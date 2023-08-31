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عقدة العطاءات تحاصر تطلعات مجلس محافظة عجلون

8/31/2023 11:18:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






يواجه مجلس محافظة عجلون منذ سنوات، ما تعرف بـ"عقدة العطاءات"، التي تتمثل بعدم القدرة على الاستفادة من المخصصات المالية للمشاريع بسبب تأخر الجهات الحكومية المعنية بطرح أو إحالة عطاءاتها، مع عدم السماح للمجالس بتدوير المخصصات على موازنة العام الذي يليه.
تبعا لذلك، تبقى العديد من المشاريع المقررة من دون تنفيذ، أو بنسب إنجاز متدنية، حيث تعود مخصصاتها المالية لخزينة الدولة، في حال لم تطرح عطاءاتها قبل حلول الشهرين الأخيرين من كل عام.
في عجلون، فإن مجلس المحافظة "يعاني الأمرين" على حد تعبير الناطق الإعلامي في المجلس منذر الزغول، الذي أكد " أن المجلس أصبح لا هم له إلا متابعة مشاريعه من وزارة إلى وزارة، ما سيؤدي بالتأكيد إلى التراجع الكبير في دوره"، مضيفا، "رغم أن مجلس المحافظة هو المسؤول الأول عن الخدمات وتنفيذ المشاريع في المحافظة، إلا أنه بات يعاني من إجراء بعض الدوائر الرسمية لمناقلات من دون الرجوع للمجلس، والأمر ينطبق اليوم على أكبر قطاعات كمشاريع قطاعي الأشغال والتربية في المحافظة التي أقر المجلس فيها مشاريع، فيما وصل من الوزارة مشاريع أخرى لا علاقة للمجلس فيها، وهو ما بات ينطبق على قطاعات أخرى".
ومن وجهة نظر عضو المجلس أحمد فريحات، فإن هناك "ضرورة للإسراع بإتمام المشاريع الخدمية المنفذة حاليا، والمباشرة بتنفيذ المشاريع المدرجة والتي تم طرح عطاءاتها، والإسراع بطرح العطاءات وإعداد الدراسات للمشاريع"، مؤكدا أن "تنفيذ هذه المشاريع الخدمية والتنموية من شأنه النهوص بواقع المحافظة، لا سيما تلك المشاريع المتعلقة بخصوصية المحافظة الزراعية والسياحية، وأخرى تشغيلية تساهم في الحد من نسب الفقر والبطالة".
يشار هنا، إلى أن نسب الإنفاق على المشاريع خلال الأعوام الثلاثة التي تزامنت مع جائحة كورونا لم تتجاوز في أحسن أحوالها 50 %.
وأكد عضو المجلس السابق محمد عنانبة، أن "وجود مجالس المحافظات هي رؤية ملكية يجب العمل على تفعيل دورها ومنحها صلاحيات أكبر لتستطيع القيام بما هو مطلوب منها لخدمة المواطنين من خلال المشاريع المختلفة التي تنفذها"، داعيا إلى "البعد عن الطلبات التقليدية وضرورة استثمار نقاط القوة الموجودة للمحافظة كمحافظة زراعية وسياحية وبيئية، ما يستدعي زيادة مخصصاتها لتكون محافظة تنموية، وتنفذ فيها مشاريع استراتيجية كبرى تخدم أبناءها".
من جهتها، طالبت النائب صفاء المومني بـ"ضرورة الإسراع بحل مشكلة نقص المياه في المحافظة والاستفادة من سد وادي كفرنجة الذي يتسع إلى 8 ملايين متر مكعب من المياه بإيجاد خزان تجميعي في منطقة عنجرة ومحطة تحلية لخدمة المواطنين"، مثمنة جهود مجلس المحافظة وما يقوم به من جهد لتنفيذ مشاريع خدمية في مختلف مناطق المحافظة دون استثناء، ومؤكدة في الوقت ذاته أنهم كـ"نواب سيكونون العون والرديف للمجلس والتشاور معه من أجل تنمية المحافظة والعمل بروح الفريق الواحد".
أما رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، فأكد "أهمية طرح عطاءات المشاريع بصورة مبكرة بعد تصديق الموازنة، وأن يكون التعاون مع نواب المحافظة العنوان الأبرز، بحيث تكون هناك لقاءات مبرمجة للنواب مع المجلس ومناطق المحافظة للتشاور والاستماع لهموم وشكاوى المواطنين، وتوزيع المخصصات بعدالة بين مناطق المحافظة، ومراعاة خصوصية محافظة عجلون التي تعاني من الفقر والبطالة وعدم وجود مشاريع تنموية كبرى تساهم في تشغيل الشباب العاطلين عن العمل".
وقال، إن "عجلون تستحق منا الكثير نظرا لما تعانيه من نقص في المشاريع التنموية"، مؤكدا أن "مجلس المحافظة نفذ مشاريع خدمية عديدة في قطاعات التربية والشباب والثقافة والمياه والصرف الصحي والزراعة والصحة وغير ذلك من القطاعات".
وأقر المومني، بأن "بعض المشاريع تكون مهددة بتعثرها وتأخر تنفيذها في حال تم إجراء مناقلات في مخصصات تلك المشاريع لسداد ديون مشاريع تم تنفيذها في أعوام سابقة، أو تغيير الوزارات للمشاريع التي تم إقرارها من قبل المجلس، كالأبنية المدرسية، ما ستؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع المقررة على مخصصات مجلس المحافظة"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك لقاء مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم لبحث المشاريع وضمان رفع نسب إنجاز المنفذ منها، والبدء بتنفيذ المشاريع المتفق عليها على موازنة العام الحالي".



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