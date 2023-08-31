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العلوم الصحيحة ودورها في تنمية البلاد

8/31/2023 11:13:40 PM
(MENAFN- Al Watan) عرف علماء الأثنولوجيا الثقافة أنها جملة القيم والرؤى والمفاهيم والمبادئ والاختيارات التي يستند إليها أي فرد أو مجتمع بشري في سعيه الصانع الخلاق المبدع. وعرفها أصحاب النزعة التطورية الحديثة من العلماء المعاصرين بأنها ديناميكية لها القدرة على الامتداد والتشعب والانتشار والنمو كما وكيفا شأنها في ذلك شأن الكائنات العضوية البيولوجية، وعلى حد رأي الأستاذ ليزي وايت في كتابه (تطور الثقافة) فإن الثقافة والحضارة نسق حراري ديناميكي يمكن تحليله إلى ثلاثة عناصر رئيسية هي (الطاقة والآلات والإنتاج. فالحضارة والثقافة هي عمل آلي لإشباع حاجات الإنسان.
ولكي يتحقق ذلك فلا بد من التحكم في الطاقة وتشغيلها، بيد أن استخدام الطاقة يتطلب توافر أجهزة وأساليب ووسائل تكنولوجية هي التي تطلق عليها، أدوات أو آلات وتستخدمها في التحكم في الطاقة وتحويلها وبذلها إلى إنتاج السلع والخدمات التي تسد حاجات الإنسان المختلفة.
ويضرب ليزي وايت مثلا لذلك في قوله إن صيد السمك وصنع الفخار، وقص الشعر وثقب الأذنين لتعليق الأقراط، وبرد الأسنان من أجل التجميل، ونسج الملابس، وما إلى ذلك من العمليات الثقافية الكثيرة هي أمثلة للتحكم في الطاقة. وبذلها عن طريق الوسائل والأساليب الآلية من أجل حاجات ومتطلبات بشرية معينة.
ولعل أهم تأكيد لغاية الثقافة وأروع صورة لوحدتها، ووجهتها الحضارية ونسقها الاجتماعي هو هذا الموضوع، أو القضية الكبرى التي تشغل بال العالم المعاصر (قضية العلوم الصحيحة ودورها في تطوير البلاد النامية).
إن الظاهرة التكنولوجية التي توشك أن تصبح نظاما عاما يحكم الاقتصاد المعاصر. ومشكلة التفاوت بين العالم الثالث المتحفز للإقلاع والنمو، وبين العالم المتطور ومسألة الفقر والغنى، وتباعد الشقة كل يوم بين دول فاقت منجزاتها العلمية حد الخيال، وبين دول أخرى عجزت عن مجرد التصديق لما وصلت إليه هذه الدول.
كل هذا وغيره يتحدانا اليوم، ويتحدى جميع المجتمعات السائرة في طريق النمو ويصمها بالعجز ومركبات القصور.
وإزاء ذلك فنحن لا نكاد نملك غير خيار واحد هو أن نجابه هذا التحدي ونواجهه بالعلم والبحث والتطلع، وتكريس جميع مواهبنا العالية لاكتشاف المعارف التكنولوجية بأنماطها المختلفة.
هذه هي ماهية الثقافة الحديثة وربطها بالظاهرة التكنولوجية التي توشك أن تصبح نظاما اقتصاديا عاما والفجوة السحيقة بين الدول المتقدمة وبلدان العالم الثالث في ميدان المنجزات العلمية التي أصبحت تمثل نوعا من التحدي للمجتمعات السائرة في طريق النمو. وختم الأستاذ محمود المسعدي خطابه بتحديد
البحث في موضوع العلوم الصحيحة ودورها في تطوير البلاد النامية، له أهمية تتصل بالتطبيقات العلمية في مجتمعنا المعاصر، ومدى استجابتها لمطامحنا المشروعة في التطور والنمو، وتناولنا لمسائل أساسية مهمة من قبيل انتقال التكنولوجيا من بلد إلى آخر، ومن البلاد المتطورة إلى البلاد النامية والعلاقة بين الابتكار والاستيراد للخبرات التكنولوجية، وهل استطاعت البلاد النامية أن تلائم بين ما تستورده من ابتكارات وبين أوضاعها القومية المتميزة؟ وهل أن البحث العلمي في مؤسساتنا يعتمد العلم مصدرا للثروة القومية، ويكيف طرقه واهتماماته بما يتلاءم مع أوضاعنا الخاصة أم أن مؤسسات البحث بالبلاد النامية تابعة في منهاجها واهتماماتها للجامعات العلمية بالعالم المتطور؟ وهل ينبغي أن تركز الجهود على البحث العلمي الأساسي أم نوجهها إلى القضايا العلمية المتصلة بالتنمية على المستوى القومي؟
إن هذه الأسئلة وغيرها جديرة بأن تطرح وتعالج وأن تساهم في توضيح الرؤية وإثارة السبيل، لتقصي جهود أسلافنا، مثل عالم الجبر أبو الحسن علي بن محمد بن علي القرشي البسطي الشهير بالقلصادي، الذي ولد سنة 113 هجرية الموافقة لسنة 1412م وهو عالم الرياضيات والمؤلف الفرضي والرحالة، ويعرف بانه آخر من له التآليف الكثيرة من الأندلسيين. وأكثر تصانيفه في الحساب والفرائض. أصله من بسطة بالأندلس ثم انتقل إلى غرناطة فاستوطنها، وأخذ بها عن جملة من العلماء.. كابن فتوح، والسرقسطي وغيرهما، ثم مرزوق والقاضي قاسم العقباني، وأبي العباس بن زاغ. ثم ارتحل فلقي بتونس تلامذة ابن عرفة، كابن عقاب. والقلشاني، وحلولو. ثم حج، ولقي إعلاما، وسمع بمصر من الحافظ ابن حجر، وظاهر النويري والجلال المحلي، والتقى الشمني، وأبي الفتح المراغي - حسبما ذكر ذلك في رحلته وهي جامعة لشيوخه بالمغرب والمشرق، وجملة من أحواله. وعاد فاستوطن غرناطة إلى أن حل بوطنه ما حل من الإسبان فتحيل في خلاصه فارحمل، ومر بتلمسان، ونزل بها علی ابن مرزوق ابن شيخه. ثم جرت به الرحلة إلى أن توفي بباجة إفريقية (الشمال التونسي) في منتصف ذي الحجة سنة 891 هـ 1486م.
وقد اشتهر القلصادي بعلم الرياضيات وهو أهم میدان برز فيه ونبغ. ومما يؤثر عنه ميله إلى تبسيط المسائل الحسابية، وهو أول من استعمل الرموز والعلامات الدالة على العلاقات والمجاهيل. وهو أول من اختصر العمليات والمعادلات أيضا.
1976*
‏* كاتب وأديب وسياسي تونسي «1911 - 2004»‏

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