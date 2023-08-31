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أجواء صيفية اليوم وانخفاض الحرارة غدا

8/31/2023 11:20:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تبقى الأجواء اليوم صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء الأحد، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.-(بترا)



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