Saturday, 02 September 2023 02:59 GMT

فوبيا الخلع شباب يتمسكون بالعزوبية

8/31/2023 11:13:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تزايدت حالات الخلع في المملكة على نحو ملحوظ في السنوات الأخيرة، حسب كثير من التقارير والدراسات، مع تغير النظرة إلى المرأة وتمتعها بمزيد من الاستقلالية والقدرة على إعالة نفسها، ودخولها الواسع إلى سوق العمل، إضافة إلى تغير النظرة التقليدية التي كانت سائدة في المجتمع، والتي كانت تتعامل مع المرأة المطلقة أو المنفصلة على نحو قاسٍ، ناهيك عن الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي ولجوء كثير ممن أقدمن على خلع أزواجهن إلى التباهي بتلك الخطوة عبر تلك الوسائل، ما سلط مزيدًا من الأضواء على مسائل الخلع، وجعل كثيرًا من الشباب يتخوفون منه، وينحازون إلى جانب الارتباط بالمرأة غير الموظفة؛ لأنها باعتقادهم أقل جرأة من نظيرتها الموظفة على اتخاذ هذه الخطوة.
ويعرّف الخلع بأنه الحالة التي تقوم الزوجة من خلالها بطلب الطلاق والانفصال عن الزوج، ويتم الخلع هنا مقابل تعويض يتوجب على الزوجة دفعه إلى الزوج، وهو ما نظمه نظام الخلع الجديد 2023 في المملكة ضمن اشتراطات محددة، دون أن يُترك الأمر عشوائيًا وتبعًا لمجرد الأهواء.
ومن الشروط التي لحظها النظام لقبول الخلع، عجز الزوج عن تلبية المتطلبات المادية تجاه الزوجة، ووجود خلافات عائلية كبيرة تحول دون إمكانية الاستمرار بالزواج، وأن يكون الزواج بين الزوج والزوجة قانونيًا ومسجلاً في المحكمة، مع اشتراط أن تدفع الزوجة المهر للزوج حسب السجلات الموجودة بالوثيقة.
وسجلت دوائر وزارة العدل 52 حالة خلع خلال العام 2022، منها 17 حالة في القصيم التي احتلت صدارة المناطق، تلتها مكة المكرمة بـ14 حالة، والباحة ثالثة بـ6 قضايا، فالرياض رابعة بـ5 قضايا، ومثلها المدينة المنورة، فيما سجلت قضيتان في كل من المنطقة الشرقية وعسير، وجاءت جازان في المرتبة الأخيرة بقضية واحدة فقط.
ويُفهم ارتفاع عدد حالات الخلع على أنه يأتي في السياق الطبيعي لارتفاع عدد حالات الطلاق في المملكة، والتي ارتفعت عام 2022 لتصل إلى 168 حالة كل يوم، أي نحو 7 حالات طلاق كل ساعة، وحالة طلاق واحدة كل أقل بقليل من 10 دقائق.
جرأة التباهي
كانت كثير من حالات الطلاق في المملكة تتم وتبقى محصورة في إطارها الضيق جدًا، خصوصًا مع نظرة المجتمع المتشددة تجاه الطلاق، لكن جملة من التغييرات الأخيرة، بما فيها اقتحام وسائل التواصل الاجتماعي لكل الخصوصيات غيّر المزاج العام، وأطلق حوارات كثيرة حول جرأة بعض الزوجات على التباهي بالخلع عبر تلك الوسائل، إضافة إلى نقاشات موازية حول تناسيهن مشاعر الزوج، حتى وإن كن على حق في بعض الأحيان، دون نسيان النقاش أيضا حول مشاعر الأبناء حين يكون هناك أبناء كثمرة للزواج.
ويقول تركي العواد، وهو طالب جامعي لـ«الوطن» إن «رهاب الخلع بات يهدد الاستقرار الذي يبحث عنه الشباب عندما يطرقون أبواب السكن والاستقرار (الزواج)، وزاد الأمر سوءًا مع طريقة تعامل بعض الزوجات اللواتي خلعن أزواجهن، حيث لم يكن الخلع هو آخر الطريق بين الطرفين، بل تعداه ليصل إلى مرحلة الضرر النفسي للزوج المخلوع حيث يشهّر به، وهو من بين الأسباب التي صارت أيضا تدفع الشباب للعزوف عن الزواج».
وتابع «حتى مزاج الشباب تغير، فبعد أن كانوا يفضلون الارتباط بالموظفة صاروا اليوم يبحثون عن غير الموظفة، وأنا أحد هؤلاء، فعندما أقدم على التفكير بالزواج سيكون خياري الأول أن تكون زوجتي غير موظفة، إذ أن الاكتفاء بالوظيفة والاستقلال المادي دفع بعض الزوجات إلى استسهال الإقدام على الخلع دون تفكير بالانعكاسات على الزوج وعلى الأبناء أيضًا».
وتقول أم أحمد -فضلت التحفظ على اسمها الصريح: «حاولت إقناع ابني مرارًا للارتباط بموظفة تساعده على أعباء الحياة التي تتزايد، لكنه أصر على الرفض متذرعًا بكثير من حالات الخلع التي كانت سيدات عاملات يؤكدن أنهم في أوضاع مادية لا تلزمهن بالاحتياج الشديد إلى الزوج».
شروط للضبط
لم يترك النظام مسألة الخلع وغيرها خاضعة للأمزجة، بل حاول التدخل لضبطها، حيث تم تحديث نظام الخلع في العام 2023، وأجازت للزوجين الاتفاق على الخلع، كما أعطت المحاكم الحق في التحقيق بالخلع وفسخ عقد الزواج عندما يقوم الزوج بإلحاق الضرر بالزوجة وإثبات ذلك بالأدلة والبراهين، وللمحكمة إذا لم يكن هناك ضرر واضح للزوجة في أي من الشروط اللجوء على التسوية بين الزوجين، ثم تختار حكمًا من الطرفين للتحقيق في مصدر الخلاف وإصدار الحكم.
فراق بائس
يؤكد الدكتور خالد بن سعود الحليبي مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية لـ«الوطن» أن حالات الخلع ازدادت في الفترة الأخيرة، ويعدد لذلك أسباب كثيرة يرى أن بعضها له ما يسوغه من وصول الزوجين إلى مرحلة من عدم التوافق الزواجي، بعد بذل الجهود الكافية من قبلهما أولا، ثم من خلال حكمين من أهليهما، ثم من خلال المصلحين والمرشدين المختصين، وهنا يكون الفراق خيرًا لهما، وحين يأبى الزوج الطلاق، تطلب المرأة الخلع، فيوافق الزوج، ويخالعها على عوض تدفعه له أو يدفعه غيرها.
ويقول «في حالات كثيرة لا تبدو الأسباب كافية لتقويض كيان الأسرة، والتفريق بين رجل وامرأة بنيت علاقتهما على ميثاق غليظ، بل قد يتسبب الفراق في منازعات بين أسرتين، فكيف إذا كان بينهما أبناء وبنات، أولئك الضحايا الذين سيدفعون فواتير هذا الفراق البائس طوال حياتهم».
وأضاف «الجميع في هذه الحالات خاسر، ولتعلم الزوجة أنها حين تتخذ هذا القرار دون استشارة الخبراء والمختصين، ودون استخارة الخالق عز وجل، فإنها ستكون أول من يخسر».
وهم التباهي
يركز الدكتور الحليبي كذلك على مسألة التباهي بالخلع في مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول إن «ما تصوره بعض المُخببات في وسائل التواصل، أو حتى بعض الصديقات، أو غيرهن للخالعة على أنه انطلاق وحرية واستقلال ما هو إلا الوهم بعينه، بل الكدر والندم».
وأضاف «المرأة والرجل كلاهما يحتاج إلى الآخر، ولا يمكن أن يسكن أحدهما ويطمئن ويرتاح إلا إذا اقترن بالآخر، ولكل منهما وظيفته داخل هذه الأسرة، وإذا كان الأصل هو أن الرجل هو الذي يعمل؛ لأنه المسؤول الوحيد عن النفقة على الأسرة في ديننا الحنيف، وهو ما نص عليه نظام الأحوال الشخصية في بلادنا، فإن من حق المرأة أن تعمل –أيضًا– وراتبها لها، وعليها أن توازن بين عملها الأساس في داخل بيتها وواجباتها تجاه زوجها وأولادها، وعملها خارج المنزل، وتتفق مع زوجها على كل التفاصيل التي قد تكون سببًا –لا قدر الله– في حدوث اختلاف، بل إن من الحسن أن تُشعر الزوج بأن عملها أصبح سببًا في زيادة دخل الأسرة، بأن تتحمل احتياجاتِها ومصاريف عملِها، وتسهم -بقدر استطاعتها وبطيب نفس منها- في تحمل بعض التكاليف التي تحتاجها الأسرة دون إجبار أو ضغط من الزوج».
مغالطة
يشير الدكتور الحليبي إلى أن فكرة استقلال المرأة المادي وتأثيرها في زيادة حالات الخلع بحسب أراء بعض الشباب ورغبتهم بالارتباط بغير الموظفة ليست في مكانها السليم، ويقول «استقلال المرأة المادي مضمون لها في الشريعة الغراء، ولا دخل لزوجها في مالها، فلماذا تشعر الزوجة أنها لن تكون مستقلة بمالها إلا إذا انفصلت عنه؟!، هذه مغالطة روجتها أطروحات فكرية وإعلامية لا تريد الخير بمجتمعنا، وتهدف إلى تفكيك (الأسرة) النواة الأساس فيه».
وتساءل «لماذا تتبرم بعض الزوجات من نظام الأسرة، وهي أول مؤسسة بشرية في الوجود، وهي تعلم بأن من الطبيعي أن يكون لكل مؤسسة قائد مطاع في المعروف، وإلا فإنها تتفكك وتضيع، وعليها أن تؤمن بأن هذه القيادة أعطاها الله تعالى للرجل، لا ليكون متسلطًا ولا ليكون متجبرًا ولا عنيفًا، ولكن ليقوم على أسرته بالنفقة والإحسان والمعروف والتربية وحسن التعامل، وإذا كان هناك من الشباب من يفضل الموظفة لتعينه على متطلبات الحياة، أو لتحمل عنه عبء احتياجاتها الشخصية، فإن هناك من يفضل أن يتزوج بامرأة غير موظفة لتتفرغ لبيته وله ولأولاده، وهو يكفيها حاجتها من المال، ويجب أن نحترم كلا الفريقين، فإن من حق الموظفة أن تتزوج، ومن حق غير الموظفة أن تتزوج أيضًا».
نفي المبالغة
رفض الدكتور الحليبي ربط تزايد الخلع بمسألة تأخر الشباب وعزوفهم عن الزواج، ونفى الربط بينهما، وقال «لا أظن أن تزايد حالات الخلع هي السبب في تأخر بعض الشباب عن الزواج؛ لأن طلب الخلع يقع بعد مضي عدة سنوات من الزواج غالبًا، حسب ما يردنا في مراكز الإرشاد الأسري من حالات، وإنما يعود عزوف بعضهم عن التبكير بالزواج بسبب رغبتهم في استكمال دراسات عليا في الداخل أو في الخارج، أو طلبًا للاستقرار المالي.
كما أنه ليس لدينا ظاهرة لعزوف الشباب عن الزواج بمعنى عدم الرغبة في الزواج أصلًا، وإنما لدى أكثر شبابنا رغبة في تأخيره، وهذا أدى إلى تأخر سن الزواج لدى النساء أيضًا بطبيعة الحال، والحقيقة أن هذا يحتاج إلى دراسات تستكشف الأسباب الفعلية، وتضع العلاجات، وتطلق المبادرات ليبقى مجتمعنا حيويا متجددا».
نمط يدعم التفكك
أوضحت الدكتورة منى العتيبي، الباحثة في مجال الإعلام الجديد، أن وسائل التواصل الاجتماعي تركت أثرها فيما يتعلق بالتباهي بحفلات الخلع، وقالت «ساهمت تلك الوسائل في تغيير طرق التواصل والتفاعل الاجتماعيين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ولعل حالات التباهي بالخلع عبرها تحول إلى نمط يدعم التفكك الأسري، حيث يمكن عبرها الحصول على المال من خلال الظهور ووهم الاستقلالية بلا زوج أو زوجة؛ وهو ما روج له بعض المشاهير، فأصبحت بعض النساء تطمع في حياة أخرى وتستصغر حياتها وباتت متطلباتها تثقل كاهل الأسرة؛ فهي تريد المجوهرات الثمينة، والسفر إلى الوجهات الفاخرة، وغيرها من العناصر التي ترمز إلى الرفاهية والتفوق المادي».
وأضافت «لا يمكننا أن نغفل عن الأثر النفسي والاجتماعي الذي يحدث بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تسهم في زيادة حالات الخلع بلا مبررات؛ فهي قد تشعر الأشخاص بالغيرة والاحتياج للتنافس مع الآخرين، والبحث عن قصة نجاح وهمية تقودهم إلى صناعة قصتهم بالخلع أو الانفصال كي يحكونها للآخرين كقصة بطولة متفردة من نوعها فازوا بها ليكسبوا الإعجاب».
من نظام الخلع الجديد
ـ يقع الخلع بأي تلفظ دال عليه، كما لا يحسب من التطليقات الثلاثة، ويصح الخلع في أي حال كانت عليه الزوجة.
ـ إذا انقضت المهلة التي حددتها المحكمة، يُلغى عقد الزواج الذي لم يبرم بسبب تخلف الزوج عن دفع مهر زوجته.
ـ إذا رفض الزوج إنفاق المال تبطل المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة.
ـ إذا كان من الواضح أن الزواج قد تضرر بسبب الزوج، تلغي المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة.
ـ للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب الزوج، إلا إذا كان غياب الزوج عن عمل معين لا يقل عن سنة ولا يزيد على سنتين من تاريخ المغادرة.
من شروط الخلع
ـ أن يكون الزواج بين الزوج والزوجة قانونيًا ومسجلاً في المحكمة.
ـ على الزوجة دفع المهر للزوج حسب السجلات الموجودة بالوثيقة.
ـ إذا كانت الزوجة أكبر من 18 عامًا، يتم التوكيل من قبل الزوجة وهويتها، وإذا كانت قاصرة فيمثلها ولي الأمر.

MENAFN31082023000089011017ID1106994031

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث