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اللاعب السعودي الخاسر الأكبر

8/31/2023 11:13:39 PM
(MENAFN- Al Watan) جاء تراجع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قرار إلزام أندية دوري روشن السعودي للمحترفين بالمشاركة في الدوري الرديف، صادمًا للوسط الرياضي الذي رأى أن لهذا التراجع سلبياته الكثيرة التي ربما لم يراعيها اتحاد القدم، خصوصًا أن اللاعب السعودي بات محدود المشاركة في المباريات الرسمية، إضافة إلى أن التراجع عن القرار جعل البعض يهمز ويلمز أن الأندية أقوى من الاتحاد.
وكانت «الوطن» طرحت تساؤلا للجماهير الرياضية عن القرار عبر استبيان على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «X»، أبدى خلاله الرياضيون آراءهم المختلفة، لكن السواد الأعظم رأى أن القرار خاطئ، وأن اللاعب السعودي هو الخاسر الأكبر كنتيجة له.
قرار خاطيء
عدّ السواد الأعظم من المصوتين في استبيان «الوطن»، قرار اتحاد كرة القدم خاطئا للغاية، كونه كان يجب أن يتمسك بقراره السابق، وأن يلزم الأندية بالمشاركة في الدوري الرديف، لعدة أسباب، من أهمها أن القرار كان يصب في مصلحة اللاعب السعودي بعد رفع عدد اللاعبين الأجانب إلى 8 لاعبين في كل ناد، وسيمنحه فرصة المشاركة أسبوعيًا، وثانيًا أن تمسك الاتحاد بقراره سيثبت قوته وأنه قادر على السيطرة على الأندية، ويثبت أن جماهيرية وسطوة الأندية لن تؤثر على قراراته مهما كانت، والأمر الثالث أن الاتحاد سيتراجع لاحقًا عن قرارات مهمة وسط قوة الأندية، وصوّت على خيار أن القرار خاطيء 44.5% من المشاركين.
الخاسر الأكبر
في ظل تواجد 8 لاعبين أجانب في كل ناد فإن فرصة مشاركة اللاعب السعودي في المباريات الرسمية ستكون ضئيلة للغاية، وسيكون هو الخاسر الأكبر من القرار، حسب ما يراه المحللون الرياضيون، إذ أن مشاركة اللاعبين السعوديين بشكل أساسي في المباريات، باتت مقتصرة على 3 لاعبين في كل ناد، وغالبًا تكون في مراكز مساعدة لا تمثل العمود الفقري للفريق، في جميع الخطوط، مما سيؤثر على حساسية اللاعب المحلي، الذي سيكون مطالبًا بتقديم أفضل ما لديه خلال يناير المقبل عندما يخوض المنتخب السعودي كأس آسيا 2023، التي ستقام في قطر، وربما يكون المردود غير مقنعا ويؤثر على نتائج الصقور في البطولات الكبرى، وهو ما أكده 15.7 % من المصوتين على استفتاء «الوطن».
انتقالات مفاجئة
رغبة عدد كبير من اللاعبين المحليين في المشاركة كلاعبين أساسيين، ستدفعهم إلى البحث عن فرصة المشاركة بصفة أساسية في أندية أخرى غير أنديتهم، لاسيما من لا يجد فرصته في ناديه الحالي، وربما تشهد نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي ستغلق في 7 سبتمبر الجاري انتقالات مفاجئة للاعبي الأخضر.
خطوة جيدة
وجد البعض أن القرار صائبًا، لأنه أتى على خلفية أن الروزنامة المحلية، والقارية مكتظة بمشاركات الأندية والمنتخب السعودي، إضافة إلى أن ميزانيات الأندية لا تتحمل خوض 68 مباراة دورية خلال موسم واحد، لذا فإنه من الأفضل عدم إلزام الأندية بالمشاركة في الدوري الرديف وأن تكون المشاركة اختيارية، وفي المواسم المقبلة يتم تطبيق الدوري بعدما تنجح الأندية في زيادة مداخيلها المالية، وتكون الروزنامة مناسبة لإقامة منافسات الدوري الرديف، وهو ما أشار إليه 32% من المصوتين.
عدم مراعاة
رأى عدد قليل من المصوّتين أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يراعِ قبل تراجعه عن قراره مصلحة المنتخب السعودي، ولم يراعِ احتياجات الأخضر، إذ صوت 7.8% على خيار عدم مراعاة حاجة المنتخب لمشاركة اللاعبين بصفة دائمة، وهذا الأمر سيكون سلبيًا على تواجد اللاعب السعودي المميز خلال الفترة المقبلة خصوصًا في مراكز حراسة المرمى، متوسط الدفاع، المحور الدفاعي، صناعة اللعب، الهجوم، وسيتأثر بذلك المنتخب السعودي ما لم يكن هناك آلية جديدة تساعد على إبراز المواهب ومنحها فرصة المشاركة الدائمة في المنافسات القوية، أو إقرار الدوري الرديف بشكل دائم حتى يصدر اللاعبين الجيدين، رغم أن حماسه وقوته لن تصل إلى قوة وإثارة دوري روشن السعودي للمحترفين.
- 44.5 % من المشاركين صوّت بأن القرار خاطيء
- 32 % يعتقدون أن إلغاء إلزامية الرديف قرار صائب
- 15.7 يعتقدون أن اللاعب السعودي الخاسر الأكبر من إلغاء الرديف
- 7.8 ذهبوا إلى أن الاتحاد السعودي لم يراعِ حاجة المنتخب للاعب المحلي

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