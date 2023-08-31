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شراء الملابس المستعملة هل يقتحم عاداتنا الحياتية

8/31/2023 11:13:41 PM
(MENAFN- Al Watan) ساهم انشغال العالم بمسألة التغير المناخي، والسعي الدؤوب إلى عدم الإفراط في التأثير السلبي عليه من خلال زيادة معدلات التلوث، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة السائدة في العالم الذي بات على حافة الانكماش الاقتصادي، في انتعاش سوق الألبسة المستعملة التي باتت تلقى رواجًا واسعًا في كل مكان، حتى إنها بدأت اقتحام السوق السعودية بوضوح، ويبدو أنها في طريقها لتصبح عادة منتشرة يتم تقبلها بشكل مضطرد ومتزايد.
وتعيد خبيرات في الأزياء والملابس رواج خيار شراء الملابس المستعملة من بعد كورونا إلى تغير واضح في مفاهيم الملابس في قطاع الأزياء، حيث أصبحت الملابس المريحة هي الأكثر رواجًا، وبات اقتناء الملابس الرسمية يشهد إقبالا أقل نتيجة التراجع الاقتصادي، وكذلك نتيجة تنامي الوعي البيئي، حيث أصبح كثيرون يرغبون بالاستفادة من الملابس التي اضطروا لشرائها لمناسبة ما، والتي لن يعودوا إلى ارتدائها مرة أخرى، ما جعل سوق الملابس المستعملة تنمو نموًا قويًا في السعودية في الآونة الأخيرة تأثرًا بالاقتصاد وبمفهوم الاستدامة الذي أصبح اليوم ضروريًا.
ووضعت الاستدامة كركيزة من ركائز رؤية 2030 وضمن التزام المملكة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2060، ولذا سعت بعض الجهات الفاعلة في قطاع صناعة الموضة والأزياء إلى حلول أكثر استدامة، خصوصًا أن صناعة المنسوجات تمثل ثاني أكثر الصناعات تلويثًا للبيئة إذ تنتج نحو 1.2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، وسنويًا يتم إنتاج أكثر من 80 مليار قطعة من الملابس في جميع أنحاء العالم، ويتم حرق أو دفن 75% منها في مكبات النفايات، أي ما يعادل إنتاج 5 ملايين طن من الملابس.
الملابس المستدامة
أكدت مصممة الأزياء كاتبة المحتوى، أماني الحسون، أن حجم البصمة الكربونية والبيئية الكبيرة التي يخلفها قطاع الأزياء تقدر بنحو 2 - 8% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، وأنه مسؤول عن توليد ما بين 20% و35% من تدفقات الجسيمات البلاستيكية التي تنتشر في المحيطات، وهذا له تأثير ضار على الصحة والبيئة، لذلك كان لابد من حلول سواء عبر مراحل التصنيع أو فرص ما بعد الاستهلاك.
وقالت «الملابس المستدامة هي نوعية جديدة من الأزياء صديقة للبيئة، تتجنب الموضة السريعة وتركز على طريقة التصنيع ونوعية الأقمشة المستخدمة من مصادر متجددة، متفادية الأقمشة الاصطناعية المصنعة من البتروكيماويات».
بدورها أشارت، زهراء الحسين، المدير الإداري لمؤسسة مختصة بإدارة مشاريع الأزياء إلى أن الاستدامة ليست متعلقة بقماش الملابس فقط كما يتداول البعض، بل تتعلق بالاستدامة المالية البيئية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، مثل اختيار قطع ملابس بجودة عالية تعمر فترة زمنية طويلة لاستثمار مالي بشكل صحيح.
وعي المجتمع
أكدت الحسين أن مفهوم ارتداء الملابس المستخدمة ما يزال حديثًا على مجتمعنا، وبينت أن استطلاعًا أجرته في بحث خاص بها أجاب عليه 2900 شخص بعمر من 20 ـ 25 سنة قال إن 89% لم يقبلوا فكرة ارتداء ملابس مستعملة، مقابل 11% قبلوا لبسها إن كانت لأحد أفراد أسرتهم المباشرة فقط.
من جانبها، تقول الحسون «أمامنا طريق طويل للحصول على أساس مجتمعي متين مراعٍ للبيئة، ولكن تظافر الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجارة وهيئة الأزياء وجهود التوعية وتعزيز الاستدامة، وهي ضمن مبادرات التحول الوطني يجعلنا نتلمس فرصًا حقيقية للاستدامة في كل مكان، مثل الميديا ونشرات الأخبار والمعارض، سيزيد وعي المجتمع بالمنتجات المستدامة وأهميتها حتى لو اعتبرها البعض موضة مؤقتة».
وأضافت «دور هيئة الأزياء في الريادة، ومعايير وزارة التجارة في الاستدامة، حتمت علينا كمصممي أزياء الاتجاه نحو الاستدامة والالتزام بها للمشاركة في الوعي البيئي والمساعدة على تقليل نفايات المنسوجات».
أما الحسين، فتقول «وعي التجار أكبر وأشمل من المستهلكين، خصوصًا أن الحكومة فرضت ضوابط وحوافز لدعم الاستدامة، وأصحاب المشاريع بدورهم يسوقون لأعمالهم بهذه الرؤية».
تطبيقات ومنصات
رأت الحسون أن فكرة المنصات والتطبيقات التي تبيع الملابس المستعملة تعد رائعة، وقالت «أعتقد أن هذا النوع من النشاط سيزدهر أكثر لاحقًا، أسوة بقطاعات أخرى مثل السيارات والأثاث والإلكترونيات، فهي تساعد بيئيًا بتقليل نفايات المنسوجات، وتؤمن للبعض الحصول على ملابس عالية الجودة بأسعار مناسبة.
وتضيف «عالميًا، يبدو قطاع الملابس المستعملة الأسرع نموًا، وتوقعت إحصائيات رسمية أن تصل هذه السوق إلى 70 مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول 2027، بعدما شهدت إعادة البيع في الولايات المتحدة نموًا متسارعًا في 2023، بنسبة 26%، ويستمر الزخم حتى العام 2024 بمعدل نمو 33%، ويتوقع أن تصل إعادة البيع عبر الإنترنت إلى 38 مليار دولار بحلول 2027، بمعدل نمو أسرع مرتين من المنتجات المستعملة بشكل عام».
في المقابل لا تتفق الحسين مع الأمر، وتقول «من قدموا هذه الفكرة هم تجار وهدفهم ربحي، صحيح أنهم قدموا فكرة تخدم البيئة وتقلل إتلاف الملابس وتقلل مناطق حرقها وإتلافها، لكن المستهلك ما يزال يرى أنه بما يدفعه لشراء المستعمل يمكنه دفعه لشراء منتجات جديدة ومن علامات تجارية كبرى، بمعنى أن الفكرة لم تحقق الاستدامة المالية المطلوبة للمستهلك».
غلاء المستعمل المستدام
تعليقا على ارتفاع أسعار الملابس المستدامة أشارت الحسون إلى أنه «إن لم تتوفر شروط للحد من ارتفاع أسعارها، سيكون الحل هو زيادة الوعي بالتدوير، وتطبيق مبدأ (Circular Fashion) للمستهلك، من خلال الاستثمار بالنوعية العالية والبعد عن الموضة السريعة، واختيار التصاميم المصنوعة من مواد عضوية وطبيعية وقابلة للتدوير».
وأضافت «لهيئة الأزياء دور كبير في زيادة الوعي من خلال اللقاءات التي تقوم بها لتحقيق الريادة العالمية في ابتكارات الأزياء المستدامة، وكذلك البرامج التي تعزز مفهوم التبادل وإعادة التدوير، وأيضًا الفعاليات التي تقوم باستضافتها، مثل فعالية Swap) Shop)، التي عززت الوعي بالأثر البيئي لصناعة الأزياء، وتشجيع الناس على أن يكونوا مستهلكين واعين».

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