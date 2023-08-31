من بيت عزاء الفناطسة.. ولي العهد غاضبا: بدنا نخلص من إطلاق العيارات
التاريخ
8/31/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قال ولي العهد خلال زيارة له إلى بيت عزاء الشاب حمزة الفناطسة في معان " لقد كنت معكم قبل أسبوعين بمناسبة سعيدة وايجابية وأنا حزين اليوم أني رجعت بعد اسبوعين بموضوع كلنا تأثرنا به".
وأضاف :" انا يقول لازم القانون يكون سيد الموقف ولازم نكون جادين.. الموضوع تحول من فرح إلى ترح.. يخوان خلص هذا الموضوع بكفي مش من عاداتنا ومش من تقاليدنا الأصيلة وأحنا مش كل ما بدنا نفرخ لازم يكون في ضحايا".
وتابع بالقول:" كمان مرة لازم نكون جادين.. وهذه العادة بدنا نخلص منها".
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