المستوى، بشهادة المتابعين والمدربين، وتميز في النواحي الهجومية والدفاعية، ونوع خيارات كراته الساحقة، والفريق يجني ثمار انسجام وتفاهم لاعباته، وتفوق في جميع النواحي البدنية والفنية التكتيكية، وقدم نفسه بطلا عن جدارة واستحقاق، وأشكر اللاعبات اللواتي قدمنا مستوى رائع، ولعبهن بروح الفريق للوصول إلى اللقب الثالث".
وعن تحليله الفني لنهائي مسابقة الكأس، قال منكو: " نحترم فريق دي لاسال، واجتهاد جهازه الفني ولاعباته، ولعل ما زاد من روعة اللقاء ما ضمه الفريقين من لاعبات يشكلن عماد المنتخب الوطني للسيدات، العائد للتو من مشاركة واحتكاك فني بمشاركته في مسابقة الكرة الطائرة في الدورة العربية التي أقيمت بالجزائر مؤخر، وانسحب تطور أداء ونضوج اللاعبات نتيجة الاحتكاك بمنتخبات عربية قوية، إلى المنافسات المحلية، وشاهدنا ارتفاعا بمؤشر المستوى العام لأداء الفريقين، سواء في المباراة السابقة على لقب كأس السوبر، أو في المباراة الحاسمة على لقب كأس الأميرة آية أول من أمس، والذي توجنا فيه مؤكدين رغبتنا في ضم جميع ألقاب الموسم".
وتابع: " لكن صبت الأفضلية الفنية طيلة أشواط نهائي كأس الأميرة آية، في مصلحة النصر الذي استحق الفوز، وقدمت لاعباته نموذجا فنيا، زينه التفاهم تحت الشبكة، والتوازن بالهجوم والدفاع، وميزت الجماعية أداء اللاعبات، وانعكس التجهيز النفسي والبدني والتكتيكي على أدائهن بالملعب، وأذهلن بتنويع عمليات الهجوم من طرفي وعمق الشبكة، ولعب معدل الأعمار الذي يتميز به لاعبات النصر، على خلاف فريق دي لاسال، دورا مهما وتميزت القوة البدنية، ومنحت اللاعبات الدافع لتنفيذ الواجبات والمهام التكتيكية، بذات الأداء والروح طيلة أشواط اللقاء، وهو ما يفسره تقدم الفريق طيلة الأشواط، وصنعه الفوارق النقطية، وأن تقدم دي لاسال في الشوط الثالث، إلا أن لاعبات النصر رجعن وحسمن الشوط والمباراة بنتيجة 3-0، بواقع 25-21، 25-15 و25-17".
وحول تطلعات فريق النصر في المرحلة المقبلة: " ما أود التاكيد عليه أن فريق النصر يتطلع إلى حصد جميع ألقاب الموسم، أنجزنا 3 مهام سابقة بنجاح-كأس الشاطئية-، السوبر، كأس الأميرة آية-، ولدينا دوري السيدات الذي ينطلق السبت، والذي نعتبره اللقب الأهم الذي لم يسبق لنا أن توجنا بلقبه، لذا نوجه تركيزنا التام نحو مبارياته، بالطبع نحترم طموحات جميع الفرق المنافسة، لكن لن نتنازل عن منصة التتويج".
وأردف قائلا: " إدارة نادي النصر لن ندخر جهدا في توفير كافة أشكال الدعم المعنوي والمادي للفريق، وكانت قد احتفلت باللاعبات بحضور نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، بعد التتويح في أحد مطاعم العاصمة، وحفزت اللاعبات وطالبت مواصلة التألق والإنجازات، وأتوقع أن يحتفي النادي باللاعبات عقب انتهاء الدوري، والذي نطلب فيه ضم اللقب الرابع، وستكون نظرتنا عقب انتهاء المنافسات المحلية، بتتويج إنجازاتنا بلقب خارجي يرصد إلى إنجازات الطائرة الأردنية، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق ما نصبو إليه في نهاية المطاف".
وعن نظام المنافسة الجديد في دوري السيدات، أجاب منكو: "نقدر جهود اتحاد الكرة الطائرة، بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية الرامية للتطوير، والذي نلمس الخطوات الواقعية على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، وأجد أن تغيير شكل المنافسة في الدوري النسوي، والتي تأتي لأول مرة ستشكل إضافة نوعية تنافسية، وسيزيد من حدة التنافس ضمن طموح الفرق الساعية لتجاوز الدوري التصنيفي، للوصول إلى الدرجة الممتازة، والفرق التي لم يحالفها الحظ ستكون في مصاف الدرجة الأولى، وتعتبر جاذبة للعديد من الأندية الراغبة في دخول منافسات الطائرة النسوية في قادم السنوات".



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