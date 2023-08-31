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9 آلاف فرصة عمل متوقعة..النخيل ملاذ المتعطلين بوادي الأردن

8/31/2023 11:18:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






مع بدء موسم قطاف ثمار النخيل، يجد آلاف الشباب والفتيات فرص عمل قيّمة في عمليات ما بعد القطاف بوادي الأردن، في وقت يتوقع رئيس جمعية التمور التعاونية الزراعية رائد الصعايدة أن يؤمّن القطاع هذا الموسم ما يقارب من 9 آلاف فرصة عمل دائمة وموسمية.
ويرجع الصعايدة مساهمة قطاع النخيل المتزايدة في حل جزء كبير من مشكلة البطالة إلى النجاح الذي حققه القطاع، والذي شجع المزارعين على الاستثمار فيه، بعد أن أصبح من أنجح الزراعات الاقتصادية التي تحقق مردودا جيدا في ظل الطلب المتزايد على التمور إقليميا وعالميا.
ولفت الصعايدة في حديثه لـ "الغد"، إلى أن الإقبال المتزايد على زراعة النخيل وما يصاحبه من ارتفاع بالإنتاج سيزيد الطلب على العمالة المدربة والمؤهلة.
ويشير إلى أن الجمعية تعمل جاهدة على تدريب المزيد من الشباب والفتيات على العمليات المتخصصة بحصاد التمور والآليات المتبعة لذلك، وعمليات ما بعد الحصاد (الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف) وضرورة اتباع أنظمة صحة وسلامة الغذاء، إضافة إلى تدريبهم على الالتزام بإجراءات السلامة العامة والكشف عن الآفات التي تصيب النخيل وطرق مكافحتها وتعريف المتدربين على معايير شهادات الجودة الواجب اتباعها كمتطلب للتصدير.
ويلفت الصعايدة إلى أن ورش التدريب المستمرة ستتيح للعديد من الشباب والفتيات فرصة الحصول على عمل في القطاع بما يسهم في تعزيز منافسة المنتج الأردني في الأسواق العالمية، قائلا "بدأنا بقطاف ثمار الجهود التي تقوم بها جميع الجهات المعنية من جمعيات زراعية ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات تدريبية، إذ توسعت رقعة صادرات الأردن بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى ما يزيد على 15 سوقا إقليميا وعالميا".
ويؤكد العديد من المزارعين أن قطاع النخيل شهد خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا سواء على صعيد المساحات المزروعة أو الإنتاج، الأمر الذي زاد من الطلب على العمالة المدربة والمؤهلة خاصة المحلية، مشيرين إلى أن فرص العمل التي يؤمنها القطاع باتت تشكل ركيزة مهمة للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي للمجتمعات المحلية.
ويؤكد المزارع عواد البليلات أن ما حققته زراعة النخيل من نجاحات وطلب متزايد على الإنتاج محليا وعالميا زاد من الإقبال على زراعته، ما أبرز الحاجة إلى المزيد من الكوادر العاملة من الشباب والفتيات بشكل دائم، موضحا أن تعدد العمليات الزراعية في قطاع النخيل يسهم في ديمومة العمل ما يوفر للعاملين مردودا ماديا جيدا.
وبين أن موسم العمل في مزارع النخيل ينقسم على فترات، تبدأ ما بين شباط (فبراير) وآذار(مارس) لتلقيح الثمار ومن نيسان (ابريل) إلى أيار(مايو) للتفريد ومن آب (أغسطس) وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) للحصاد والفرز والتدريج والتعبئة والتغليف وجميع هذه العمليات تعتمد بشكل شبه كلي على العمالة المحلية، جزء منها يختص بالذكور والآخر بالإناث.
ويشير رئيس جمعية التمور الأردنية JODA الدكتور أنور حداد أن وادي الأردن يضم العديد من مشاغل تعبئة وتغليف التمور اليدوية والآلية التي تزيد طاقتها الإنتاجية عن خمسة عشر ألف طن ويصدر الأردن أكثر من 50 % من إنتاجه من التمور إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن هذا القطاع يوفر ما يزيد على 9 آلاف فرصة عمل 40 %، منها عمالة نسائية، موضحا أن هذا العدد مرشح للارتفاع في ظل التطور والنمو الذي يشهده القطاع.
وبحسب حداد فإن الإقبال على العمل في قطاع التمور مرده الاستقرار والثبات، إذ أن العمالة ليست موسمية والعمل في قطاع التمور مناسب للعاملين، إضافة إلى أن الخبرة التي أصبح يمتلكها العامل الأردني سواء الشاب أو الفتاة فرضت نفسها على أصحاب العمل، مضيفا أن هذا الواقع انعكس إيجابا على المجتمعات المحلية وقللت من أعداد المتعطلين عن العمل وأسهمت في محاربة الفقر.
ويؤكد حداد أن فرص الاستثمار ونمو وتوسع هذا القطاع ما تزال في بداياتها ومن المؤمل أن تدخل العديد من الصناعات التي تقوم على المنتجات الثانوية للنخيل في المستقبل القريب، داعيا إلى الدفع نحو المزيد من الاستثمار في هذا القطاع الوطني الناهض الذي أصبح يشكل رافعة للقطاع الزراعي الأردني.
من جانبه، يؤكد مدير زراعة وادي الأردن المهندس ياسين العدوان أن قطاع النخيل يعتمد بشكل رئيس على العمالة المحلية، لأن العمليات الزراعية في هذا القطاع تحتاج إلى تدريب وتأهيل وخبرة، وهو أمر يتوفر لدى العامل أو العاملة الأردنية على العكس من العمالة الوافدة التي تحتاج إلى تدريب كلما تغير العامل.
وبين العدوان، أن العمل في قطاع النخيل والتمور وفر آلاف فرص العمل للشباب والفتيات المتعطلين عن العمل، ما انعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي لأسرهم ومجتمعهم، مضيفا أن المساحات المزروعة بالنخيل في وادي الأردن تقارب من 45 ألف دونم، وهناك إقبال متزايد على زراعته الأمر الذي سيوفر فرص عمل إضافية.
محمود حسن، أحد العاملين بقطاع النخيل، يقول إن فرص العمل التي يوفرها قطاع النخيل باتت تعد ركيزة أساسية في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء الوادي.
وتابع، حتى ومع أن الفرص غير دائمة، إلا أنها بمنزلة إنقاذ لآلاف العائلات من العوز، والتي تفتقر إلى أدنى مقومات العيش الكريم، موضحا أن أجرة العامل اليومية تتراوح بين 12 إلى 18 دينارا، عدا عن أجور المواصلات والطعام.
ويشير إلى أن موسم التمور، يعد الأفضل من بين المواسم الزراعية، إذ إن المخاطر أقل بكثير، مقارنة بموسم الخضراوات الذي عادة ما يتعرض فيه المزارعون لخسائر فادحة يعجزون معها عن دفع أجور العمال.
ولفت إلى أن موسم التمور الحالي، وفرّ فرص عمل لآلاف المتعطلين الذين فقدوا وظائفهم في القطاعين الزراعي والسياحي، أكانوا من الشباب أو الفتيات.
وتقول العاملة أمل إن آلاف الشباب والفتيات ممن اعتادوا العمل في مزارع النخيل، ينتظرون بدء الموسم بفارغ الصبر، لما يوفره لهم من دخل جيد، يمكنهم من توفير مصاريف أسرهم، مقدرة أن الموسم الحالي سيوفر آلاف فرص العمل التي ستكون ملاذا للعديد من الشبان المتعطلين.



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