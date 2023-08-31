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الرخم والبوم والغربان طيور قسى عليها التراث

8/31/2023 11:13:41 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما بلغت أنواع الطيور المسجلة بالتحديد في السعودية 499 نوعًا، بينها 401 نوع من الطيور المقيمة أو المهاجرة، و11 من الطيور النادرة التي تظهر بشكل منتظم في المملكة التي يزورها 87 نوعًا من الطيور الشاردة، بلغ عدد الطيور الذاهبة نحو الانخفاض في أعدادها 21 نوعًا، على الأخص الطيور الكبيرة التي تتناقص بسرعة أكبر من الطيور الصغيرة.
ويشكل تناقص أعداد بعض أنواع الطيور خسارة كبيرة للتراث الطبيعي للمملكة، وكذلك وعلى نفس القدر من الخطورة خسارة مماثلة لتراثها الثقافي، حيث مثّل ذكر الطيور في فنون العرب وأشعارهم وأغانيهم وكلامهم ورياضاتهم دليلًا دامغًا على أنها شَكْلَتْ جزءًا من وعي الإنسان في المنطقة، وربما بدرجة تفوق التصورات، حيث كانت جزء من عالمه الداخلي بقدر ما هي جزء من عالمه الخارجي.
وخسارة أنواع من الطيور لا تعني حرمان النظام البيئي من كائنات تقوم بدور مهم في حفظ توازنه، بل تعني كذلك حرمان إنسان المنطقة من كائنات شكلت بعض هويته وتراثه.
تاريخ الطيور
بذهول شديد تفاعل عرب شبه الجزيرة العربية مع الطيور التي أدهشتهم أشكالها وأصواتها وقوتها ووداعتها في أرضهم القاسية، ففكرة وجود طيور في أراض بهذه القسوة أو حتى مجرد سماع صوته كان أمرًا له حضوره القوي المتجذر في الفكر العربي وله ديمومته في فنون العرب الأوائل وأشعارهم وموسيقاهم وتراثهم على حسب ما يؤكده كتاب «الطيور في السعودية» الذي وضعه جملة من المتخصصين، من بينهم أحمد البوق من الهيئة السعودية للحياة الفطرية والذي عني بالمساهمة في الفصل الثاني من الكتاب في جزئه الأول، والذي حمل عنوان «الطيور والثقافة العربية».
مئات السنين
يعيد المختصون تناول الشعر العربي للطيور كموضوع ذا شأن إلى مئات السنين في التاريخ، حيث تم تناولها والتركيز عليها في قصائد يرجع تاريخها إلى ما يزيد على 1400 عام، كما تزخر الأمثال العربية والحكايات والأغاني الفلكلورية بذكرها، ناهيك عن ذكرها كذلك في القرآن الكريم.
البوم والغربان
لم تكن الثقافة العربية، ولا حتى الثقافات في مختلف أنواع العالم منصفة تجاه الطيور دائمًا، بل صنف كثير منها بعض أنواع الطيور على نحو قاس وغير منصف، جعلها طيورًا عاثرة الحظ، حيث تم ربطها بالفواجع، ونُذر الشر، وهو ما كرسته قصائد الشعراء وحتى الأمثال والأقوال في شبه الجزيرة العربية.
ولعل البوم والغربان من أكثر الطيور التي كانت عاثرة الحظ ورُبطت بالفجائع، فهي لم تنل أي حظوة، وما زالت الغربان مكروهة في بقاع كثيرة من العالم حتى أن صوتها وحده يثير اشمئزاز كثيرين تبعًا لما عرفوه وأثر بهم من موروث.
وينتقد كثيرون الغربان لاعتقاد قديم بأنها تقتل الماشية، لا سيما الأغنام والماعز، فعندما يرى البعض غرابًا يأكل من جيفة ما، يتراءى لهم أنه هو من قتلها. ولكن حقيقة الأمر هي أن الغربان عادة ما تأكل من جيف الحيوانات الميتة بالفعل.
ووجد الشعراء في هذه الطيور الكبيرة ذات اللون الأسود القائم التي عرفوا عنها أنها تقتل الحيوانات الأخرى منجم ذهب شعري، حيث ارتبط الغراب بني الرقبة والغراب مروحي الذيل في الشعر العربي عمومًا بالفواجع فهي تتغذى على الأجزاء الطرية من الجثث مثل العيون.
وأطلق على الغربان عدد من الأسماء في الشعر العربي، منها غراب الفلا، ما يعكس قدرتها على العيش والتعشيش حتى في أعمق الصحارى، والغراب الأسود وغراب البين وطير الشام.
كما لعن بعض الشعراء الغربان مدعين بأنها كانت السبب في مغادرة من يحبون، فقال مجنون ليلى (توفي 687 للميلاد):
نعم جادت العينان مني بعبرة
كما سل من نظم اللالي تطارح
ألا يا غراب البين لا صحت بعده
وأمكن من أوداج حلقك ذابح
يروع قلوب العاشقين ذوي الهوى
إذا أمنوا التشحاجَ أنك صائح
البومة والانتقام
ارتبطت البومة في الثقافة الغربية بالحكمة، لكن دلالاتها في الشعر العربي بقيت سلبية، فاستعملت للدلالة الرمزية على الرجل الضعيف، وشبه صوتها بعويل الأم الثكلى، وكذلك للدلالة على الأراضي القفراء الموحشة، حيث قال عبيد بين الأبرص (توفي 554 للميلاد):
وخرقٍ تصيح الهامُ فيه مع الصدى
مخوّفٌ إذا ما جنّه الليل مرهوب
كما ربطت قصائد عدة البومة برباط وثيق مع الموت والانتقام، كما استعملت لتصوير هول القتال، حيث يقول عبيد بين الأبرص:
في كل واد بين يثرب
والقصور إلى اليمامة
تطريب عانٍ أو صياحُ
محرّقٍ وزقاءُ هامة
الـ«رُخُم» ونذر الشر
يُظهر الشعر العربي أن الشعراء ميزوا كذلك بين أنواع عدة من النسور التي كانت معروفة في شبه الجزيرة العربية، ففي قصيدة يقارن الشاعر سنام ناقته بالظل المشؤوم الذي يلقيه النسر الآذن، والذي كان يسمى بـ«القشعم» أو «اللباد» أو «المضرح».
وتشير قصائد أخرى إلى نسر بني يطلق عليه أنوق، وكذلك إلى النسر الأسمر.
وكاستعارة للدلالة على بُعد الشيء وصعوبة الحصول عليه، استخدم العرب الأوائل المثال الذي ما يزال متداولًا بأن الشيء «أبعد من بيض الأنوق»، كما استخدم الشعراء الأوائل العش البعيد للنسر الأسمر، حيث يضع بيوضه في الشفوق المرتفعة على المنحدرات الصخرية، وجعلوه أحيانًا رمزا لبعد أشياء عزيزة عليهم ومنها منزل المحبوبة، وهو ما فعله تميم بن مقبل (توفي 679 للميلاد):
بيضُ الأنوقِ بِرَعْمٍ دون مسكنها
وبالأبارق من طلحامَ مركومُ

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