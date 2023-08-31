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جورج الخوري يخط التعليم الدامج للطلاب ذوي الإعاقتين: البصرية والسمعية

8/31/2023 11:20:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






ضمن إطار التعاون بين مؤسسة ترشيد التربوية والمؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ صدر كتاب بعنوان "التعليم الدامج للطلاب ذوي الإعاقتين: البصرية والسمعية"، لمدرسة الإعاقات السمعية والبصرية في جامعة العلوم والآداب اللبنانية، خطه المؤلف جورج الخوري، وقد جاء الكتاب في ثلاثة عشر فصلا.
يقول الخوري في مقدمته للكتاب: "إنه يعالج المسألة متنبها ضمنا ومنبها بصراحة أحيانا إلى أن تعليم الطلاب ذوي الإعاقتين السمعية والبصرية يتباين بشكل تام. فالفئة الأولى تعتمد بدرجة رئيسة، على لغة الإشارة واستخدام البصر لعدم القدرة على الاستفادة من بقية السمع غير المفيدة، أو لفقدان السمع كليا. ونحن نذكر أن أرسطو كان يعد الأذن عضو التعلم واكتساب المعرفة عند البشر متجاهلا ما يتعلمه الناس بالمحاكاة والتقليد معتمدين على بصرهم. والطلاب ذوو الإعاقة السمعية (ضعاف السمع بدرجة خفيفة)، المتمتعون بقدرة سمعية مفيدة نسبيا يحتمل أن تتحسن لديهم بشكل ملحوظ، بل وكبير بالاعتماد على السماعات وتكبير الصوت. ولعلهم يحتاجون أيضا، إلى معرفة لغة الإشارة كي يستعينوا بها لفهم بعض الأمور التي يتعذر عليهم التقاطها من خلال السمع والتمييز الدقيق بين الأصوات والألفاظ. وتفاوت درجة الإبصار، عند الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، يجعل من المهم للمدرسين معرفة متطلباتهم واحتياجاتهم الأسياسية لجهة استخدام أدوات التكبير، وكيف يمكن للمربي والمدرسة المساعدة على تكبير الحروف الطباعية في الأوراق والكراسات المعدة مدرسيا لتعليمهم.
يقول المؤلف: "إن التعليم الدامج هو عملية تربوية تستهدف تكافؤ الفرص التدريسية للطلاب ذوي الإعاقة والطلاب غير ذوي الإعاقة. وقد بدأت عملية التعليم الدامج في الدول الصناعية في أوقات متفاوتة منذ النصف الأول من القرن العشرين الماضي، والتعليم الدامج يعني تقديم المادة التدريسية إلى الطلاب جمعيا في الصف الواحد بالطريقة نفسها وبالتعديلات الضرورية لتقريب المعلومات والمفاهيم، مع الأخذ بالحسبان حاجات الطلاب ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، تماما كما هي الحال مع الطلاب الموهوبين والطلاب ذوي الإعاقات والصعوبات التعلمية". واحتياجات الطلاب ذوي الإعاقتين الحسيتين المعنيتين متعددة ومتباينة.
ويشير الخوري، إلى أن الطلاب ذوو الإعاقة السمعية بحاجة إلى مترجمي لغة الإشارة حتى يتابعوا الدروس، وإلى "مدرسي الظل" حتى يساعدونهم في استيعاب الدروس عموما، وبصورة خاصة في تعلم بعض المفاهيم الصعبة والمجردة المحتمل أن تكون أحيانا سابقة لعمرهم العقلي، ولا سيما أن الإعاقة الحسية قد تشكل عاملا مساعدا في إبطاء عملية لحاق الطفل ذي الإعاقة البصرية أو السمعية بمستوى العمر العقلي، لأقرانه من غير ذوي الإعاقة. وإن كان يمكن التغلب بشكل تام -أو حتى شبه تام- على هذه المشكلة بتقريب المواد الدراسية تدريجيا وبالتبسيط بمعنى التسهيل أولا ثم التحقق من اكتساب المعرفة الدقيقة للمفاهيم بواقعها لاحقا من دون الاعتماد أحيانا على "مدرسي الظل" ليلقنوا الطلاب ذوي الإعاقة السمعية خصوصا المواد.
ويرى المؤلف، أن الطلاب ذوو الإعاقة البصرية، احتياجاتهم مختلفة؛ تتمثل في الكتب المعدة بالخط النقطي البارز، "خط برايل"، أو أدوات التكبير ومعداتها من نظارات وعدسات طبية أو أجهزة إلكترونية. ويحتاجون أيضا إلى توافر مجسمات للأشكال الهندسية والحيوانات وغيرها، حتى يتعرفها الطلاب المكفوفون وضعاف البصر. وربما احتاج بعضهم أحيانا إلى مساعدة "مدرسي الظل"، أو تدخل المدرس المتجول. ما يستدعي تعلمهم الدامج تدريسهم القراءة والكتابة بخط برايل، وتدريبهم تاليا على استخدام الحاسوب، اعتمادا على شاشة العرض بخط برايل، أو الاستعانة بالبرمجيات الصوتية الناطقة القارئة للشاشة، إضافة إلى تدريبهم على المشي والتنقل بالاعتماد على العصا البيضاء. على أن يجري ذلك إما في حصص إضافية ترتب خارج الدوام المدرسي بصورة منفصلة، وإما في أثناء ساعات التدريس العادية، مع إتاحة المجال لهم حتى يتابعوا تلقي الدروس داخل قاعة صفهم الدامج، وإما في أثناء حصص إضافية قصيرة ضمن الدوام، مع متابعة حثيثة من المربين في غرف الدرس أو غرف المصادر.
ويوضح الخوري، أن غرف المصادر ليست سوى قاعات متفاوتة الحجم تفرزها الإدارة في المدارس غير المتخصصة. أما الهدف منها، فهو إتاحة حيز لتأمين تعليم إضافي مساعد للطلاب ذوي الإعاقتين الحسيتين، مع توفير بعض المواد الأساسية مثل، الآلات الكاتبة بخط برايل، وبعض المعاجم والخرائط والكتب المدرسية بالخط النقطي البارز. إلى جانب بعض ما قد يتطلبه أحيانا التلاميذ ذوو الإعاقة السمعية أيضا، وغرف المصادر من التجهيزات النادرة، بل والغائبة - بصورة شبه تامة- عن معظم المدارس الدامجة، على الأقل، في معظم البلدان العربية، التي يتناول الكتاب عملياتهم للدمج العام الشامل، حسب التقارير المرفوعة من جهة جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة في تقرير الإعاقة الإقليمي العربي للعام 2020، أو في التقارير الموازية المرفوعة أحيانا إلى لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويشير، إلى أنه في ندوة افتراضية عقدها المكتب الإقليمي لليونسكو للمراجعة والتقويم من جانب القطاع التربوي الحكومي والأهلي في أواخر خريف العام 2022، كان المندوب الفلسطيني هو الوحيد الذي تحدث عن تأمين مئات غرف المصادر في المدارس بمناطق السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان لافتا أن أي ممثل لوزارات التربية والتعليم في الدول العربية الأخرى المشاركة لم يذكر هذا التعبير، ومنها بلدان نفطية غنية، وأخرى تنشط فيها المدارس الأهلية والحكومية بالمعنى الحديث منذ ما يزيد على قرن كامل، كما في مصر وفلسطين وتونس والجزائر والسودان.
ويتابع الخوري، يساعد توفير هذه المتطلبات والاحتياجات في غرف المصادر، مع "مدرسي الظل" والمدرسين المتجولين، على إتمام عملية التعليم الدامج بسلاسة وسهولة مقبولتين حقا. ولا يغيب عن البال، أن هذا النوع من التعليم يستدعي من المربي المعني زيادة الاهتمام بمعرفة قدرة طلابه ذوي الإعاقة على الاستيعاب، وبطرائق تفاعليهم بالشكل الصحيح مع مسار العملية التعلمية. صحيح أن المربي ليس ملزما بتعلم لغة الإشارة، ولا بقراءة خط "برايل"، إلا أن معرفته الأولية بلغة الإشارة تعد من الأدوات المساعدة على تطوير تعاطيه مع طلابه ذوي الإعاقة السمعية.
أما تعاونه مع مدرس القراءة والكتابة بخط برايل، فيعينه على ضبط المسيرة التعلمية للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، ولا سيما المكفوفين كليا. وتعرف هذه الإمكانات يتطلب صبرا وجلدا وإتقانا لمهارة التمييز والتحديد، مع التمتع بذاكرة جيدة تحفظ خصائص كل طالب على حدة، قبل تدوين ذلك كله وإذا استدعى الأمر تدوين ملاحظات تفصيلية عن وضع كل طالب ذي إعاقة، وعن مستوى نموه الأكاديمي والمهاري وسرعته على مدار السنة الدراسية.



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