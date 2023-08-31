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متى تأخذ العقبة حصتها الإقليمية من سياحة المؤتمرات؟

8/31/2023 11:18:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






يحظى التوجه إلى إقامة مركز معارض ومؤتمرات في مدينة العقبة، باهتمام متزايد، لا سيما أن المدينة ما تزال تفتقر إلى مشروع من هذا النوع، رغم الزخم السياحي الكبير الذي تشهده، وكذلك كثرة المؤتمرات العربية والدولية والمحلية التي تعقد في فنادقها.
مؤخرا، طرحت وزارة الاستثمار عبر منصتها الإلكترونية، فرصة للاستثمار لإنشاء مركز معارض متطور ومبتكر بالعقبة، بحجم استثمار متوقع يبلغ 24 مليون دولار، على أن يقع المشروع في قلب مدينة العقبة على مساحة أرض تبلغ 170 ألف متر مربع، بمساحة إجمالية للمباني تستوعب 35 ألف متر مربع، وذلك بعد أن كان الحديث يدور في السابق عن إنشائه داخل مطار الملك الحسين الدولي.
حول ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي لـ"الغد"، إن "الشركة تولي موضوع إقامة أرض للمعارض في العقبة أهمية قصوى، لذا بدأت منذ أواخر العام الماضي بإعداد المخططات اللازمة والدراسات الخاصة بإنشاء مركز للمعارض ليكون جاهزا خلال العام المقبل"، مؤكدا أن "الشركة حاليا تعمل على إقامة المعرض وهي في مرحلة الإنشاءات قرب مطار الملك الحسين الدولي".
الصفدي الذي يؤكد على ما توليه شركة تطوير العقبة من اهتمام لإقامة أرض المعارض، لم يتطرق إلى موضوع قصر المؤتمرات الذي لا يقل أهمية عن مشروع أرض المعارض، لا سيما وأن العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية إذا ما أريد لها أن تعقد بالعقبة فإن الحل الوحيد أمام الجهات المنظمة اللجوء إلى فنادق المدينة.
ووفق خبراء، تعد ما تعرف بـ "سياحة المؤتمرات"، جزءا مهما من صناعة السياحة بشكل عام، نظرا لأهميتها الكبرى ومردودها المتميز على الاقتصاد، وهي التي تعرف كذلك بمسميات مختلفة مثل "سياحة الأعمال" و"سياحة المعارض" و"سياحة الاجتماعات"، ويشكل زوارها 1.8 % من إجمالي زوار المملكة بحسب ما أظهرته إحصاءات العام الماضي، حيث بلغ عدد زوار المملكة 5 ملايين زائر، ليشكل عدد سياح المؤتمرات والندوات من العدد الإجمالي ما يناهز 100 ألف زائر، مرجحين تضاعف الأرقام في حال إنشاء مركز متخصص في العقبة يجعلها جسرا إستراتيجيا يجمع القارات الثلاث نظرا لموقعها المتميز.
الخبراء دعوا إلى ضرورة العمل على جذب أكبر عدد ممكن من السياح ضمن سياحة المؤتمرات والندوات خاصة لمدينة العقبة التي تتكامل فيها جميع المقومات السياحية، بالإضافة إلى قربها من مدينة البتراء الوردية وهي مقصد عالمي مهم بالنسبة لزوار المملكة إلى جانب منطقة وادي رم.
الخبير التنموي الدكتور محمد الرصاعي وهو نائب رئيس جامعة الحسين بن طلال، يقول، إنه "بات واضحا في السنوات القليلة الماضية، أن الأردن يعد وجهة سياحية عالمية منافسة، نظرا لأسباب عديدة محلية وإقليمية، إلى جانب ما قامت به وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة من خطوات في الاتجاه الصحيح، حيث بلغ عدد السياح الذين زاروا الأردن في عام 2022 وفق منظمة السياحة العالمية (3567000) سائح وسائحة، ويتوقع المهتمون بقطاع السياح والتسويق أن يزداد هذا الرقم بشكل ملفت هذا العام، مما يشكل فرصة كبيرة لتعزيز أحد أشكال السياحة المرتبطة بهذا القطاع وهو سياحة المؤتمرات، والتي تعد ذات أهمية بالغة في التنمية بصورها المتنوعة وبالذات الاقتصادية منها والثقافية".
وأضاف الرصاعي، أنه "لا يرتبط هذا النوع من السياحة بقطاع التعليم العالي فقط، بل هو ذو صلة بقطاعات عديدة أخرى مثل القطاع الطبي والصناعي والزراعي والأنشطة الاقتصادية، كما يترافق في الغالب مع عقد المؤتمرات إقامة معارض، لتسويق منتجات هذه القطاعات وعرض مستجداتها، حيث تعد المؤتمرات فرصة حقيقية لعقد الاتفاقيات في مجالات التعاون وبناء البرامج المشتركة وتبادل الخبرات والمكتسبات"، مؤكدا أن "الأدوار المهمة تقع على عاتق جهات عديدة في الدولة، لتعزيز سياحة المؤتمرات، غير أن هذه الأدوار في هذا النوع من السياحة، لا بد أن تكون تشاركية لمعظم الوزارات والجامعات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص وخاصة الفنادق والمطاعم ومراكز المؤتمرات وشركات السياحة والتسويق السياحي، ويأتي في مقدمة هذه الأدوار تهيئة بنية تحتية مناسبة ومجهزة بكافة المستلزمات، لعقد المؤتمرات والمعارض العالمية، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على إدارة وتجهيز متطلبات عالية الجودة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المؤتمرات".
وقال، إن "هناك نجاحات واضحة في هذا النوع من المنتج السياحي في دول عديدة في الإقليم، كالإمارات العربية المتحدة وتركيا، حيث يمكن محاكاة هذه التجارب الناجحة والاستفادة منها في جعل الأردن وجهة سياحية منافسة في مجال سياحة المؤتمرات، والبناء على الإمكانات والمكتسبات الوطنية والعمل على تنفيذ أحد أهم محاور خطة التحديث الاقتصادي التي أطلقتها اللجنة الملكية، وهو محور (الأردن وجهة عالمية)".
ووفق الخبير السياحي محمد السلامين، فإن "سياحة المؤتمرات تلعب دورا كبيرا في كافة أنماط السياحة، وهي ركيزة أساسية لأي مدينة سياحية، خاصة تلك الواقعة على البحر"، مؤكدا أن "العقبة يجب أن يكون فيها منذ سنوات مركزا متخصصا للمؤتمرات والمعارض، حيث توفر سياحة المؤتمرات فئة مختلفة من السياح هم رجال الأعمال وأصحاب شركات عملاقة ومتوسطة وأصحاب الخبرة في قطاعات مختلفة، ويمكن أن يجد في العقبة مكانا مناسبا وملائما لإقامة مشاريعه إذا ما توفرت له كافة متطلبات الإقامة المتميزة في مؤتمره".
وأضاف، أن "مدينة العقبة تتمتع وتحظى بمقومات وإمكانيات هائلة لقربها من البحر الأحمر، وما تمتاز به من خطوط بحرية منتظمة، إلى جانب سلامة الموانئ وأمنها وقربها من البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى وجود مطار الملك الحسين الدولي الذي يتمتع بميزة الأجواء المفتوحة وعدد من المعابر البرية، وإمكانيات السياحية التي تمتلكها العقبة، بما فيها وادي رم والبترا، فيما يمتلك مطار الملك الحسين الدولي الذي افتتح في سبعينيات القرن الماضي في العقبة مميزات تؤهله ليكون بوابة جوية إستراتيجية للأردن والمنطقة، ومن أهمها موقعه المتوسط لخريطة الطيران العالمي".
ومن وجهة نظر الخبير السياحي يوسف هلالات، فإن "وجود أرض للمعارض والمؤتمرات في العقبة، يسهم في دعم إستراتيجية العقبة بتعزيز مكانتها لتصبح وجهة رائدة لاجتماعات وفعاليات الأعمال بما يحقق التنمية والتنوع الاستثماري والاقتصادي، وسيدعم توفير مكان لإقامة المؤتمرات والمعارض المحلية والعربية والدولية إقامة مشاريع استثمارية مرادفة كالفنادق والمطاعم ووسائل النقل بما يوفر فرص عمل إضافية لأبناء الوطن، إضافة إلى استقطاب مئات الآلاف من المسافرين والزوار والسياح ورجال الأعمال والفرق العالمية المختلفة".
يشار إلى أن العقبة نجحت في جذب العديد من المؤتمرات الإقليمية والعالمية، من أبرزها معرض سوفكس 2022، إضافة إلى عدد من الفعاليات والأنشطة العالمية المرتبطة بالسياحة والرياضة، التي كان لها الأثر الأكبر على القطاع السياحي بأشكاله كافة، وعززت وجود المدينة السياحية على خريطة كبرى المعارض والفعاليات العالمية، نظرا لما تمثله من تسويق مباشر للعقبة في مختلف دول العالم من خلال تعريف المشاركين في هذه المؤتمرات بمنتج العقبة السياحي.



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