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هجوم إلكتروني يقطع الإنترنت عن أمانة عمّان

8/31/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت أمانة عمان الكبرى، الخميس، انقطاع شبكة الإنترنت عن الأمانة عمان بسبب هجوم الكتروني تم التعامل معه بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني.

وقالت الأمانة في بيان صحفي إن الهجوم الذي تم التعامل معه ليس الأول.

وبحسب الأمانة فإن خدمات أمانة عمان الإلكترونيه لم تنقطع عن الخدمة وهي متاحة كالمعتاد أمام المواطنين لاستخدامها.




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