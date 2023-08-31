أجواء صيفية اليوم وانخفاض الحرارة غدا

أجواء صيفية اليوم وانخفاض الحرارة غدا
التاريخ
8/31/2023 11:20:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تبقى الأجواء اليوم صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء الأحد، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.-(بترا)
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