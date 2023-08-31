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بيب غوارديولا أفضل مدرب في أوروبا

8/31/2023 11:21:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توج الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل مدرب في أوروبا للموسم الماضي.

وغاب بيب عن حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في موناكو على هامش قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بسبب إجراءه لعملية جراحية في ظهيره.
وتوج بيب مع سيتي بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبية واللقب الأهم بتتويجه بطلاً لدوري أبطال أوروبا.
وتم منح الهداف الألماني الدولي السابق ميروسلاف كلوزه جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
يذكر أن كلوز هو الهداف التاريخي لكأس العالم بـ16 هدفاً
وقد منح هذه الجائزة لأنه جسد معنى الروح الرياضية في أكثر من لقطة.



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