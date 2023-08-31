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احترافية الإعلان عن إصابات اللاعبين ميزة تحتاجها المنتخبات والأندية

8/31/2023 11:21:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






بات الإعلان عن إصابات اللاعبين في الأندية والمنتخبات الوطنية، يشكل ضربة موجعة لنجوم الكرة، بل ويضرب قيمتهم التسويقية، بسبب غياب الاحترافية في طريقة الإعلان عن هذه الإصابة وتفاصيلها.
ويتابع الشارع الرياضي، عبارات وعناوين في مختلف وسائل الإعلام، تتحدث عن استبعاد اللاعب "الفلاني" من تشكيلة المنتخب أو النادي بسبب الإصابة، من دون الحديث عن تفاصيل الإصابة ومدى خطورتها، والمدة التي يحتاجها للعودة، الأمر الذي يحدث "بلبلة" بشأن تفاصيل الإصابة، ما يضرب القيمة التسويقية للاعب، ويؤثر على نفسيته وما شابه من هذه التأثيرات.
ويرى مختصون ومتابعون، أن هناك لاعبين يتم استبعادهم من المنتخبات الوطنية بداعي الإصابة، من دون التطرق إلى التفاصيل، ما يوحي للقارئ أو متلقي الخبر، أن هذا النجم يعاني من إصابة قوية ستبعده عن الملاعب لفترات طويلة، رغم أن الحقيقة تكون أن اللاعب يعاني من شد في العضلة أو إصابة خفيفة تحتاج فقط إلى أيام أو أسابيع من أجل العودة للمنافسات.
ويرى متحدثون لـ"الغد"، أن لاعبين يكونون أحيانا على رادار أندية خارجية ترغب في استقطابهم للاحتراف في صفوف فرقها، ولكنها تعيد النظر في الموضوع، بعد أن تقرأ أخبار عن استبعاد اللاعب من منتخب بلاده بسبب الإصابة التي تكون بسيطة وخفيفة، ولكن الخبر لم يتناول ذلك، وألية الإعلان عن الاصابة لم تتطرق للتفاصيل، ما أبقى الفرصة مواتية أمام التخمينات والتكهنات التي تؤثر على مستقبل اللاعب كرويا.
ويقول الدكتور والمعالج أيمن أبو دلو صاحب الخبرة الطويلة في الملاعب: "إن إصابات اللاعبين تعتبر مقتلا للنجوم وقيمتهم التسويقية، وهو أمر متعارف عليه في المنتخبات والأندية".
واضاف أبو دلو الذي سبق وأن عمل في نادي الحسين إربد، قبل أن ينتقل حاليا للنادي العربي، أن مؤسساتنا الرياضية تفتقد أحيانا للاحترافية في الإعلان عن غياب لاعب بسبب الإصابة، ما ينعكس سلبا على اللاعب نفسه الذي يئن تحت وطأة الضغوطات النفسية، ناهيك عن تغيير في قيمته في سوق انتقالات لاعبي الكرة.
وطالب أبو دلو المنتخبات والأندية، بضرورة تحري الدقة في الكشف عن إصابات اللاعبين، بحيث يتم الحديث مثلا، أن إصابة هذا اللاعب لا تتعدى شد في العضلة، ويحتاج فقط للراحة، حتى لا يؤثر ذلك سلبا على القيمة التسويقية للاعب، خاصة عندما تكون هذه الإصابة في صفوف المنتخب الوطني.
اللاعب السابق في المنتخب الوطني لكرة القدم والنادي الفيصلي قصي أبو عالية، اعتبر أن الإصابة هي الخطر الحقيقي الذي يهدد مستقبل لاعب كرة القدم، الأمر الذي يدفع نجوم الكرة دوما لبذل أقصى جهد للمحافظة على أنفسهم، وبالتالي الحفاظ على صورتهم خلال فترة الانتقالات.
وأضاف: أحيانا تخرج أخبار غير دقيقة، تتحدث عن إصابة لاعب معين، الأمر الذي يدفع أندية لغض النظر عن التعاقد مع هذا النجم، كما أن المنتخب يغض النظر أحيانا عن استدعاء لاعب في ظل إعلان ناديه عن إصابته، رغم أن الإصابة لا تتعدى كدمة بسيطة تحتاج ليوم أو يومين من الغياب.
وطالب أبو عالية، بضرورة تحري الدقة في الكشف عن إصابات اللاعبين، خاصة البسيطة منها، والتي يجب أن تحظى بتفصيل من النادي حتى يطمئن المحبون والمهتمون.
بدوره، أكد المعالج جبرين مناصرة صاحب المؤلفات في الإصابات الرياضية، أن الأندية لا تتعامل في الكثير من الاحيان باحترافية مع الإعلان عن إصابات اللاعبين، لأن الأندية هي نفسها التي تتسبب في هذه التفاصيل لضغطها على اللاعب ليكون جاهزا للمباريات في أسرع وقت.
وأضاف: من مصلحة اللاعب أن يتم الكشف عن إصابته بشكل مفصل، خاصة أصحاب الإصابات الخفيفة، لأن ذلك سيمنحه فرصة الحفاظ على قيمته التسويقية، ويجعله دائما تحت أنظار المنتخبات الوطنية والأندية.



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