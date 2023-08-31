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تخفيض المخالفات طوق نجاة للمنشآت

8/31/2023 11:13:41 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، النظر في جدول مخالفات وعقوبات نظام العمل ولائحته التنفيذية وفقاً لما طرح في منصة استفتاء، وهو ما أسفر عنه تخفيض قيمة المخالفات الى نسبة تجاوزت الـ60%، عد اقتصاديون هذا الإجراء قرارًا صائبًا من شأنه ـ متى رأى النور ـ مساعدة المنشآت على الاستقرار لا سيما التي تُصنف ضمن «المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
مداخيل منخفضة
منذ وقت ليس بالقصير، كانت هناك مطالبات بإعادة النظر في قيمة المخالفات العمالية التي يجري إيقاعها على المنشآت، لاسيما أن السوق المحلية كغيرها من الأسواق الأخرى ما زال تتعافى ببطء من تبعات جائحة كورونا، فضلًا عن عدم استقرار الحركة التجارية عند مستوى معين يؤهل تلك المنشآت بالوفاء بقيمة تلك المخالفات، وهو ما يعني أن بعضًا من تلك المنشآت ربما تكون مجبرة على مغادرة السوق خصوصًا صاحبة المداخيل المنخفضة، لكن التعديل الذي طرأ حديثًا، أعاد الأمل للسوق وجاء ليمثل أحد دعائم الحركة الاقتصادية، لاسيما أنه متوازن في حلته الجديدة، وأخذ في الاعتبار مجموعة من المطالبات التي كان ينادي بها أصحاب المنشآت.
احتساب الغرامة
جدول المخالفات الذي طرحته الوزارة للاستفتاء، سبقت إليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التي اعتمدت أخيرًا جدولًا محدثًا للمخالفات البلدية وما يقابل كل مخالفة من غرامة مالية، فيما جاء تحديث غرامات المخالفات وفقًا للوزارة، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للبقاء في السوق والمنافسة، والحد من الاجتهادات الرقابية وحفظ الحقوق لجميع الأطراف في العملية الرقابية، وتحقيقًا من الوزارة «وزارة الشؤون البلدية والقروية» في تشجيع المنشآت المتوسطة والصغيرة على البقاء، وعملت على تحديد 4 مستويات لنسبة السداد المقدرة بحجم المنشأة، روعي فيها عند احتساب الغرامة تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث تلزم المنشآت الكبيرة بدفع 100% من قيمة الغرامة، وتدفع المنشآت المتوسطة 75% من قيمة الغرامة، فيما تدفع الصغيرة 50% من قيمة الغرامة، وتدفع المنشآت متناهية الصغر 25%.
وذهبت الوزارة في تحديثها الجديد إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يشترط في إيقاع الغرامات التدرج في احتسابها لغير المخالفات الجسيمة، ونوع المخالفة، ومدى تكرارها، في فلسفة تقوم على مراعاة الاقتصاديات وتضمن الامتثال وتحفز إليه.
روافد نمو
في هذا الصدد يقول رجل الأعمال خالد العثمان الغامدي (تاجر في مجال المكتبات) «إن احترام النظام والامتثال للأنظمة والتعليمات التي تصدر من جهات الاختصاص سواءً ما كان منها عمالية أو بلدية أمر واجب، والجميع يدرك أن غاية هذه الأنظمة ـ والحديث هنا عن النظام العمالي ـ هو خلق بيئة يحكمها نظام يؤطر للعلاقة بين صاحب العمل والعامل، وعلى النحو الذي يحفظ الحقوق لكلا الطرفين على حد سواء، والجميع يتفق أن من روافد نمو أي عمل اقتصادي أو تنموي هو وجود تنظيم وتشريعات واضحة تجعل الأمور في تمام الوضوح للجميع، ولعل هذا ما نلحظه حاليًا من إعادة صياغة لعدد من التشريعات والأنظمة واللوائح بما يتناسب مع المرحلة ومتطلباتها لا سيما في ظل رؤية 2030، لكن في السابق كان هناك معاناة من قيمة المخالفات العمالية، التي لا تتناسب أحيانًا مع مدخول تلك المنشآت وأرباحها الشهرية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نساوي بين سوبر ماركت داخل حي سكني مع مستشفى خاص، أو بين محل تصوير وتغليف مع شركة تطوير عقاري رأس مالها يتجاوز الملايين».
أنظمة ولوائح
يقول توفيق رشوان (مختص بمجال محطات الوقود)، إنه يسجل لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طرحها هذا التنظيم للاستفسار عبر منصة تشاركية، يشارك فيها أصحاب الشأن والعلاقة والمهتمين، وهذا التوجه القائم حاليًا بين جميع مؤسسات الدولة، حيث إن الأنظمة واللوائح تطرح قبل اعتمادها للاستفتاء لإتاحة الفرصة للمختصين لإبداء مرئياتهم حول النظم المزمع تطبيقها».
وأضاف، أن «جدول المخالفات بصورته الراهنة كما طرح في المنصة حديثًا، يعد مقبولًا جدًا وبمقدور المنشآت خصوصًا الصغيرة أن تفي بقيمة تلك المخالفات دون أن يلحق بها ضرر قد يهدد بقائها أحيانًا من جراء تلك المخالفات التي تصل عقوبتها أحيانا إلى 10 آلاف ريال، وهو مبلغ قد لا يمثل قيمة دخل بعض المنشآت شهريًا.
الغرامات بعد التعديل الأخير
- 8000
ريال غرامة توظيف عمالة غير سعودية في مهن السعوديين
- 300
ريال غرامة عدم دفع أجور العاملين في المواعيد
- 1000
ريال غرامة تشغيل العامـل تحـت أشـعة الشـمس
- 1000
ريال غرامة عدم توفير تأمين طبي للعامل
- 3
آلاف ريال غرامة تقديم معلومات غير صحيحة
- 2000
ريال غرامة تشغيل الأطفال
- 1000
ريال لتشغيل السعوديين بوظائف السعوديات
ـ 1500
ريال عند عدم الالتزام بقواعد الحماية.

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