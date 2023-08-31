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البنوك تمول العودة إلى المدراس

8/31/2023 11:13:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تحولت «العودة إلى المدارس» شعارًا لدى بعض البنوك التي روجت به لحملاتها للتمويل الشخصي، والتي تستهدف دعم وتمويل عملائها لمساعدتهم على قضاء متطلباتهم خلال موسم بداية السنة الدراسية من المستلزمات الدراسية بشروط معينة يفرضها البنك على العملاء.
وعلى الرغم من أن التمويلات الشخصية متاحة منذ وقت طويل وبأشكال كثيرة متباينة، إلا أن المتلقين انقسموا حول تحول بداية العام الدراسي إلى مناسبة تحتاج تمويلا لتضاف إلى مناسبات أخرى عدة يرتفع فيها الإنفاق ويدفع البعض إلى طلب التمويل والاقتراض مثل الأعياد والإجازات وغيرها.
فكرة ومسار
ترى الأخصائية الاجتماعية، المدربة لبرنامج تثقيف الأم والطفل، نوال الأسمري، أن فكرة التمويل الشخصي تبقى جيدة كفكرة في حال وضعها في مسارها الصحيح؛ لأنها في النهاية تعد خدمة مالية للأفراد توفر لهم السيولة المالية التي يحتاجونها في ظرف ما،
وقالت «تنوعت النسخ الحديثة للتمويلات الشخصية وباتت أكثر تجددًا وجذبًا للفرد، حيث تعمل المؤسسات المالية على خطط مدروسة لتسويق التمويل وتسهيله للعميل الذي يحرص بدوره على الحصول على السيولة النقدية من مصادر التمويل المرخصة والنظامية».
وتضيف «لو كان الدافع لطلب التمويل ملح ومدروس ولدى الفرد خطة واضحة لأهميته وللاستفادة منه بشكل واعٍ لصح القول بإنه إيجابي وداعم لبعض الأفراد الذين لديهم أفكار ابتكارية أو أوضاع مختلفة، لكن المشكلة فيما بتنا نراه في الآونة الأخيرة من توجه كثيرين من الأفراد إلى طلب التمويل لمجر الاقتناء الاستهلاكي وصولاً للكماليات والترفيه، حتى بات التمويل أسرع الحلول لدى فئة من المجتمع».
وحذرت الأسمري من أن مبلغ التمويل سرعان ما ينتهي، ويتحول بالتالي إلى حمل كبير أضافه رب الأسرة على كاهله بات يؤثر بشكل إجمالي على دخل الأسرة وينعكس بصورة واضحة على كل فرد فيها، ويزداد الأمر سوءًا إذا تبنى رب الأسرة أو أفرادها هذا الفكر الاستهلاكي، حيث شهدنا في السنتين الأخيرتين تغيرات جذرية في طريقة شراء السلع والمستلزمات مثل «اشتر الآن وادفع لاحقًا» (BNPL)، مما يجعل الفكرة في بدايتها سهلة وميسرة، حيث إنها من الحلول التي أتيحت للعملاء بعد جائحة كورونا والتي لها ميزات عدة لكن سرعان ما يتعرض البعض لتعثر في دفعها كل شهر، وبسبب هذه التعثر صار هناك مسار قانوني ومطالبات كثيرة ومتعددة في هذا المجال.
وتابعت «لا شك أن سهولة الحصول على تمويل أو اعتماد مبدأ اشتر الآن وادفع لاحقًا دفع كثيرين للانجراف نحو اقتناء الكماليات، وتراكم الدفعات دون احتياج واضح لمن ينقصهم الوعي المالي وأساسيات الاستهلاك المالي، وقد شهدت المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في نسب طلب التمويل الشخصي، استنادًا إلى إحصائية البنك المركزي السعودي (ساما)، حيث ارتفعت من 2.442 في عام 2018 بالتدرج إلى أن وصلت في عام 2022 إلى 19.194 طلبًا».
ولم تنكر الأسمري تأثير ارتفاع الرسوم الدراسية على اضطرار البعض إلى اللجوء لطلب التمويل الشخصي، وقالت «ما نشهده حاليًا صار عبئًا ماليًا جديدًا على كاهل كل أسرة لديها أبناء في مراحل التعليم الأساسية أو الجامعية، حيث نرى تزايدًا واضحًا في رسوم بعض المدارس الأهلية والعالمية تزامنت مع تحويل الدراسة إلى 3 أترام، حيث يصبح الوالدان في نهاية كل عام دراسي أو بدايته في مرحلة سعي وبحث يصاحبها قلق عال وحساب للميزانية للبحث عن المدرسة أو الجامعة المناسبة في حال عدم القبول في الجامعات الحكومية، حيث يشكل صراعًا لدى بعض الأسر بين الخدمة المرجوة وبين القيمة العالية المقدمة حيالها، لذلك على الأسر أن تضع خطة بحث لمدرسة تتطابق مع امكانياتها وقدراتها، وأن تكون جودة مخرجاتها متناسبة مع أهدافها وإمكانياتها».
وختمت «ثمة صعوبة جدية أكبر تواجهها جميع الأسر بلا استثناء، وتتمثل في توفير المستلزمات الدراسية أو المبالغة في تحضيرها، وهي مستلزمات تتضاعف قيمتها في بعض المتاجر تزامنًا مع بدء الدراسة إلى ضعف قيمتها السابقة، وهنا لابد أن يكون للأسرة ترتيبًا للأولويات من خلال الحوار بين أفرادها لتحديد الاحتياجات الأساسية، ووضع خطة مسبقة للاستفادة من العروض السابقة كي لا يقعوا فريسة سهلة لجشع التجار في مرحلة بدء الدراسة».
فخ الثقافة المالية
ذكر المستشار الأسري والتربوي بلقاسم البركاتي أن «الوقوع في فخ القروض والتمويلات الشخصية يعود للثقافة المالية لدى الأسرة، ويعود إلى قدرتها على التخطيط المالي».
وتابع «لا شك أن لدينا بعض المناسبات المعروفة والمحددة يكون الصرف فيها وعليها عاليًا مثل الأعياد والإجازات وبداية العام الدراسي، فيما يكون الإنفاق منخفضًا خلال بقية أيام السنة، وهنا تبرز أهمية الإدارة الاقتصادية للموارد المالية للأسرة، بحيث يمكنها ادخار ما تستطيع لتجنب الوقوع في فخ الاحتياج إلى القروض التمويلية».
وشدد البركاتي على مخاطر الانجراف خلف ترويج بعض المشاهير، وقال «من أسباب ارتفاع الإنفاق، الإنجراف وراء الدعايات الوهمية لبعض المشاهير لشراء سلع قد لا تحتاج إليها الأسرة، لكن تفعل فقط من باب مجاراة الآخرين واللهاث وراء الترندات، وعلى الأسرة أن تتحلى بذكاء اقتصادي يجعلها تقتصر على شراء ما هو ضروي وما تحتاج إليه فعلا فقط».
وأردف «سهلت التطبيقات المختلفة للتمويل وقوع كثيرين فريسة للقروض دون تفكير في عواقب ذلك، لذا على رب كل أسرة التعامل بذكاء مع متطلبات الأسرة اليومية والموسمية، بحيث يوازن بين احتياجاتها ومقدرته المالية، حتى يتجنب اللجوء إلى القروض التمويلية، ولعل وجود سلع متاحة بأسعار مختلفة لكافة فئات المجتمع تجعل من المفاضلة بينها أمرًا حميدًا ومطلوبًا».

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