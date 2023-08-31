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عمان اف سي والاتحاد يبحثان عن لقب تاريخي في نهائي البطولة النسوية الأردنية السعودية

8/31/2023 11:21:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






يشهد ستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، المشهد الختامي من منافسات بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية لكرة القدم، بإقامة المباراة النهائية والتي جاءت أردنية خالصة وتجمع بين فريقي عمان اف سي والاتحاد.
وتأهل فريق عمان اف سي، للمباراة النهائية بعد تغلبه على فريق النصر السعودي برباعية نظيفة، فيما تجاوز فريق الاتحاد نظيره الأرثوذكسي بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي سلبيا.
ويعتبر فريق الاتحاد، الوحيد من بين فرق البطولة الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن، ولعب في الدور الأول بالمجموعة نفسها، مع فريق عمان اف سي وتغلب عليه بنتيجة 4-2، ويرنو المدير الفني لفريق عمان اف سي حسام أبو رياش من رد الاعتبار والفوز باللقب التاريخي.
ويسبق المشهد الختامي، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي تجمع الأرثوذكسي مع نظيره فريق النصر السعودي عند الساعة الخامسة على الملعب نفسه.
وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز مالية كبيرة للفرق الفائزة بالمراكز الأولى، إضافة إلى أصحاب الجوائز الفردية، وسيحصل بطل النسخة الأولى على 20 ألف دولار، مقابل حصول الوصيف على 16 ألف دولار، و10 آلاف دولار لصاحب المركز الثالث، مع جوائز فردية لأفضل لاعبة في البطولة، وأفضل حارسة مرمى، وهدافة البطولة وجائزة اللعب النظيف.
الاتحاد × عمان اف سي
تدخل لاعبات الفريقين مجريات المباراة، بأوراق فنية مكشوفة لدى المدربين البرازيلي جويل كورنيللي والوطني حسام أبو رياش، ويملك كل مدرب خيارات متنوعة في مختلف الخطوط، وأظهرت مباريات البطولة حسن اختيار المحترفات اللواتي لعبن دورا بارزا في الوصول للمباراة النهائية.
الفريقان سيعملان على معالجة الاخطاء الفنية التي ظهرت خلال البطولة خصوصا في الواجبات الدفاعية وعدم استغلال الفرص بشكل جيد، وتأكيد عدم تكرارها، يبدو أن التعليمات ستكون شديدة بالضغط على اللاعبة المهاجمة بالفريق المنافس وعدم إتاحة الفرصة لها للتقدم والتسديد من مختلف المحاور.
ورغم التعب وعدم وجود الراحة الكافية للاعبات، إلا أن هناك إصرارا كبيرا وحماسا من الفريقين لامتصاص أي إرهاق وتقديم صورة فنية طيبة عن الكرة الأردنية.
ويتوقع أن يبدأ المدير الفني لفريق عمان اف سي حسام أبو رياش في مواجهة اليوم، بتشكيلة تضم كلا من: روند كساب، ليان عجارمة، كونستانس أشيا، ماري بواتينغ، منى الصاحب، رند أبو حسين، جوسي لاربي، جنى العيساوي، كوينا بيلي، تالا برغوثي، بانه البيطار.
فيما سيعتمد المدرب البرازيلي لفريق الاتحاد جويل كورنيللي، على قدرات وإمكانيات كل من: شرين الشلبي، العنود غازي، أمنية محمود، ماسا زيادة، نور زوقش، زينة حازم، غانية عيادي، إيناس الجماعين، روزبهان فريج، ساندرا انسا، ليلى إسكندر.



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