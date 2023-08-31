Saturday, 02 September 2023 03:02 GMT

ليلة وردية في البترا للنجمة هبه طوجي و أسامة الرحباني

8/31/2023 11:20:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وسط الجبال الوردية وبحضور جماهيري واسع، استأنف مهرجان ليالي البترا الوردية فعالياته، بحفل فني للنجمة اللبنانية هبه طوجي والمنتج والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني على مسرح القرية القرية الثقافية – البترا ليلة الجمعة الماضية بحضور جماهيري من عشاق الموسيقى الراقية و الفن الرحباني من الأردنيين، العرب و السياح الأجانب.

 تسعى سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وهيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن من خلال ليالي البترا الوردية إلى تعزيز حضور البترا كمدينة للسياحة والثقافة والفن و الترويج لمشروع القرية الثقافية.

وقال رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات بتصريح له خلال الحفل إن ليالي البترا الوردية تسعى إلى التقليل من موسمية السياحة في الصيف، وإلى تنويع المنتج السياحي المقدم لزوار المدينة الوردية، ولاستقطاب الزوار من مختلف أسواق السياحة.

وأضاف أن السلطة تسعى ومن خلال هذا المهرجان إلى رفع أعداد زوار المدينة في الصيف، وزيادة نسب اشغال المنشآت السياحية والتجارية المختلفة، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي في اللواء.

وثمن الفرجات دعم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في إقامة مسرح القرية الثقافية، الذي تم افتتاحه في الآونة الأخيرة من قبل رئيس الديوان الملكي.

و من جهتها عبرت النجمة اللبنانية هبه طوجي عن سعادتها بزيارة البترا وإقامة حفل فني فيها، مشيرة إلى أن جمال المدينة وما تحتويه من آثار ومعالم جمالية وطبيعية، قد فاق الوصف والتوقعات. أوضحت طوجي أن البترا حضارة تستحق أن يفتخر بها كل العرب، لأنها إرث عربي عظيم، داعية جميع الراغبين بالسياحة إلى زيارة المدينة.

كما اكد المؤلف الموسيقي اسامة الرحباني على اهمية استمرار مشروع ليالي البترا الوردية مع المحافظة على مستوى العروض المقدمة لترتقي بمكانه مدينة البترا التاريخية كونها احدى عجائب الدنيا السبعة.

استهلت طوجي العرض بمقطوعة بترا من رائعة للعظيمين الاخوين رحباني والاسطورة فيروز من مسرحية بترا التي عرضت لأول مرة عام ١٩٧٧ مع مجموعة من الراقصين بتوزيع اوركسترالي جديد لأسامة الرحباني، استمر العرض لساعة و نصف منوعة من اغاني هبة المشهورة و الارشيف الرحباني الغني، قدمت طوجي مجموعة من اغاني البومها الأخير "بعد سنين" واغنيات أخرى ك Que sera sera بميدلي لاتيني مميز مصحوب بالراقصين مثل و لوحات اخرى لشعر العظيم منصور الرحباني و غدي الرحباني لتشكل عرضا" مبهرا" يجمع الكلاسيكية و الشبابية و يبقى في الذاكرة.

كما قدمت اغنية "ليلة" لعبد الرب ادريس و "حنا السكران" و "كان عنا طاحون" تحية لروح الراحل الياس الرحباني و "طلعت يا محلى نورها" ، بالإضافة

ختام الحفل كان بمحطة لبنانية بامتياز مع الدبكة و اغنية "بلد التناقض" ومن ثم اغنية "لا بداية ولانهاية" التي اصبحت علامة مميزة لحفلات طوجي خصوصاً مع التفاعل الكبير مع الحاضرين.

و من جهة اخر أكدت المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء مهرجانات الأردن سهى البواب، أن ليالي البترا الوردية تسعى إلى ابراز جماليات البترا والتعريف بالأهمية التاريخية التي تشكلها المدينة، من خلال إقامته في منطقة البيضاء ذات الخصوصية الجمالية. وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة العديد من العروض لفنانين عرب وعالميين، وذلك بهدف تنشيط حركة السياحة في البترا.

شهدت فعاليات ليالي البترا الوردية منذ البداية حضور واسع للآلاف من الزوار المحليين والعرب والأجانب لتستمر لغاية مطلع أيلول القادم بحفلين أولهما للأوركسترا الأوروبية بقيادة المايسترو جويدو ديتيرين ليلة الخميس ٣١/٨/٢٠٢٣ و الفنانة فايا يونان ليلة الجمعة ١/٩/٢٠٢٣، فيما كان المهرجان قد استضاف في شهر أيار الماضي فنان العرب محمد عبده، وبدأ فعالياته بسمفونية المملكة الأردنية الهاشمية من تأليف وقيادة المؤلف الأردني المايسترو الدكتور هيثم سكرية .






MENAFN31082023000072011014ID1106994083

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث