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ماذا تعرف عن أنماط الارتباط الأربعة ومدى تأثيرها على علاقاتك؟

8/31/2023 11:20:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هل تعتبر نفسك شخصا قلقا، أو انطوائيا، أو غير منظم، أو لديه الكثير من الثقة؟ وتشير هذه المصطلحات إلى أنماط الارتباط الأربعة التي تحدد كيف يتصرف الأشخاص في العلاقات، بدءا من رغباتهم في التقارب، وصولًا إلى حساسيتهم تجاه التهديدات المحتملة في العلاقة. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".
لكن بخلاف لغات الحب الخمس أو أنواع شخصية مايرز بريغز، فإن أنماط الارتباط متجذرة في العلوم.
وبينما يسعى الناس إلى فهم أنفسهم وشركائهم، تجاوزت نظرية الارتباط صفحات كتب علم النفس المدرسية منذ ذلك الحين (عندما طورها عالم النفس جون باولبي في خمسينيات القرن الماضي)، وحققت اعترافًا واسعًا. وراهنا، يشهد كتاب المساعدة الذاتية للعام 2010 بعنوان "مرفق: علم الارتباط الجديد وكيف يساعدك للعثور على الحب"، إقبالًا واسعًا على شرائه.
وبالتزامن، حقّق وسم (هاشتاغ) #attachmentstyle على "تيك توك" أكثر من مليار مشاهدة.
وقد يساعد فهم أسلوب الارتباط الخاص بك، إضافة إلى أنماط الارتباط الخاصة بالآخرين في حياتك، على تحسين علاقاتك. لكن رغم أن نظرية الارتباط منتشرة في كل مكان هذه الأيام، إلا أنه غالبًا ما يساء فهمها.
الارتباط الآمن
وقال أمير ليفين، الأستاذ المساعد بالطب النفسي في جامعة كولومبيا: "إن الأشخاص الذين لديهم أسلوب ارتباط آمن يشعرون بالراحة عمومًا في إطار علاقات التقارب، ويتمتعون بالقدرة على التعبير عن احتياجاتهم ومشاعرهم في العلاقات". وتميل هذه الفئة من الأشخاص إلى الترحيب بالآخر والتعبير عن الفرحة باللقاء، ويثقون عمومًا بشركائهم من دون الخوف من أنه سيتم التخلي عنهم. وأوضح ليفين، أنه ربما ليس مستغربًا أن يكون الأشخاص الذين يتمتعون بالثقة أكثر سعادة في العلاقات.
ووجد عالما النفس سيندي هازان وفيليب شيفر اللذان اكتشفا أن البالغين أظهروا أنماطًا مماثلة من سلوك أنماط الارتباط الأربعة في العلاقات الرومانسية في ثمانينيات القرن الماضي، خلال بحثهما أن حوالي 56 % من الأشخاص ينضوون ضمن فئة أسلوب الارتباط الآمن.
الارتباط القلق
وأشار ليفين، إلى أن الأشخاص الذين لديهم أسلوب ارتباط قلق يتوقون إلى الألفة والتقارب. لكنهم يعانون من حساسية أيضا لجهة تهديدات العلاقة المحتملة، فيميلون إلى القلق بشأن رغبة الشريك بالبقاء معهم، وبالتالي يحتاجون إلى التحقق من الإثباتات على نحو متكرر.
وعندما يواجه الأشخاص الذين ينضوون ضمن فئة الارتباط القلق تهديدًا محتملًا للعلاقة، فقد يلجأون إلى ما يسمى بالسلوك الاحتجاجي. مثلا إذا شعروا بأن اهتمام شريكهم تراجع، فقد يقدمون على أمور تثير غيرته أو يهددون بالمغادرة. ومهما كانت ردود الفعل مضللة، فهي محاولة لإعادة تأسيس التواصل في العلاقة.
وفي بحث هازان وشيفر تبين، أن حوالي 19 % من الناس لديهم أسلوب ارتباط قلق ومتناقض (مفردة أخرى تدل على القلق).
الارتباط الانطوائي
يربط الأشخاص الذين لديهم أسلوب ارتباط انطوائي العلاقة والتقارب بفقدان استقلاليتهم، لذلك، يميلون إلى الانسحاب عندما تزداد علاقتهم قربًا من الآخر. وقال ليفين: "إنه ليس بالضرورة أن هؤلاء الأشخاص لا يريدون أن يكونوا في إطار علاقات، لكنهم يشعرون بالإرهاق من التقارب".
وتبين وففًا لبحث هازان وشيفر، أن نحو 25 % من الناس ينضوون ضمن هذه الفئة.
الارتباط الخائف الانطوائي
والارتباط الخائف الانطوائي، هو مزيج من الأساليب القلقة والانطوائية. ويمثل فئة نادرة من الأشخاص لم تحظَ بدراسة معمقة أسوة بالأساليب الثلاثة الأخرى. ويرغب الأشخاص الذين لديهم ارتباط غير منتظم بالتواصل، لكنهم يخشون التعرض للأذى، وما أن يكونوا في علاقة، يميلون إلى دفع الناس بعيدًا نتيجة لذلك.
وبحسب ما ذكره ليفين وهيلر في كتابهما، فإن ما بين 3 % و5 % من الأشخاص يندرجون ضمن هذه الفئة.
ما الذي يفهمه الناس خطأ في أنماط الارتباط؟
وتشير الأبحاث، إلى أن معرفة أنماط الارتباط الأربعة قد يكون لها تأثير إيجابي سريع على علاقاتك، ويمكن أن ينطبق الأمر على الشركاء الرومانسيين، وينسحب أيضًا على الأصدقاء، والعائلة، والزملاء.
لكن عوضا عن التفكير بأنماط الارتباط كفئات صلبة، قال ليفين: "إنه من الأكثر دقة التفكير فيها على أنها توجهات". وتوجد هذه الخصائص على نطاق واسع، وتعتمد بشكل عام على السياق. وقد يكون لدى بعض الأشخاص ارتباط قلق خفيف، بينما تكون حالة شخص آخر أكثر تطرفًا. وقد تختلف أنماط الارتباط أيضًا من علاقة إلى أخرى، إذ قد يكون الشخص آمنًا مع شريكه الرومانسي، لكنه قلق مع زملائه في العمل، على سبيل المثال.
وقد تنظر إلى أنماط الارتباط الانطوائي والقلق والانطوائي كمؤشر على أنك تعاني من خطب ما. لكن أوضح ليفين، أن هذا الأمر ببساطة ليس صحيحًا، إذ إنه ليس جميع الأشخاص القلقين بائسين وليس جميع الأشخاص الانطوائيين نرجسيين. وتعتبر أنماط الارتباط جزءًا من بيولوجيتنا، وتتمتع بمزايا تطورية كي تكون أكثر حساسية للتهديدات أو أكثر استقلالية.
وأكد ليفين، أن "أنماط الارتباط ليست مرضية. إنها مجرد اختلاف طبيعي للقاعدة".



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