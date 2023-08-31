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يتعرضون للتهديد

8/31/2023 11:20:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: نير حسون

نائب رئيس بلدية معاليه ادوميم، الذي هو مرشح لرئاسة البلدية، يعمل على إغلاق مدرسة لتعليم السواقة تديرها امرأة عربية، إزاء طلبات من السكان لإبعاد العرب عن الفضاء العام. النضال ضد المدرسة هو جزء من حملة عنصرية لتقييد وجود العرب في معاليه ادوميم، الذي أخذ يتزايد قبل الانتخابات المحلية التي ستجرى في تشرين الأول القادم.
"أنا أشعر وكأنهم حصلوا على تعليمات بإغراق مدينتنا"، كتبت قبل اسبوعين شيران مرزاي، العضوة في حزب قوة يهودية في معاليه ادوميم في مجموعة على الفيس بوك باسم "نعيد الامن للمدينة"، في تطرقها لوجود العرب في الفضاء العام. "لا يمر يوم لا احصل فيه على 50 صورة لهم في المقاهي والمتنزهات والسوبرماركت. ببساطة لا يوجد مكان لم يصلوا اليه. القانون يقول بأنهم يحملون بطاقات الهوية الزرقاء مثلنا بالضبط. ولكن هل سنسمح لهذا القانون بأن يخرب مدينتنا؟".
مرزاي ذهبت بعيدا واقترحت خطة عمل. "حسب رأيي"، كتبت، "يجب تسريع عملنا. جميعنا يجب أن نشعرهم بأنه من غير المريح أن يأتوا الينا. نحن مللنا. بعد اسبوعين على العملية محظور علينا التنازل والصمت. هناك الكثير من الامور التي تجعلهم يشعرون بعدم الارتياح ولا يتجاوزون القانون. فكروا بذلك".
مرزاي تتنافس في المكان الثاني في قائمة قوة يهودية لمجلس بلدية معاليه ادوميم. هي الروح الحية التي تقف من وراء مجموعة الفيس بوك ومجموعات شعبية في الواتس اب، التي تشمل في عضويتها 2000 شخص من سكان معاليه ادوميم. المجموعات هي رأس الحربة في النضال العنصري من اجل ابعاد العرب عن المدينة. يمكن ايجاد صور فيها لعابري سبيل عرب بعنوان "الآن يوجدون في كتسيفت (مقهى معروف في المدينة)" و"هكذا تستمر البحيرة لتكون حديقة للكرة". و"الآن اليكم عارضة ازياء البحيرة..." مرفقة بصورة لامرأة فلسطينية ترتدي الحجاب"، التي تواجدت بحسن نية في متنزه البحيرة. في حالة اخرى نشرت صور لنساء فلسطينيات وهن يسافرن في حافلة مع تعليق "ما هذا الجمال، حتى في الحافلة لم يتركوا أي مكان للسكان".
مؤخرا يتركز الصراع المناهض للعرب في معاليه ادوميم على افتتاح مدرسة لتعليم السواقة لتعليم العرب. القضية بدأت قبل شهر عندما افتتحت مواطنة اسرائيلية من سكان الشمال مدرسة لتعليم السواقة في المنطقة الصناعية في معاليه ادوميم. معظم طلابها هم من عرب شرقي القدس، والتعليم يجري في معاليه ادوميم. فتح مدرسة تعليم السواقة اثار موجة عنصرية في معاليه ادوميم. السكان اشتكوا من الاكتظاظ في الشوارع ولكنهم لم يخفوا رغبتهم في ابعاد العرب عن معاليه ادوميم.
غاي يفرح، نائب رئيس البلدية والمرشح لرئاسة البلدية والذي حصل مؤخرا على دعم الليكود كتب في الفيس بوك في بداية الشهر بأنه يقلق من دخول "جهات خارجية" للعمل في مجال تعليم السواقة في المدينة. "حصلت مؤخرا على عدد غير قليل من الشكاوى من اعزاء، معلمين سياقة في المدينة احترمهم وأحبهم، يعملون هنا لكسب الرزق"، كتب يفرح، "سمعت منهم عن الخوف من دخول جهات خارجية للعمل في المدينة، وأنا اشاركهم قلقهم وأعمل على هذا الشأن"، وعد يفرح.
بعد اسبوعين توجه يفرح الى ادارة المجمع التجاري "دي سيتي" وطلب منه العمل على اغلاق المدرسة. "هآرتس" علمت أنه بعد توجه يفرح حاولت ادارة المنشأة الغاء الاتفاق مع مدرسة السواقة ولكن بدون نجاح. المدرسة ما تزال تعمل. مع ذلك، معلمون عرب للسياقة قالوا بأن رجال الحراسة التابعين لبلدية معاليه ادوميم والذين يوجدون على مدخل المدينة يقومون بايقافهم وتصويرهم ويطلبون منهم ومن الطلاب عرض بطاقات الهوية في كل مرة.
في نفس الوقت تزداد ايضا الحملة العامة لابعاد طلاب السواقة العرب عن معاليه ادوميم. بيانات ادانة نشرت ضد معلمي السواقة الذين يعلمون العرب.وردا على ذلك قرر بعض معلمي السواقة تغطية الجزء الامامي من السيارة بعلم اسرائيل، من اجل الاعلان بأنهم لا يعلمون العرب. اضافة الى ذلك مؤخرا يبدو أن مرزاي لا تكتفي بهذه النشاطات. فقد بدأت بالتهديد في مجموعات الواتس اب بأنها ستكشف عن معلمي السواقة الذين ما يزالوا يعلمون العرب. "البيان القادم موجه اليكم، يا معلمي السواقة في مدينتنا. أنتم الذين قمتم بتعليق علم اسرائيل على سياراتكم. هذا الامر بالتأكيد اثار مشاعرنا، لكن فوق العلم ووراء المقود تجلس امرأة ترتدي الحجاب وتدمر كل ما فعلناه"، كتبت. في المجموعات نشرت صور لطالبة ترتدي الحجاب وهي تتعلم السواقة في المدينة. أول من أمس ارسلت مرزاي تهديدات: قريبا سنبدأ بنشر اسماء معلمي السواقة الذين يجلبون العيزرية وشرقي القدس الى مدينتنا. من يهتم بالمال أكثر من مدينتنا سنضر به في المكان الاكثر ايلاما. معلمو السواقة الذين يتعهدون بعدم تعليم العرب السواقة في مدينتنا ادعوهم لارسال بيان لي وهم سيحصلون على دعاية بالمجان في مجموعتنا في الفيس بوك والواتس اب".
مؤخرا يبدو أن العنصرية الصارخة تجاوزت حدود الشبكات الاجتماعية ووصلت الى الشوارع في المدينة. معلم سياقة عربي يعلم في معاليه ادوميم قال دون ذكر اسمه بأنه مؤخرا طارده شباب بسيارة وشتموه في عدة مناسبات. في حادثة اخرى، كما قال، قطع سائق دراجة كهربائية الطريق امام سيارة تعليم السواقة، وفي حادثة اخرى القيت السجائر المشتعلة الى داخل السيارة التي كان يعلم فيها السواقة لطالب عربي. في المجموعات تسمع ايضا دعوات لمقاطعة مصالح تجارية اخرى تشغل العرب مثل نوادي اللياقة البدنية. "مؤخرا وصلني العدد الكبير من الشكاوى بأن هناك صاحبة استوديو تمر بعملية أسلمة بطيئة... في السابق تسببنا بالغاء عضوية اشخاص في الاستوديو.
من مكتب غاي يفرح جاء: "حتى دخول الاصلاح الى خصخصة امتحانات السواقة تقدم طلاب معنيون باستصدار رخصة امتحان السواقة في مدينة سكنهم. ونتيجة لذلك فقد تقدم الطلاب لدروس السواقة في نفس المدينة التي من المتوقع تقديم الامتحان فيها. وعند دخول التعديل الى حيز التنفيذ تم الغاء هذا القيد وبدأ الكثير من الطلاب في الذهاب الى مدن صغيرة سجلت في نسبة نجاح اعلى – بهدف تحسين احتمالية النجاح في امتحان السواقة. هذا الواقع خلق في معاليه ادوميم زيادة كبيرة على عدد معلمي السواقة والسيارات الكثيرة التي اضرت بنسيج المواصلات في المدينة، وخلقت مكاره مواصلات لسكان المدينة وزادت بشكل كبير نسبة عدد الطلاب على حساب الطلاب في المدينة. الواقع الذي فيه مدارس جديدة تفتح في المدينة وتثقل على البنى التحتية وعلى شرايين الحركة هو أمر غير محتمل. أنا أنوي العمل في القريب مع أعضاء الكنيست من أجل إصلاح أوامر المواصلات بحيث يعود الوضع الى سابق عهده قبل دخول التعديل الى حيز التنفيذ".
من مرزاي ومن بلدية معاليه ادوميم لم يأت أي رد. وإدارة مجمع "دي سيتي" لم يرد على أسئلة "هآرتس".



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