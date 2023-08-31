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الشريف.. ترسم بـعدسة الكاميرا لوحات رياضية تتلون بالاحترافية

8/31/2023 11:21:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






تعرفها جماهير الرياضة الفلسطينية، وإن غابت تبادر بالسؤال عنها، وهي التي تسلحت بالتحدي لاقتحام ميادين مهنة المتاعب، وإن طالتها الانتقادات بحكم العادات والتقاليد، إلا انها قدمت نفسها من القليلات في مجال التصوير الفوتوغرافي الرياضي، باحثة عن ربط قصة الصورة بالمعنى الذي تريد توصيله إلى المشاهدين، حتى غدت "أيقونة" للرياضة في مختلف الأحداث، ونادتها الجماهير في ملاعب الكرة الفلسطينية بـ"ملكة الدوري".
المصورة الرياضية شروق الشريف، وإن كانت مشجعة متعصبة لنادي أهلي الخليل، الذي انطلقت منه في تجربتها الناجحة في التصوير الرياضي، إلا انها أبدت في سرد قصص إبداع لمختلف الرياضات الفلسطينية، ولها حضور مميز بالأردن، وقفت أمام مرآة "الغد" لتحكي قصة نجاحها عبر السطور الآتية.
وحول حكايتها مع التصوير بشكل عام والرياضة بشكل خاص، ردت المتألقة الشريف: "لي تجربة إعلامية عندما عملت مذيعة في راديو منبر الحرية العام 2003، في الوقت الذي كنت فيه أمارس هوايتي في التقاط الصور ذات المعنى عبر عدسة "موبايلي" وأحفظها، وعندما لاحظت الإعجاب لدى من يشاهدها، زاد عشقي للتصوير الذي بدأته بمعدات بسيطة".
وعن سر توجهها إلى تصوير الأحداث والمناسبات الرياضية، أجابت الشريف: "أنا ابنة نادي أهلي الخليل الذي ارتبطت به منذ الصغر، وكنت أرافقه وأنفرد في تصوير مبارياته وتدريباته، ويوما بعد يوم زاد تعلقي بالتصوير الرياضي، في ظل الدعم المعنوي والتغذية الراجعة من المتابعين، ومعه علا مؤشر امتهاني التصوير الرياضي، فاجتهدت على نفسي وتسلحت بالدورات والتجارب المتراكمة، وطورت من معداتي حتى أصبحت "تعويذة" لدى الجماهير الكروية، وكانت الانطلاقة الحقيقية إلى تصوير مختلف المناسبات والألعاب الرياضية".
وتجد الطموحة شروق، أن طريقها كانت مليئة بالصعوبات والانتقادات في مهنة التصوير الرياضي، موضحة: "انا ابنة عائلة محافظة من الخليل تحكمنا عادات وتقاليد مجتمعنا، والتي كانت ترى أن مهنتي-التصوير الرياضي- وخاصة وأنني كنت الوحيدة في ذلك الوقت لا تليق بي كفتاة، ما اتعبني وأحبطني نفسيا، لكن في الوقت ذاته، زادتني قوة وصلابة ولم أغادر المكان، وتطلعت إلى تقديم نفسي بنجاح إلى مجتمعي، خاصة وأنني اجد الرياضة أفقا نضاليا، يلتقي مع الجانب السياسي إن لم يتفوق عليه، في عرض قضيتنا العادلة ضد الاحتلال إلى العالم".
وعن أبرز الأحداث والمناسبات الرياضية التي أبدعت عدستها في سرد قصصها المثيرة، قالت شروق: "أنا دائمة الحضور للأحداث والمنافسات الرياضية الفلسطينية، إن كانت مباريات أو مؤتمرات في كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، كرة الطاولة، ألعاب القوى، الألعاب القتالية، وغيرها من الألعاب التي وقعت فيها بعدستي على لقطات لا تنسى، لكن تبقى مباريات كرة القدم شغفي وجماهيرها مصدر إلهامي، على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، سواء في المباريات الودية والرسمية والبطولات، ولا سيما القدس والكرامة في نسختيها، وما يزال لدي الكثير من الطموحات التي أجتهد لتحقيقها في مجال التصوير الرياضي، وأجد تميزي في اختلاف لقطاتي التصويرية".
وتؤكد الشريف، أن الأردن يحتل مساحة واسعة في قلبها، وتتطلع إلى ترك بصمتها بالتصوير الرياضي لمختلف الألعاب في عمان، شارحة: "أنا جسدي في فلسطين، وروحي بالأردن، فأنا أحمل الرقم الوطني الأردني، ووالدي وجميع أفراد عائلتي، وحقيقة الأردن الرئة التي يتنفس منها الفلسطينيون في مختلف المجالات، ونعتز بالعلاقة التاريخية التي تربط التوأمين الأردني الفلسطيني، والموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين-حفظه الله ورعاه-".



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