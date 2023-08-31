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تدخل الأهل حينما ينقلب عكسيا بطي صفحة الزواج وصولا للطلاق

8/31/2023 11:20:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
منى أبوحمور






"أمي خربت بيتي"، بهذه الكلمات وصفت ليلى (اسم مستعار)، حياتها نتيجة تدخل والدتها المستمر في شؤون حياتها، تضمنت علاقتها بزوجها، وكذلك علاقتها بأهل زوجها في معرفة أدق التفاصيل وتحليلها.
بالرغم من أن زواج ليلى لم يمض عليه سوى سنة وستة أشهر، إلا أن والدتها كانت تتردد على بيتها يومياً، فضلا عن تدخلها الدائم في كثير من أمورها داخل البيت بحجة أنها ابنتها الوحيدة، إلا أن تماديها وتدخلها في كل صغيرة وكبيرة في حياتها، وإثارتها للكثير من المشاكل مع زوجها، كانت سببا لإنهاء حياتها الزوجية وفي وقت قصير.
من جهتها، عبرت مرح "اسم مستعار"،عن ندمها في محاولة تقليد والدتها، بمحاولة السيطرة على زوجها، كما تفعل أمها بأبيها، الذي كان ذو شخصية مسالمة لأبعد الحدود. كما تصف اعتياد مرح على نظام حياة والديها واستسلام والدها لرغبة والدتها دائما، جعلها تعتقد أن الحياة الزوجية يجب أن تكون كذلك، وكأن زواج والديها "القاعدة وليس الاستثناء".
حاولت مرح، تطبيق ما تراه من والدتها بعلاقتها مع زوجها، فكانت ترافقه بالزيارات كافة، كما كانت تسترق السمع إلى مكالماته وتتدخل في مصروفه، وحتى في علاقته مع أهله.
اعتقاد مرح، أن الاستمرار بالطلب من زوجها طلبات تفوق قدرته المالية، كما نصحتها والدتها تمكنها من السيطرة عليه، إلا أن النتائج جاءت على عكس ذلك، وكانت سببا وراء بدء مشاكل زوجية وخلافات أنهت زواجا لم يمض عليه سوى بضع سنوات.
الاستشاري الأسري وخبير العلاقات الزوجية مفيد سرحان يقول: "إن تدخل الأهل من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الطلاق، وهو موضوع حساس يجب أن يعالج بحكمة، إذ إنه لا ينبغي أن يفهم دائماً أن الأهل هم ضد مصلحة الزوجة في مثل هذه الحالات، بل إن الأمر في أكثر الأحيان يتعلق بنظرة الأهل إلى مصلحة الزوج".
ومن الأسباب التي تدفع الأهل إلى التأثير على الزوج من أجل الطلاق قبل الدخول بحسب سرحان، هو عدم قناعة الأهل بحسن اختيار الابن، كون العروس من طبقة اجتماعية مختلفة مثلا، أو التفاوت في المستوى التعليمي، أو بسبب الاختلاف على بعض الشكليات أو عدم الرضا عن بعض تصرفات الخطيبة أو عدم الرضا عن طريقة التعامل مع أهل الزوج.
وفي أكثر الحالات، يكون للنساء الدور الأكبر في هذا التدخل، فبحسب المشاهدات والقضايا كان السبب في حالات كثيرة سوء فهم حصل بين الخطيبة وأم الزوج أو أخواته وفق سرحان، لافتا إلى أن شعور الأهل بأن الابن ينفق كثيراً على الخطيبة قبل الزواج، يعطي انطباعاً بأن الفتاة غير حريصة على مال الزوج، وبالتالي يجب إنهاء هذا الزواج قبل أن يكتمل.
وفي حالات أخرى، تكون "أم الخطيبة" وأهلها السبب الرئيسي في حدوث الطلاق قبل الدخول، وذلك إما لعدم قناعتهم بالشاب بعد أن تعرفوا عليه لأيام عدة أو أسابيع عدة، بعد عقد الزواج أو الخلاف مع أهل الزوج على موضوع معين، بحسب سرحان.
ويقول: "التسرع في الاختيار سواء من قبل الشاب أو الفتاة هو السبب الرئيسي"، مؤكدا ضرورة تعرف كل طرف إلى الطرف الآخر قبل الخطبة مع ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك، واستشارة الأهل ومحاورتهم إن كان لديهم أي تحفظ سواء أهل الشاب أو الفتاة مع الإدراك أن الاختيار هو حق شخصي للشاب والفتاة.
ويتوجب على الأهل بحسب سرحان، أن يدركوا أن حرصهم على مصلحة الأبناء يتطلب أن يكون الزوجان على توافق لضمان استقرار الأسرة وأن التدخل وخصوصاً في التفاصيل، لا يخدم مصلحة الأبناء وهذا بحاجة إلى توعية للأهل ودورهم في إنجاح زواج الأبناء.
ويشير إلى أن تعامل كل من الزوجة وأم الزوج وأخواته ودرجة انحياز الزوج إلى طرف الزوجة أو الأهل، حيث يشعر الطرف الآخر وخصوصا الأهل بأنهم خسروا الابن، وأنه أصبح ملكاً للزوجة وأهلها، يفاقم من المشكلات التي قد تصل إلى الطلاق وهنا لا بد من تعامل الزوج بحكمة فطاعة الوالدين واحترام الأهل والصلة بهم، لا تعني ظلم الزوجة أو إهمالها أو القبول بتعدي الآخرين عليها أو إهانتها.
من جهة أخرى، فإن المبالغة في زيارات الأهل سواء أهل الزوج أو الزوجة قد يؤدي إلى الاطلاع على التفاصيل والتدخل فيها، وإذا كانت هذه الزيارات من طرف أهل الزوجة، فإن أهل الزوج يتكون لديهم شعور بأن تصرفات الابن والزوجة هي بسبب تأثير أهل الزوجة حتى وإن لمن يكن ذلك حقيقياً.
ومن الوسائل التي تساعد في معالجة قضية تدخل الأهل وأثرها في زيادة حالات الطلاق، يوضح سرحان، ضرورة الإدراك بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، وأن واجب المحافظة عليها ونجاحها وديمومتها هو مسؤولية الزوجين وأهل الزوج والزوجة.
ويلفت، إلى أن الحرص على حسن الاختيار وعدم التسرع في اختيار الطرف الآخر، الى جانب التحدث مع الأهل ومحاورتهم والاطلاع على تحفظاتهم قبل إتمام الخطبة من الأمور التي تحد من هذا الطلاق.
ويشدد سرحان، على ضرورة تنظيم دورات توعية للشباب والشابات المقبلين على الزواج تتضمن موضوعات اجتماعية وشرعية تسهم في مساعدتهم على الاختيار والتعامل مع الأهل. وضرورة التوجه بالتوعية إلى الأهل، وخصوصاً الأمهات لتوعيتهن بدورهن في إنجاح الزواج، وأن محبتهن لأبنائهن تتطلب إعطاءهم الفرصة الكافية لبناء الأسرة الخاصة بهم. وعن حالات الطلاق في العام الماضي، فإن أعدادها التراكمية المسجلة في المحاكم الشرعية العام 2022، بحسب دائرة قاضي القضاة شهدت انخفاضا مقارنة بالعام 2021 بنسبة 6.8 % وبمقدار 1952 حالة، حيث إن عدد حالات الطلاق للعام 2021 بلغت 28708 حالة، أما في العام الماضي فكانت 26756 حالة.
وبلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته للعام الماضي 5.8 %، وهي نسبة ثابتة تقريبا في السنوات السابقة "لم تتغير"، وفق قاضي القضاة، الذي أوضح أن نسبة الطلاق حسب المعيار العالمي بلغت قياسا لعدد السكان 2.4 لكل ألف نسمة.
وأوضحت دائرة قاضي القضاة، أن أنواع الطلاق في العام 2022، كانت الطلاق الرجعي 4494 بنسبة 17 % من حالات الطلاق، الطلاق البائن بينونة صغرى قبل الدخول 9947 بنسبة 22 % من حالات الطلاق، الطلاق البائن بينونة صغرى بعد الدخول 8138 بنسبة 30 % من حالات الطلاق، الطلاق البائن بينونة كبرى 726 بنسبة 3 % من حالات الطلاق، الافتداء (الخلع القضائي) 415 حالة وبنسبة 2 % من حالات الطلاق، التفريق القضائي 5986 وبنسبة 22 %، والطلاق من خلال الاتفاقيات المسجلة لدى مكاتب الإصلاح الأسري 1050 وبنسبة 4 %. في حين بلغت نسبة الطلاق الرضائي الاتفاقي ما يقارب 59 % من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة.



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