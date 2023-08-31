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أعراض تنذر بـ5 أمراض خطيرة.. يمكن رصدها في الأذنين

8/31/2023 11:20:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اتضح علميا، أن الأذنين يمكن أن تخبرانا الكثير عن حالتنا الصحية، فشكل الأذنين وإفرازاتهما يمكن أن يكونان دليلا على وجود أمر يجب الانتباه إليه. بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
حالات يمكن الكشف عنها من خلال ظهور أعراض معينة على الأذنين:
أمراض القلب
إذا كان عمرك أقل من 60 عاما، ولديك تجعد حول شحمة الأذنين، فقد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
لا توجد إجابة محددة حول العلاقة بين تجاعيد الأذنين والنوبات القلبية، لكن بعض الأطباء يعتقدون، أن العملية الأساسية التي تسببها متشابهة.
تشير إحدى النظريات، إلى أن تجعد شحمة الأذنين يرتبط بفقدان الإيلاستين والألياف المرنة في الجلد، وهي العملية نفسها التي تدمر الأوعية الدموية.
في أغلب الأحيان، يمكن أن يكون تجعد الأذنين نتيجة للنوم عليها، لكن إذا كنت تعاني من ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، فحدد موعدا مع الطبيب.
ارتفاع ضغط الدم
يمكن أن تشير المعاناة من طنين الأذنين إلى مشاكل في ضغط الدم.
وجدت الأبحاث، أن 44 بالمائة من الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذنين يعانون أيضا من ارتفاع ضغط الدم.
لا يكون ارتفاع ضغط الدم عادة العديد من الأعراض، لذا من المفيد إجراء فحص طنين الأذنين تحسبا لذلك.
العدوى الفطرية
قد تشير حكة الأذنين إلى وجود عدوى فطرية.
تنمو الفطريات وتنتشر في قناتي الأذنين.
قد ترى نقاطا صفراء أو سوداء وبقعا بيضاء في قناتي الأذنين.
وتشمل الأعراض الأخرى ما يأتي: آلام الأذنين، وتقشر الجلد حول قناتي الأذنين، والصداع، وطنين الأذنين، وفقدان السمع.
من غير المرجح، أن تختفي عدوى الأذنين الفطرية من دون علاج.
سرطان الثدي
شمع الأذنين ذو الملمس الرطب واللزج ليس طبيعيا.
تشير بعض الدراسات، إلى أن الشمع الرطب قد يكون علامة على حدوث طفرة في الجين ABCC11، مما قد يزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي .
من المهم أن تتذكر، أن وجود شمع الأذنين الرطب لا يعني أن المرأة معرضة للإصابة بسرطان الثدي، لكن هذا مجرد عامل واحد يزيد من خطر الإصابة.
مرض في الكلى
الأذنان اللتان تحتويان على عدد قليل من الزوائد الجلدية، قد تشيران إلى وجود مرض في الكلى.
وتشير دراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية، إلى أن هذا هو الحال خاصة بالنسبة للأطفال حديثي الولادة.
وقد اقترح العلماء، أن السبب في ذلك هو أن تطور القناة الكلوية والأذنين أثناء وجودهما في الرحم يحدث في الوقت نفسه.
لذلك، فإن أي نوع من الاضطرابات أو الحوادث خلال هذا الوقت يمكن أن يؤدي إلى خلل في الكلى والأذنين بطريقة ما.



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