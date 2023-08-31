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صقور الأردن يفقد فرصة المنافسة على البطاقة التأهيلية المباشرة إلى الأولمبياد

8/31/2023 11:21:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري موفد اتحاد الإعلام الرياضي






فقد المنتخب الوطني الأول لكرة السلة فرصة المنافسة على بطاقة التأهل الأولمبي المباشرة بخسارته أمام المنتخب المصري بنتيجة 69-85 (النصف الأول 36-40)، في لقاء جمعهما أمس (الخميس) بصالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة الفلبينية مانيلا، لحساب مباريات الدور الترتيبي بنهائيات كأس العالم 2023، والتي تستمر حتى 10 أيلول "سبتمبر" الحالي.
ويجري المنتخب الوطني تدريبا خفيفا في صالة "نينوي أكينو" التدريبية بالفلبين عصر اليوم (الجمعة)، تأهبا لخوض مواجهة المنتخب المكسيكي عند الساعة 3:30 من مساء يوم غد (السبت)، في ختام مبارياته بالدور الترتيبي لنهائيات المونديال.
وتنطلق اليوم (الجمعة) مباريات الدور الثاني (دور الـ 16) من المونديال، حيث تلتقي صربيا مع إيطاليا عند الساعة 11 صباحا، وجمهورية الدومينيكان مع بورتوريكو الساعة 3 مساء في صالة "سمارت أرانيتا كوليسيوم" بالفلبين، فيما تحتضن صالة "أندونسيا أرينا" بالعاصمة جاكرتا مباراتي إسبانيا ولاتفيا الساعة 12:45 مساء، وكندا مع البرازيل الساعة 4:30 مساء.
وتستقبل صالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة مانيلا، مباراتي أميركا مع مونتينيغرو الساعة 11:40 صباحا، وليتوانيا واليونان الساعة 3:40 مساء، كما ستكون صالة "أوكيناوا أرينا" بالعاصمة اليابانية طوكيو مسرحا لمواجهتي ألمانيا وجورجيا الساعة 11:30 صباحا، وسلوفينيا مع استراليا الساعة 3:10 مساء.
مصر 85 الأردن 69
اعتمد مدرب المنتخب الوطني وسام الصوص على الخماسي، فريدي إبراهيم وسامي بزيع وأمين أبو حواس والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون وأحمد الدويري مع غياب محمد شاهر عن اللقاء بسبب معاناته من آلام أسفل الظهر إلى جانب الوعكة الصحية، فيما بدأ الكندي روي رانا مدرب المنتخب المصري اللقاء معتمدا على الخماسي، إيهاب أمين وعمرو زهران وعاصم مرعي وباتريك يوسف وآدم موسى.
وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي المنتخب المصري بعدما تقدموا (8-2)، قبل أن يدخل المنتخب الوطني الأجواء ويعادل الكفة (8-8) بفضل سلتين للدويري وواحدة لفريدي من اختراق هجومي، ثم ساهمت السلات الدقيقة لإيهاب أمين وأنس أسامة وعمر حسين من داخل وخارج القوس، بمنح التفوق للمنتخب المصري في نتيجة الفترة الأولى (22-14).
وافتتح النجداوي التسجيل للمنتخب الوطني في الفترة الثانية بسلة من المسافة المتوسطة، قبل أن يرد عمر عرابي وأنس أسامة بسلتين، ليبدأ "الفراعنة" بتوسيع الفارق من خلال آدم موسى وايهاب أمين وعاصم مرعي، قبل أن تعيد ثلاث سلات لمالك كنعان وواحدة لبزيع لاعبي المنتخب الوطني إلى أجواء المباراة، مقلصا الفارق في النصف الأول إلى 4 نقاط (36-40) بعدما حسم الصقور الفترة الثانية (22-18).
وسدد بزيع تصويبتين ثلاثيتين تهادت في سلة مصر، ثم أضاف فريدي سلة من اختراق هجومي، فيما كان الجندي وزهران وايهاب أمين يواصلون التسجيل للمنتخب المصري، ليعود بزيع ويسجل من المسافة البعيدة مع نقطتين لفريدي من رميتين حرتين، ثم أضاف الجندي سلة ثلاثية مع نقطة من رمية اضافية، ليرد الدويري وبزيع بسلتين من من داخل وخارج القوس، فيما كان أنس أسامة يسجل لمصر سلة من اختراق هجومي، حافظ معها على تقدمه (59-56) رغم خسارته الفترة (19-20).
وارتفع مستوى الإثارة في الفترة الرابعة، التي استهلتها مصر بتسجيل 6 نقاط من خط الرميات الحرة، فيما كان فريدي وبزيع والدويري يسجلون من المحاور كافة، ومع تواصل فصول الإثارة، عادل فريدي الكفة (66-66) بتسجيله سلة ثلاثية دقيقة، ليضيف ايهاب أمين نقطة من رمية حرة مع سلة لعمرو زهران (69-66) قبل أن يغادر مالك كنعان اللقاء بالأخطاء الشخصية الخمسة، ثم عزز ايهاب أمين تقدم مصر بنقطتين من رميتين حرتين مع سلة من "تيرن أوفر" على فريدي، ولم تكن ثلاثية نجداوي كافية لمنع الجندي وزهران مع إعادة تقدم مصر، لتفوز في النتيجة النهائية للمباراة (85-69)، بعدما حسمت الفترة الرابعة والأخيرة (26-13).
واختير المصري عاصم مرعي اللاعب الأفضل في المباراة، بتسجيله 20 نقطة مع 14 متابعة "الدبل دبل" وتمريرة حاسمة و2 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 32، فيما كان أحمد الدويري اللاعب الأفضل من جانب المنتخب الوطني بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 17 نقطة و11 متابعة وتمريرتين وستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 22.
وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للمنتخب الوطني 42 % (26 من 62) مقابل 47 % للمنتخب المصري (31 من 66)، وقام الصقور بـ 31 متابعة (23 دفاعية و8 هجومية) مقابل 46 للفراعنة (29 دفاعية و17 هجومية)، كما سجل المنتخب الوطني 20 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 21 لمصر، و4 نقاط مقابل 13 من الفاست بريك و10 نقاط مقابل 21 من الفرصة الثانية، كما سجلت دكة بدلاء المنتخب الوطني 14 نقطة مقابل 28 لـ"بنش" المنتخب المصري.
الصوص: المونديال شرف لكل لاعب
وقال المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، وسام الصوص في حديثه على هامش المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة في المتناول مع المنتخب المصري المتطور، ولآخر دقيقتين كنا ندا قويا للمنتخب المصري، لكن الأخطاء الكثيرة كلفتنا المباراة".
وأضاف: "لعبنا اليوم بدون شاهر للإصابة وخسرنا زيد عباس لظرف طارئ وتحامل جيفرسون على إصابته، لكننا لا نريد تقديم الأعذار ونلعب كل مباراة بتفاصيلها"، لافتا أن التواجد في كأس العالم شرف وحلم لأي لاعب.
واستطرد: "الدوري المحلي ليس قويا لتحضير اللاعبين بالشكل المطلوب لكأس العالم، قاتلنا في الكثير من الدقائق، وكانت المباراة بدنية، ولم نفز في النهاية".
كنعان: نأمل مواصلة الدعم
وأشار صانع ألعاب المنتخب الوطني مالك كنعان على هامش تواجده في المؤتمر الصحفي: "أنا سعيد بالشكل الذي ظهرت عليه اليوم، كانت مهمتي الدفاع ومساعدة الفريق، لكننا لم نلتزم بتعليمات المدرب بالشكل الصحيح، الأخطاء الصغيرة كلفتنا خسارة المباراة أمام مصر، التي قاتلت بدورها من أجل تعزيز حظوظها للأولمبياد"، معربا عن شكره لكل من يدعم مسيرة الصقور بغض النظر عن النتائج المتحققة.
نتائج مباريات اليوم
حققت فينلندا فوزا عريضا على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة (100-77)، فيما فازت الصين على أنغولا (83-76) والمكسيك على نيوزيلندا (108-100) ولبنان على ساحل العاج (94-84)، واليابان على فنزويلا (86-77) وجنوب السودان على الفلبين (87-68).



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