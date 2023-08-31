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تسمحون أخرب بيوتكم: لدي 20 خادمة

8/31/2023 11:13:40 PM
(MENAFN- Al Watan) (1 )القطيع الهائم في السوشيال ميديا غارق في «الوهم اللذيذ» حد الثمالة، ويا ويلك «يا اللي توعينا يا ويلك ويل» حين تسول لك نفسك بإشعال جذوة من «توعية» في هذه الظلمة، والظلم، والضلال، والظل، وإيقاظ الشك في العقول، والدعوة إلى الوسطية والاعتدال والوقوف بالمنتصف بين التصديق والتكذيب، وإعمال العقل في استقبال الأخبار، والفهم الكامل لـ«فتبينوا»!
(2)ثم ارجع البصر في النساء لتجدهن ذوات مقارنة، حيث «الشق»، والشقاء، فالمرأة المصابة بـ«المقارنة» تكاد تميّز من «الغيرة»، حتى لا ترى النعم بين يديها، مهمومة بما يملك الأثرياء، وأدعياء الثراء.
(3)
ولولا إذ دخلتْ «فقاعات» السوشيال ميديا «حساباتهم»، فقالوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله لترن «البركة» في أعمالهم وأقوالهم، لكن «الاستعراض الكاذب» عامل من عوامل شهرتهم حيث تتصرف بهم ثروتهم «المزعومة»، ولأنهم «ميكيافيليون» بشكل مخجل، فهم يسعون إلى «الشهرة» بالكذب والتصنع، ثم يجاهدون للمحافظة على القمة/القاع بذات الوسائل!
(4)
وإن سلّمنا بحقيقة تلك الادعاءات الكاذبة التي تهدف لـ«تخريب البيوت»، فالعدد الكبير من الخدم، والسيارات الباهظة الثمن، تفضح الجهل والغباء، وحداثة النعمة، وسوء التصرف بالمال، وانعدام التخطيط.
(5)
أفلا ينظرون إلى الأثرياء «الحقيقيين» الذين يحدَّثون بنعم الله دون «استعراض» قد يكسر «همة» الفقراء، ويثير مقارنات «النساء» وغيرة الأطفال، وحسد الحسّاد، وجهل الجهلة.
(6)
يعلم العقلاء أن المستعرضين بأموالهم، لم «يشقوا» في جمعها، كلا بل إن هذا «الاستعراض» دليل أنهم متفاجئون بما كسبوه، كما أنه دليل على أنهم فقراء لا يملكون سوى المال.
(7)
عندما تصل إلى الحد الذي لا تستطيع فيه «الشك» فقد صنعوا منك عبدًا ذليلا تابعا ضعيفا!

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