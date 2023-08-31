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الأعيان يستكمل دورته الاستثنائية بالمصادقة على البيانات الشخصية

8/31/2023 11:20:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صادق مجلس الأعيان على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، كما عدله مجلس الأعيان. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الأعيان برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة.
وبذلك أنجز مجلس الأمة (الأعيان والنواب) آخر مشاريع قوانين الدورة الاستثنائية، تمهيدا لرفعه الى جلالة الملك للمصادقة عليه، وبدء سريانه بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويعالج مشروع القانون، الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للمواطن الأردني والمقيم عبر ممارسات وضمانات تكفل التحكم في البيانات، وتمنع الاعتداء عليها، كما ينشئ مجلسا لحماية البيانات الشخصية.
وتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي بدأت أعمالها في السادس عشر من تموز/ يونيو الماضي، مشاريع قوانين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والملكية العقارية، والجرائم الإلكترونية، والسير، والشركات، والمحاكم الشرعية، وإلغاء قانون اتفاقية لإنتاج البترول في منطقة الجفر، وحماية البيانات الشخصية.
وفي بداية الجلسة وقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح العين المرحوم جمال الشوابكة الذي وافته المنية الاثنين الماضي.
ونعى الفايز المرحوم الشوابكة، مستذكرا مناقبه وعطاءه للوطن وقيادته الهاشمية في مختلف المواقع التي عمل بها، مشيرا الى أن الفقيد كان قامة وطنية كبيرة وعنوانا للعطاء والتضحية، ومن المشهود لهم بنقاء السريرة والانتماء الوطني الصادق.
كما أعرب عن شكره لأعضاء المجلس ورؤساء ومقرري وأعضاء اللجان على جهودهم الكبيرة التي بذلوها لإنجاز تشريعات الدورة الاستثنائية كافة، كما شكر الحكومة ومجلس النواب على تعاونهم الدائم والمستمر مع مجلس الأعيان.



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