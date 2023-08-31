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من بيت عزاء الفناطسة.. ولي العهد غاضبا: بدنا نخلص من إطلاق العيارات

8/31/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال ولي العهد خلال زيارة له إلى بيت عزاء الشاب حمزة الفناطسة في معان " لقد كنت معكم قبل أسبوعين بمناسبة سعيدة وايجابية وأنا حزين اليوم أني رجعت بعد اسبوعين بموضوع كلنا تأثرنا به".

وأضاف :" انا يقول لازم القانون يكون سيد الموقف ولازم نكون جادين.. الموضوع تحول من فرح إلى ترح.. يخوان خلص هذا الموضوع بكفي مش من عاداتنا ومش من تقاليدنا الأصيلة وأحنا مش كل ما بدنا نفرخ لازم يكون في ضحايا".

وتابع بالقول:" كمان مرة لازم نكون جادين.. وهذه العادة بدنا نخلص منها".



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