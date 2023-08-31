هجوم إلكتروني يقطع الإنترنت عن أمانة عمّان

هجوم إلكتروني يقطع الإنترنت عن أمانة عمّان
التاريخ
8/31/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أكدت أمانة عمان الكبرى، الخميس، انقطاع شبكة الإنترنت عن الأمانة عمان بسبب هجوم الكتروني تم التعامل معه بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني.
وقالت الأمانة في بيان صحفي إن الهجوم الذي تم التعامل معه ليس الأول.
وبحسب الأمانة فإن خدمات أمانة عمان الإلكترونيه لم تنقطع عن الخدمة وهي متاحة كالمعتاد أمام المواطنين لاستخدامها.
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