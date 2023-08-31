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سر بيرس

8/31/2023 11:20:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم






بقلم: يوسي بيلين

المشروعان الأهم اللذان بادرت اليهما في النصف الأول من التسعينيات – مشروع "تغليت" ومسيرة أوسلو – هما، في نظري، وجهان للعملة ذاتها وإن كانا مختلفين في النظرة الأولى.
"تغليت" جاء ليعزز العلاقة بين الشبان اليهود في الشتات فيما بينهم وبين أبناء جيلهم الإسرائيليين. اما "أوسلو" فجاء ليؤدي الى اتفاق إسرائيلي – فلسطيني، بمركزه حدود دائمة تضمن الأغلبية اليهودية في إسرائيل على مدى سنين. أرى فيهما عنصرين أساسيين في ضمان التواصل اليهودي.
بعد الانتخابات عين اسحق رابين بيرس وزيرا للخارجية وعينت أنا في منصب نائب وزير الخارجية. خططت للقاء في أوسلو مع الزعيم الفلسطيني من شرقي القدس، فيصل الحسيني، في محاولة للتغلب معه على المصاعب التي وقفت في وجه الوفد الإسرائيلي وذاك الفلسطيني في واشنطن. عندما طرحت الموضوع على بيرس لاخذ اذنه رأيت ان وجهه تبدل فلم يعد كما كان سابقا.
سألته لماذا يمتعض فروى لي بانه حدد لقاء مع فيصل الحسيني، (الذي درج على أن يلتقيه بين الحين والأخر)، لكن عندما اطلع رابين على ذلك، طالبه رئيس الوزراء الا يجري هذا اللقاء.
فوجئت جدا، وعندها كشف لي بيرس سرا لو أني كنت أعرفه لما وافقت على ان اعين نائبه. اعتذر على أنه لم يطلعني قبل ذلك واعترف انه شعر بعدم ارتياح شديد بان يروي لي بانه مقابل تعيينه كوزير للخارجية عليه ان يعد رابين الا يعنى بالعلاقة مع الولايات المتحدة وبالمفاوضات الثنائية مع الجهات العربية.
والان كان يتعين علي ان اتخذ قرارا سريعا. لو اني رويت لبيرس عن نيتي اللقاء مع الحسيني لكان طلب أن امتنع عن ذلك لان رابين كان سيقتنع بان سفري كان بتكليف منه.
قررت الا اسافر الى أوسلو والا اطلع بيرس على إمكانية إيجاد قناة في النرويج. صممت على ألا اعرض عليه وعلى رابين وجود القناة الا اذا كان في يدي ورقة متفق عليها بين الطرفين. طلبت من صديقي د. يئير هيرشفيلد ان يسافر بدلا مني – وبدلا من الحسيني الذي لم يرغب في أن يصل الى أوسلو بدوني، اقترح النرويجيون ان يكون محادث هيرشفيلد احمد قريع (أبو علاء) "وزير المالية" الفلسطيني.
القرار الأهم في اتفاق أوسلو كان الاستجابة لاقتراح أبو علاء وخوض مفاوضات لاعتراف متبادل بين م.ت.ف وإسرائيل. وجدت مسيرة أوسلو نفسها على المنصة بخلاف نيتي الأصلية لابقائها من خلف الكواليس.
ان الاعتراف التاريخي بين الحركة الوطنية اليهودية والحركة الوطنية الفلسطينية، بعد سنوات من البحث عن بدائل مثيرة للشفقة (رؤساء البلديات، "روابط القرى" وفلسطينيين ليسوا م.ت.ف، من جهة، حيال إسرائيليين ليسوا صهاينة، من جهة أخرى) كانت الهزة الأرضية الحقيقية لأوسلو.



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