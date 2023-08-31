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أكيد: 25 إشاعة في آب منها 23 عبر مصادر داخلية

8/31/2023 11:20:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 25 إشاعة، انتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر آب (أغسطس) من خلال وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية.
وقال المرصد في تقريره الشهري الذي أصدره أمس إن عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغ 25 إشاعة، مسجلا بذلك زيادة مقدارها 6 إشاعات، مقارنة مع الإشاعات التي سجلت خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، والتي بلغت 19 إشاعة.
وأضاف أنه وبتصنيف الإشاعات بحسب المجال تبين أن قطاع الشأن العام تبوأ المرتبة الأولى وسجل 7 إشاعات من أصل 25، وبنسبة 28 بالمائة، ثم جاءت في المرتبة الثانية الإشاعات الصحية حيث سجلت 5 إشاعات، وبنسبة 20 بالمائة، وحلت في المرتبة الثالثة الإشاعات الاقتصادية والسياسية، حيث سجل كل منهما 4 إشاعات، وبنسبة 16 بالمائة، وفي المرتبة الرابعة، بلغت الإشاعات الأمنية 3 وبنسبة 12 بالمائة، فيما سجلت الإشاعات الاجتماعية 2 لتحل في المرتبة الخامسة والأخيرة وبنسبة 8 بالمائة.
ولفت المرصد إلى أنه تتبع مصدر الإشاعات خلال شهر آب وتبين أن حصة المصادر الداخلية، سواء أكانت تواصلا اجتماعيا أو مواقع إخبارية، بلغت 23 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر آب، وبنسبة بلغت 92 بالمائة، فيما سجلت إشاعة واحدة من مصدر خارجي، وبنسبة 4 بالمائة، وإشاعة أخرى غير محددة المصدر وبنسبة 4 بالمائة أيضا.
وأشار التقرير إلى أن 14 إشاعة، وبنسبة 56 بالمائة، كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي، فيما روج الإعلام لـ11 إشاعة وبنسبة بلغت 44 بالمائة، ويعد هذا رقما غير مسبوق مقارنة مع الإشاعات التي تطلقها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.-(بترا)



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