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25 ألف مستفيد من برنامج تشغيل 2022 في 1882 منشأة

8/31/2023 11:20:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






بلغ عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل (تشغيل) 2022 بعد عام ونصف على إطلاقه، 24894 شخصا التحقوا بعملهم ضمن اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص وعددها 1882 منشأة، وفق آخر إحصائية لوزارة العمل.
ووفقا للإحصائية التي حصلت "الغد" على نسخة منها، بلغ عدد العاملين الذين وقعوا عقودا من منتفعي صندوق المعونة الوطنية 1889 شخصا، منهم 820 من الإناث.
وأظهرت أن التشغيل كان من أصحاب العمل، وفقا لاحتياجاتهم وبالتنسيق مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والمجالات، وتقديم حوافز مالية لـ6 أشهر للعامل الواحد بمقدار 130 دينارا (دعم أجور)+ 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي)+ 10 دنانير (بدل تنقلات)، وبما يساوي 150 دينارا.
ويهدف برنامج التشغيل الوطني 2022 إلى توفير فرص عمل للشباب بدعم أجور تشغيلهم وتدريبهم إن لزم، بحيث أتاح منذ بدء تنفيذه من وزارة العمل في المرحلة الأولى في نيسان (إبريل) من العام الماضي، المجال لأصحاب العمل للتسجيل على منصة "تشغيل"؛ لتحديد فرص العمل لديها مع البيانات الخاصة بالتعريف عن هذه الفرص.
ويشترط البرنامج على الشركات الراغبة بالتسجيل أن تكون أردنية ومسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعدم تسريح أي موظف من الشركة لغايات تشغيل موظف آخر ضمن برنامج التشغيل الوطني.
ويوفر البرنامج نحو 60 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص، ويعتمد على الطلب من هذا القطاع لإيجاد فرص عمل، وبعدها يجري تدريب العامل عند الحاجة، كما عمل على تدريب مؤسسات وموظفي وزارات عمل وشباب وإدارة محلية في المحافظات، لمساعدة الشركات والشباب في البحث والتقدم للوظيفة، مستهدفا من هم بين 18 إلى 40 عاماً، بينما رصد 7 % من منتفعي صندوق المعونة الوطنية للاستفادة من البرنامج.
وتضمنت المرحلة الثانية للبرنامج التي بدأت منتصف أيار (مايو) الماضي، تسجيل الباحثين عن العمل والتقدم لفرص عمل معلن عنها، كما تضمنت المرحلة الثالثة،، وهي المرحلة التنفيذية والدامجة للمرحلتين (الأولى والثانية)، والتشبيك والبدء بتشغيل الشباب، والتي تأخر بدؤها إلى حين انتهاء فريق البنك الدولي من تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، حيث بدأت في تموز (يوليو) الماضي.
ويعد البرنامج من أولويات عمل الحكومة الاقتصادية 2022، الذي صمم بالشراكة مع القطاع الخاص، لتحفيزه على توفير فرص عمل لتشغيل الباحثين عن العمل في القطاعات الاقتصادية والمجالات، ولجميع المحافظات.
ويكون التشغيل من أصحاب العمل وفقا لاحتياجاتهم، بالتنسيق مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والمجالات، وتقديم حوافز مالية لـ6 أشهر للعامل الواحد قدرها 130 دينارا (دعم أجور) + 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي) + 10 دنانير (بدل تنقلات)، وبما يساوي 150 دينارا.
ودعا البرنامج الباحثين عن العمل للتقديم عبر زيارة مديريات وأقسام التشغيل في المحافظات كافة أو مراكز تقديم الخدمات المعلنة على >


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