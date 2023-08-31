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دورات تدريبية للمشاركين بمهرجان الزيتون حول المدفوعات الرقمية

8/31/2023 11:20:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






أطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) دورات تدريبية للمشاركين في مهرجان الزيتون القادم (2023) لتعزيز قبولهم للمدفوعات الرقمية خلال المهرجان الذي يعد أحد أشهر المهرجانات غير الربحية على المستوى الوطني، والذي تُتاح فيه الفرصة للمزارعين والسيدات الريفيات والجمعيات والمعاصر والمدارس الحقلية والشركات الناشئة في حاضنة الابتكار الزراعي وريادة الأعمال الزراعية من كافة محافظات المملكة لعرض منتجاتهم وترويجها وتسويقها وبيعها لرّواد المهرجان في كل عام، والذين يُقدّر عددهم بمئات الآلاف من كافة أنحاء المملكة.
يستهدف التدريب المشاركين في مهرجان الزيتون الوطني ومعرض المنتجات الريفية 2023 ست محافظات مختلفة: عمان، والبلقاء، والزرقاء، وإربد، والكرك، ومعان. كما تهدف هذه الدورات التدريبية إلى تعزيز الثقافة المالية الرقمية للمشاركين وتدريبهم على فتح الحسابات المالية، واستخدامها، وقبول المدفوعات رقمياً خلال المهرجان.
وثمّن مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور نزار حداد، التعاون بين القطاعين العام والخاص في بناء قدرات المشاركين لتعزيز المدفوعات الرقمية وتعزيز التبادل التجاري مع زوار المهرجان من خلال الدورات التدريبية والتي ستستمر لمدة أسبوع، وستستضيف في المرحلة الأولى قرابة (200) مشارك. وسيتم عقد المزيد من الدورات لتدريب ما يقارب (500) مشارك من كافة المحافظات قبيل بدء المهرجان في تشرين الثاني (نوفمبر) من هذا العام. وفضلاً عن التدريب النظري للمشاركين، وعملاً بنهج التشاركية مع أصحاب المصلحة في القطاع المالي، قامت جوباك أيضاً بالتنسيق مع المؤسسات المالية في المملكة للترويج للخدمات المالية الرقمية بحيث تصبح التجربة التدريبية شاملة ومتكاملة وعملية.
ومن جانبها شددت سعادة السيدة مها البهو، الرئيسة التنفيذية لجوباك، على أهمية مبادرات التواصل هذه والتي تشمل فئات المجتمع الأقل حظاً في كافة مناطق المملكة، وأضافت "هدفنا هو تمكين هذه الفئات من مواكبة تطورات المدفوعات الرقمية وتجسير سبل الاستفادة منها لتحسين أوضاعهم المعيشية مما ينعكس إيجاباً على توفير الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة باستخدامهم للنقد ووصولهم إلى قاعدة عملاء أكبر وبالتالي شمولهم مالياً وتعزيز قدرتهم على الصمود ومواجهة الأزمات".
وتتعاون المؤسستان بجهود مثمرة نحو الوصول إلى فئات المجتمع الأشد حاجة وتمكينهم وزيادة وعيهم المالي بغية مساعدتهم في الحفاظ على كسب سبل العيش. ويعمل المركز الوطني للبحوث الزراعية برؤية تشاركية مع كافة مؤسسات المملكة لخدمة أغراض التنمية المستدامة بشكلٍ فعال والتي تتجسد في هذه الدورات التدريبية المنفذة بالتعاون مع جوباك.



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