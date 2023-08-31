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ترامب يدافع عن نفسه: أنا غير مذنب

8/31/2023 11:20:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، ببراءته من التهم الجنائية المتعلقة بقضية التدخل في انتخابات 2020 في جورجيا.

وقال ترامب ردا على سؤال حول تهديده بالسجن في مقابلة مع المذيع غلين بيك: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث على الإطلاق. كل حالة من هذه الحالات هي عملية خداع".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أنه "يلاحق قضائيا من قبل "أشخاص سيئين ومرضى".


وأشار أيضا إلى أن "عدد مؤيديه أصبح الآن "أكثر مما كان عليه في أي وقت مضى".

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه "ليس مهددا بالسجن، على الرغم من أنه الآن متهم في 4 قضايا جنائية".

هذا ومن المقرر توجيه الاتهام لترامب بشأن 13 تهمة جنائية في 6 ايلول الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت الشرقي في المحكمة العليا ل‍مقاطعة فولتون في أتلانتا. وسيتم استدعاء المتهمين الـ18 الآخرين في قضية الانتخابات في نفس اليوم، على أن تبدأ العملية في الساعة 10 صباحا (بالتوقيت المحلي).

وكان من المقرر أن يتم استدعاء ترامب شخصيا، فيما يسمح قانون جورجيا للمتهمين الجنائيين بالتنازل عن مثولهم شخصيا وتقديم التماس رسمي من خلال إيداعات المحكمة.



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