رغد مؤيد ابو دولة

رغد مؤيد ابو دولة
التاريخ
8/31/2023 11:19:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بسم اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقلت الى رحمة الله تعالى
فقيدة ال ابو دولة
الطفلة رغد مؤيد ابو دولة
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الجمعة الموافق 1-9-2023 بعد صلاة الظهر من مسجد ايدون الكبير في ايدون - اربد الى مقبرة ايدون
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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