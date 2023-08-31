ترامب يدافع عن نفسه: أنا غير مذنب

ترامب يدافع عن نفسه: أنا غير مذنب
التاريخ
8/31/2023 11:20:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
دفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، ببراءته من التهم الجنائية المتعلقة بقضية التدخل في انتخابات 2020 في جورجيا.
وقال ترامب ردا على سؤال حول تهديده بالسجن في مقابلة مع المذيع غلين بيك: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث على الإطلاق. كل حالة من هذه الحالات هي عملية خداع".
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أنه "يلاحق قضائيا من قبل "أشخاص سيئين ومرضى".
وأشار أيضا إلى أن "عدد مؤيديه أصبح الآن "أكثر مما كان عليه في أي وقت مضى".
وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه "ليس مهددا بالسجن، على الرغم من أنه الآن متهم في 4 قضايا جنائية".
هذا ومن المقرر توجيه الاتهام لترامب بشأن 13 تهمة جنائية في 6 ايلول الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت الشرقي في المحكمة العليا لمقاطعة فولتون في أتلانتا. وسيتم استدعاء المتهمين الـ18 الآخرين في قضية الانتخابات في نفس اليوم، على أن تبدأ العملية في الساعة 10 صباحا (بالتوقيت المحلي).
وكان من المقرر أن يتم استدعاء ترامب شخصيا، فيما يسمح قانون جورجيا للمتهمين الجنائيين بالتنازل عن مثولهم شخصيا وتقديم التماس رسمي من خلال إيداعات المحكمة.
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